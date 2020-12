Jetzt ist die Adventszeit in vollem Gange. Die einen haben dann ihr traditionelles Weihnachtsmenü mitsamt den passenden Weinen schon längst geplant.

Andere wissen dagegen noch nicht, ob die Familie in diesen Corona-Zeiten überhaupt wie gewohnt zusammenkommen kann. Fest steht auf alle Fälle eines: An den Festtagen kommt gern ein ganz besonderer Tropfen auf den Tisch.

Es wird mehr vegetarisch gegessen

„Die Essgewohnheiten haben sich sehr verändert“, sagt Martina Auer, 55, Geschäftsführerin des Radolfzeller Weinhandels Vinerum. Vor allem junge Leute bevorzugten vegetarische oder gar vegane Küche.

„Da geht der Trend zu hochwertigen Weißweinen, die gut zu Gemüse, Käse oder den alten, neu entdeckten Getreidesorten wie Emmer passen“, berichtet sie und nennt als Beispiele gut gemachte Weißburgunder vom Bodensee oder einen italienischen Lugana.

Wer einen traditionellen Braten oder Wild plane, werde eher zu kräftigen Rotweinen greifen. „Da sind Süditaliener im Kommen wie der Primitivo oder der Nero d‘Avola oder der Negro d‘Amaro“, sagt Auer.

„Passitos“ sind schön weich

Andere Weinfreunde schätzen Tannine und trockene Weine. Sie sind mit einem französischen Bordeaux besser beraten. Liebhaber weicher Weine könnten sich an einem „Passito“ erfreuen. Das sind Weine, bei denen die Trauben leicht angedrückt werden. „Das ergibt beerige Weine mit viel Schmelz“, sagt die Weinexpertin.

Unbedingt sollte man aber bei der Weinwahl seinem eigenen Geschmack folgen, also nicht einen Weißwein zu einem Gericht nehmen, „weil man das eben so macht“, empfiehlt Auer. Sie ermutigt, Weine zu probieren und für Neues offen zu sein.

Die Regeln sind nicht mehr so streng

Weißwein zu Fisch und Rotwein zu Fleisch – das sind alles Regeln, die heute nicht mehr so streng gesehen werden. Auch dass der Wein für ein Gericht möglichst aus dem gleichen Land stammen sollte, aus dem das Gericht kommt, sei kein Muss. „Bei asiatischer Küche wird das schon schwierig“, sagt Auer lachend. Denn Wein wird in Asien aus klimatischen Gründen sehr selten angebaut.

Zu einem richtig scharfen asiatischen Essen sei ein Bier manchmal tatsächlich passender, auch wenn neuseeländische Sauvignons blancs mit ihrer exotischen Aromatik sehr beliebt dazu seien. „Und wenn Sie eine französische Fischsuppe planen, aber keinen guten Entre-deux-mers bekommen, warum nicht einen Weiß- oder Grauburgunder oder einen Auxerrois vom Bodensee dazu nehmen?“

Qualitätsbezeichnungen schwer zu durchschauen

Wie aber findet man einen wirklich hochwertigen Wein? Geht das alles nur über den Preis? „Das ist gar nicht so leicht“, muss die Expertin zugeben. Die Bezeichnungen gehen im In- und Ausland bunt durcheinander. Qualitätswein, Prädikatswein, Auslese, Erste Lage, Premier Cru, Réserve, Gran Reserva – da kommen auch passionierte Weinfreunde ins Schleudern.

Im Übrigen unterschieden sich die Anforderungen sogar in einem Land zwischen den einzelnen Anbaugebieten. „Eine Reserva aus der Mancha in Spanien ist nicht das Gleiche wie eine aus dem Ribera del Duero.“ Da gebe es Unterschiede, etwa, wie lange der Wein im Holzfass und wie lange auf der Flasche gelagert sein müsse.

Durchprobieren oder Fachhandel

Letztlich gebe es zwei Möglichkeiten: „Entweder Sie probieren sich durch oder Sie lassen sich im Fachhandel beraten“, sagt Auer. Gut sei, wenn man im Fachgeschäft erklären könne, was an diesem Festtag gekocht werden solle. Dann könne der Fachmann oder die Fachfrau entsprechend beraten.

Auch die eigenen Preisvorstellungen sollte man ruhig offenlegen, also sagen, wie viel der Wein maximal kosten darf. „Wenn ich keine Tannine lang gelagerter Weine mag, warum soll ich dafür zahlen?“, so Auer. Es gebe sehr gut gemachte Weine, die schon jung gut trinkbar seien, etwa aus dem Veneto, wo es ausgezeichnete Rotwein-Cuvées gebe.

Und welche Weine kommen bei ihr selbst an Weihnachten auf den Tisch? Martina Auer muss lachen: „Keine Ahnung!“ In diesen Zeiten sei noch vieles unklar, auch was die Zahl der Gäste betreffe.

Kräftiger Bordeaux zum Fleischfondue

Im letzten Jahr gab es bei Auers ein opulentes Fleischfondue mit vielen verschiedenen Dips, zu dem ein kräftiger Bordeaux getrunken wurde. „Die Jahrgänge um 2010/11, die wären jetzt unsere Wahl“, gibt sie noch einen Tipp. Für die Weißweintrinker wurde ebenfalls ein Bordeaux gereicht, aber mit Barrique-Finish.

„Das sind aber alles Weine, die zu einem Essen genossen werden sollten“, sagt sie abschließend. Für ein Glas Wein abends auf dem Sofa seien diese Weine zu üppig. Und zu schade. Ein guter Wein will mit Respekt getrunken werden.

Auf den Knien und mit gezogenem Hut

Der französische Schriftsteller Alexandre Dumas der Ältere soll einmal über den hochgeschätzten Puligny-Montrachet (ein edler französischer Weißwein aus dem Burgund nahe der Stadt Beaune) gesagt haben, diesen Wein müsse man auf Knien und mit gezogenem Hut trinken. Alsdann: Chapeau!