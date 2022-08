Wer sich fragt, wo die Einnahmen der Rundfunkbeiträge landen, der sollte sich auch die Gehälter anschauen. Die ARD, also die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, hat dazu im Juni Zahlen online veröffentlicht. Darin wird erläutert, was welche Berufsgruppen verdienen – das heißt, die Spannweite von bis, die sehr groß sein kann.

Woher bekommen Landesrundfunkanstalten ihr Geld? Im Jahr 2021 erzielten die ARD-Landesrundfunkanstalten eigenen Angaben zufolge Erträge in Höhe von 6,9 Milliarden Euro. Zu 85 Prozent stammen diese aus den Rundfunkbeiträgen. Aus Werbung und Sponsoring stammen demnach sechs Prozent der Gesamterträge. Neun Prozent entfallen auf die „sonstigen Erträge“, die sich unter anderem aus Programmverwertungen, Kostenerstattungen und Finanzerträgen zusammensetzen. Die Höhe des Rundfunkbeitrags beträgt 18,36 Euro pro Monat. Davon entfallen 12,78 Euro auf die ARD, 4,69 Euro auf das ZDF und 0,54 Euro auf das Deutschlandradio. 0,35 Euro erhalten die Landesmedienanstalten.

Die Spitzenverdiener der ARD-Anstalten sind ihre Intendanten. Was auffällt: Patrizia Schlesinger, die ehemalige RBB-Intendantin, der ihre luxuriöse Büroausstattung, geschäftlich abgerechnete private Dinner-Veranstaltungen und die Überschneidung von beruflichen und privaten Interessen den Job gekostet haben, ist keinesfalls die Bestverdienerin.

Im Allgemeinen staffeln sich die Intendanten-Gehälter nach der Größe der Anstalten, aber nicht in jedem Fall. Einsehbar sind in den von der ARD bekannt gegebenen Zahlen nur die Grundvergütungen. Was an Bonuszahlungen hinzukommt, ist nicht bekannt.

Platz eins: Tom Buhrow

Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR) | Bild: Henning Kaiser, dpa

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) ist mit 3905 Mitarbeitern (Stand 2017) die größte Sendeanstalt der ARD. Intendant Tom Buhrow verdient auch am meisten: 413.000 Euro Grundvergütung gibt es für ihn im Jahr, plus Boni. Buhrow, Intendant seit 2013, leitete zuvor die ARD-Studios in Washington und Paris.

Platz zwei: Kai Gniffke

Kai Gniffke, Intendant des Südwestrundfunks (SWR) | Bild: Michael Kappeler, dpa

Der Südwest-Rundfunk (SWR) betreut Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Mit Baden-Baden, Mainz und Stuttgart hat er drei Hauptstandorte. 2018 waren 3582 Mitarbeiter beschäftigt. Kai Gniffke, Grundgehalt 361.000 Euro, war zuvor Erster Chefredakteur von ARD-aktuell (Tagesschau, Tagesthemen).

Platz drei: Joachim Knuth

Joachim Knuth, Intendant des Norddeutschen Rundfunks NDR | Bild: Christian Charisius, dpa

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist die gemeinsame Rundfunkanstalt der Hansestadt Hamburg und der Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Intendant Joachim Knuth erhält 346.000 Euro Grundvergütung im Jahr, er ist für 3399 Mitarbeiter (Stand 2015) verantwortlich.

Platz vier: Katja Wildermuth

Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR) | Bild: Lino Mirgeler, dpa

Der Bayerische Rundfunk (BR) beschäftigt 3163 Mitarbeiter (Stand 2017). Mit 340.000 Euro spielen die Bayern im Mittelfeld der Intendanten-Gehälter. Intendantin Katja Wildermuth, die in Alter Geschichte promoviert hat, hat bei verschiedenen ARD-Anstalten als Journalistin gearbeitet. 2021 folgte sie auf Ulrich Wilhelm im Amt der Intendantin nach.

Platz fünf: Manfred Krupp

Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks (HR) | Bild: Sebastian Gollnow, dpa

Der Hessische Rundfunk (HR) zählt 1730 Mitarbeiter. Intendant ist Manfred Krupp, er bekommt 305.000 Euro Grundvergütung. Die Höhe der Boni ist in allen Fällen nicht bekannt. Krupp ist ein Eigengewächs, er hat schon beim HR volontiert. Er war unter anderem landespolitischer Korrespondent sowie Leiter des Studios Wiesbaden.

Platz sechs: Patricia Schlesinger

Patricia Schlesinger, ehemalige Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) | Bild: Britta Pedersen, dpa

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bezahlte seiner nun abberufenen Intendantin bekanntlich 303.000 Euro Grundgehalt. Wie wir inzwischen wissen, kamen üppige Boni obendrauf. Zuschläge bis zu 25 Prozent des Gehalts sind laut Medienberichten in dem Bonus-System möglich, das Schlesinger mit einführte. Der RBB hat 1481 Mitarbeiter.

Platz sieben: Karola Wille

Karola Wille, Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) | Bild: Hendrik Schmidt, dpa

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ist die Landesrundfunkanstalt für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie beschäftigt 1975 Mitarbeiter. Seiner Intendantin Karola Wille zahlt der MDR 295.000 Euro Grundgehalt. Die Juristin war Justiziarin für die Stadt Leipzig, bevor sie zum MDR wechselte, dessen Intendantin ist sie seit 2011.

Platz acht: Yvette Gerner

Yvette Gerner, Intendantin von Radio Bremen (RB) | Bild: Mohssen Assanimoghaddam, dpa

Radio Bremen (RB) ist die kleinste Sendeanstalt der ARD, zahlt jedoch nicht das niedrigste Grundgehalt: 281.000 Euro kassiert Yvette Gerner, die als Journalistin beim ZDF groß geworden ist. 189 Mitarbeiter hat Radio Bremen (Stand 2017). Das Sendegebiet – mit 700.000 Einwohnern das kleinste – überschneidet sich zum Teil mit dem NDR.

Platz neun: Martin Grasmück

Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR) | Bild: Oliver Dietze, dpa

Der Saarländische Rundfunk (SR) ist mit 567 Mitarbeitern die zweitkleinste ARD-Anstalt. Intendant Martin Grasmück erhält 245.000 Euro Grundvergütung im Jahr. Der Journalist kommt vom Hörfunk, war immer in Diensten des SR, als Reporter, Redakteur und Moderator, zuletzt als stellvertretender Programmdirektor. Seit 2021 ist er Intendant.