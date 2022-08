Betroffen seien am Samstag vor allem die Gebiete der kleineren südlichen Zuflüsse zur oberen Donau, der Altmühl, am Oberlauf von Iller und Lech, der Bodensee-Zuflüsse sowie das Inn-Gebiet, meldete der Hochwassernachrichtendienst Bayern. „An mittleren und größeren Flüssen, die von den Pegelmessstellen mit Meldestufen-Einteilung beobachtet werden, haben die Regenmengen bisher nur vereinzelt zu Ausuferungen geführt.“ Wegen der dynamischen Wetterentwicklung seien Hochwasser allerdings schwer vorherzusagen.

Erdrutsche und Überschwemmungen möglich

Nach Einschätzung von Meteorologen ist die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen nicht gebannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte auch am Samstag vor extrem heftigem Starkregen in Teilen Bayerns. Betroffen sei der äußerste Südosten. Dort könnten bis zu 80 Liter pro Quadratmeter fallen.

In der Nacht zum Samstag hatte es heftig geregnet. Nach Angaben der Polizei vom Morgen gab es aber keine größeren Einsätze. In Niederbayern kam es auf einigen Bundesstraßen zu Aquaplaning. Ernsthaft verletzt wurde bei den Unfällen laut Polizei niemand.

Unwetter in Österreich führte bereits zu Toten

Der „unwetterartige Regen“ soll sich laut DWD im Laufe des Tages fortsetzen. Bis in den Nachmittag hinein könne es ergiebigen Regen mit teils kräftigen Gewittern geben. Am Vormittag galt für mehrere Landkreise in Bayern eine Unwetterwarnung. Die Meteorologen warnten vor überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Flüsse könnten über die Ufer treten, auch Erdrutsche seien möglich.

In den benachbarten Ländern war es bereits am Donnerstag und Freitag zu starken Unwettern gekommen – einige mit tödlichen Folgen. Fünf Menschen starben allein in Österreich in Folge umgestürzter Bäume, mindestens elf weitere wurden verletzt.