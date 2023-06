Das Brustkreuz des vor etwa einem halben Jahr verstorbenen ehemaligen Papsts Benedikt XVI. ist bei einem Einbruch in eine Kirche im bayerischen Traunstein gestohlen worden.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) in München am Dienstag mitteilte, wurde die sogenannte päpstliche Pektorale am Montag von einem oder mehreren Unbekannten aus einer in die Wand eingelassenen Vitrine der Stadtkirche Sankt Oswald entwendet. Zudem wurde Geld aus der Kasse eines Zeitungsstands gestohlen.

Er hatte eine große Verbundenheit zur Region

Nach LKA-Angaben hatte Benedikt XVI. das Brustkreuz seiner Heimatpfarrei vermacht. Die Traunsteiner Stadtpfarrkirche war nach eigenen Angaben so etwas wie die geistliche Heimat des verstorbenen Papsts, der 1927 als Joseph Ratzinger im etwa 50 Kilometer entfernten Marktl am Inn geboren worden war.

Dort feierte er demnach 1951 seine Primiz, seine erste heilige Messe als Priester. Aus dieser Verbundenheit heraus vermachte er ihr das Kreuz.

Wert ist aktuell nicht bezifferbar

Eine Schadenshöhe ließ sich den Ermittlern zufolge nicht angeben. „Für die katholische Kirche ist der Wert des sakralen Gegenstands nicht bezifferbar“, teilte das LKA mit.

Katholische Kirche Jetzt ist es raus: Hier wird Georg Gänswein nach seiner Rückkehr aus Rom wohnen Das könnte Sie auch interessieren

Die Tat ereignete sich demnach in einem Zeitraum zwischen Montagvormittag und Montagnachmittag, die genaueren Abläufe und Umstände waren zunächst unklar. Die Polizei bat Zeugen um sachdienliche Hinweise. (AFP)