Sonnenaufgänge, See und ganz viel Natur: Unsere Leserreporterinnen und Leserreporter waren wieder fleißig mit ihren Kameras unterwegs. Die schönsten Schnappschüsse aus der Region sehen Sie hier.

Bild: Leserreporter Rony Elimelech

Herbstfarben und prächtige Wolken am Seerhein in Konstanz.

Bild: Leserreporter Anton Siegle

Am Ufer des Campingplatzes in Markelfingen präsentiert sich der See traumhaft ruhig und sanft in rotgelber Farbe.

Bild: Leserreporter Thomas Weißenberger

Sonnenaufgang über Weilheim, die Blickrichtung geht nach Gutenburg.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Das herbstliche Sipplingen und die Sandsteinfelsen Richtung Überlingen.

Bild: Leserreporterin Anke Sirikow

Ein schöner Sonnenaufgang in Leibertingen.

Bild: Leserreporter Martin Huber

Goldener Herbst in Friedrichshafen-Manzell.

Bild: Leserreporter Klaus Johner

Die Wallfahrtskirche in Birnau ist in ein schönes Licht getaucht.

Bild: Leserreporter Hans Koch

Die Möwen am See sind nicht menschenscheu.

Bild: Leserreporterin Ingrid Becker

Ein Herbstsmiley strahlt im Wildigarten in Villingen mit Sonnenblumen um die Wette.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Nachdem sich der typische Bodenseenebel ganz langsam aufgelöst hatte und noch Dunst übrig blieb, waren Ausblicke knapp oberhalb von Allensbach über den Gnaden-, Untersee sowie zur Insel Reichenau traumhaft schön.

Bild: Leserreporter Vitus Arnold

defaultDas Drohnenbild zeigt die herbstliche Stimmung vom Dorf Breitelfeld oberhalb Tiengen.

Bild: Leserreporter Ludger Kaup

Der Rotmilan zieht in Konstanz regelmäßig seine Kreise und kommt auch immer wieder über den städtischen Wasserspeicher am Silvanerweg vorbei.

Bild: Leserrreporterin Renate Hog

Dieses Wolkenspiel wurde bei Mundelfingen aufgenommen.

Bild: Leserreporter Gerhard Bombeiter

Eine blühende Yuccapalme am Hafen in Bodman.

Bild: Leserreporter Rony Elimelech

Schöne Herbsttöne sind im Seeburgpark Kreuzlingen in der Schweiz zu sehen. Im Hintergrund ist Meersburg zu sehen.



