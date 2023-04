Regen, Sonnenschein und wunderbare Ausblicke... das typische Aprilwetter. Auch diesmal waren die Leserreporter wieder unterwegs. Hier finden Sie die tollsten Leserbilder der Woche.

Bild: Sabine Ronecker

Ein Beachday im Hörnle.

Bild: Kirsten Happle

Auch der verspätete Osterhase lässt sich hier blicken.

Bild: Reinhold Köfer

Ein wunderbares Wetter-Wechsel-Spiel am See in Immenstaad.

Bild: Regine Berlin

Ein schöner Blick auf den Stadtgarten in Überlingen.

Bild: Klaus Johner

Die Aussichtsplattform der Wallfahrtskirche in Birnau mit Farben von den Blüten und der Kirche.

Bild: Kirsten und Bernhard Happle

Auch mit Ihren tierischen Freunden entstehen schöne Erinnerungen bei tollem Wetter.

Bild: Anita Weikart

Das Zusammenspiel von der Blüte und der Hummel bei Bestäuben.