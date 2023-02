Daniel Grunenberg im Steckbrief: Freundin, Wohnort, Kinder

Alter: 34 Jahre

Geburtstag: 8. November 1988

Beruf: Musiker (Keyboard, Genre: Elektropop)

Musikgruppe: Glasperlenspiel

Größe: 1.90 Meter

Geburtsort: Stockach am Bodensee

Partnerin: Carolin Niemczky

Kinder: keine

Die Band Glasperlenspiel mit Daniel Grunenberg (l) und Carolin Niemczyk. | Bild: Christophe Gateau/dpa

Wo wurde Daniel Grunenberg geboren?

Daniel Grunenberg wurde am 8. November 1988 in Stockach am Bodensee in Baden-Württemberg geboren.

Wie ist Daniel Grunenberg erfolgreich geworden?

Im Jahr 2010 hat der heute 34-Jährige zusammen mit seiner Kollegin und Partnerin Carolin Niemczky die Band „Glasperlenspiel“ im Genre Elektropop gegründet. Schnell erhielten sie viel Aufmerksamkeit und 2011 erreichten sie beim Bundesvision Songcontest den vierten von sechzehn Plätzen mit dem eigenkomponierten Song Echt. Für das frisch gegründete Elektropop-Duo war es der Startschuss einer erfolgreichen Laufbahn im Musikbusiness.

Glasperlenspiel: Was sind die erfolgreichsten Songs von Daniel Grunenberg?

Seit über 10 Jahren ist Daniel Grunenberg als Teil des Duos „Glasperlenspiel“ in der deutschen Musikszene unterwegs – und das durchaus erfolgreich. Das sind die bekanntesten Lieder der Band:

Echt (2011)

Geiles Leben (2015)

Better Days (2022)

Glasperlenspiel: Welche Auszeichnungen hat Daniel Grunenberg erhalten?

Dem musikalischen Erfolg folgen in der Regel Preise und Auszeichnungen. Das gilt aus für Daniel Grunenberg. Über die Jahre hat er mit „Glasperlenspiel“ einige Ehrungen und Awards erhalten. Die wichtigsten Auszeichnungen im Überblick:

Liedergut Award 2012 (Kategorie: Nachwuchs)

Radio 7 Award 2014 (Kategorie: Best Band)

Radio Galaxy Award 2012 (Kategorie: Newcomer)

Wild and Young Award 2012 (Kategorie: Best Band)

Radio Regenbogen Award 2013 (Kategorie: Newcomer national)

Vermögen: Wie reich ist Daniel Grunenberg?

Laut der Internetseite dasvermoegen.com wird das Vermögen des Duos „Glasperlenspiel“ auf circa fünf Millionen Euro geschätzt.

Wie haben sich Daniel Grunenberg und seine Freundin Carolin Niemczyk kennengelernt?

Carolin Niemczyk ist nicht nur Daniel Grunenbergs Partnerin im Musikgeschäft, sondern auch im Privatleben. Sie sind außerdem zusammen in Stockach aufgewachsen und haben „Glasperlenspiel“ gegründet.

Wie die beiden zusammenfanden? In seiner Jugend war Daniel Grunenberg Mitglied in einer Schülerband und suchte nach einer Sängerin. Carolin Niemczyk bewarb sich mit einer Demo-Aufnahme und wurde angenommen. Damals konnten die beiden einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie es ist, zusammen zu arbeiten.

Bis heute, 16 Jahre später, sind sie ein Paar. Kinder haben Grunenberg und seine Partnerin nicht. Carolin Niemczyk findet die Ehe als „Konstrukt einfach so seltsam, weil jedes zweite oder dritte Kind ist Scheidungskind“.

Carolin Niemczyk, eine Hälfte des Elektropopduos Glasperlenspiel, freute sich, in der Heimat auftreten „und wieder mal schwäbisch schwätzen zu dürfen.“ | Bild: Sprich, Roland

Hat Daniel Grunenberg studiert?

Bevor Daniel Grunenberg in das Leben eines Musikers eingestiegen ist, absolvierte er sein Abitur und eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Schließlich studierte er für zwei Semester Informatik an der FH Konstanz.

Im Jahr 2010 unterschrieb er zusammen mit seiner Partnerin Carolin Niemczyk einen Plattenvertrag mit Universal Music und ist seitdem Vollblutmusiker.