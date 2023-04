Italien gilt als das Land der Schönheit und Schönheiten. La bellezza, die Schönheit, ist eins der Elemente, die Italiener und Italienerinnen mit der Muttermilch aufsaugen. Filme sind in Italien nicht gut, sondern schön, auch wenn der Inhalt noch so tragisch ist. Im Fernsehen wird ein Schönheitskult betrieben, der für fremde Augen verstörend ist.

Auch Schönheitsoperationen, die das Bedürfnis widerspiegeln, einem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen, bestimmen in Italien viele Gedanken und Gespräche. In einem kleinen Dorf in den Marken haben die Menschen diesem Kult den Kampf angesagt – und das nicht erst seit heute.

„Schönheit ist Sklaverei“

Es ist wohl kein Zufall, dass der Club der Hässlichen seinen Sitz ausgerechnet in Italien hat, im kleinen Dorf Piobbico nördlich von Perugia. Seit Jahrzehnten haben sich viele der rund 2000 Bewohner dem Widerstand gegen den Schönheitskult in Italien und in der ganzen Welt verschrieben. „Hässlichkeit ist eine Tugend, Schönheit ist Sklaverei“, so lautet das Vereinsmotto. 34.000 Mitglieder haben die brutti, die Hässlichen, die selbst erklärten Verteidiger der Hässlichkeit auf der ganzen Welt.

Sogar zwei italienische Schönheitsköniginnen und der für seinen Buckel bekannte Ministerpräsident Giulio Andreotti (1919-2013) sind dem seit 1879 bestehenden Verein beigetreten. Hässlichkeit ist für Vereinsmitglieder kein Muss, sondern ein Kann. Einzige Aufnahmebedingung ist, die Ideale des Vereins mitzutragen, also den Schönheitskult der modernen Gesellschaft offen zu legen.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters? Bei „Miss Italy“ Virginia Stablum – hier bei der „Miss Universe“-Wahl im Januar 2023 in den USA – sind sich wohl die meisten Menschen einig. | Bild: Josh Brasted/AFP

Im 19. Jahrhundert hatte der Verein noch einen anderen Zweck. Unverheiratete Frauen litten nicht nur unter ihrer sozialen Ausgrenzung, sie wurden auch als wirtschaftliche Belastung für ihre Familien wahrgenommen. Der Club der Hässlichen hatte früher also die Funktion einer Partnervermittlungsagentur. Mit dem beginnenden Schönheitskult im Fernsehen lebte der Verein um 1960 wieder auf.

Die Gegenwart wird von einem regen Vereinsleben bestimmt. Im September, beim dreitägigen Festival der Hässlichkeit, das gleichzeitig mit dem Volksfest der Polenta alla Carbonara stattfindet, löste Mirko Martinelli Gianni Aluigi als Vorsitzenden ab.

Martinelli ist Besitzer einer Bar im Ortszentrum. Nach seiner Wahl versprach er: „Die Politiker behaupten, sie wollten für alle da sein (tutti), ich hingegen bin fortan der Präsident der brutti!“ Beim Festival wird jährlich auch ein No-bel-Preis vergeben, also ein Nicht-Schön-Preis.

Wer ist der Hässlichste?

Zum hässlichsten Mann Italiens wurde im vergangenen Jahr erneut der 57-jährige Daniele „Poldo“ Isabettini gewählt, der im Alter von 28 Jahren einen schweren Verkehrsunfall hatte und danach zahlreiche Gesichtsoperationen über sich ergehen lassen musste. In einer Arte-Dokumentation, die am 18. April um 19.40 Uhr ausgestrahlt wird, sagt Isabettini: „Wenn mir jemand sagt, du bist hässlich, dann geht das bei mir bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus!“

Der Verein stellt sich in folkloristischer Manier auf die Seite derjenigen Menschen, die wegen ihres Aussehens benachteiligt werden. Die Lokalzeitung „Il resto del Carlino“ beschrieb den letzten Umzug der Hässlichen so: „Es wurden Dudelsäcke gespielt, wunderschöne brasilianische Tänzerinnen und die Mädchen der ,Curvy Pride‘ traten auf.“ Was schön ist, bleibt Ansichtssache.

Seine Vision hat der Verein auch auf T-Shirts drucken lassen. Dort heißt es beispielsweise: „Wenn du denkst, das etwas hässlich ist, hast du die falsche Perspektive. Hässlichkeit ist nur ein Versagen unserer Augen.“