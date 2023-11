Die vier Musikerinnen Jennie Kim, Jisoo Kim, Lisa Manobal und Rose Park gehören nun dem „Order of the British Empire“ an. Damit soll ihr Engagement für den Klimaschutz bei der UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow 2021 anerkannt werden.

Der britische König Charles III. (mitte) steht mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol (3L), Südkoreas First Lady Kim Keon Hee (3R) und den Mitgliedern der K-Pop-Band Blackpink (von links), Lalisa Manoban, Jennie Kim, Roseanne Park und Jisoo Kim im Buckingham Palace in London am 22. November 2023. | Bild: VICTORIA JONES

Der 75-jährige Charles ehrte die Frauen am Mittwoch im Londoner Buckingham-Palast. Bei einem Wachwechsel wurde auch deren Lied „Ddu-Du Ddu-Du“ gespielt, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.

Mitglieder der südkoreanischen Girlband Blackpink treffen am 21. November 2023 im Buckingham Palace im Zentrum Londons zu einem Staatsbankett für den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und seine Frau Kim Keon Hee am ersten Tag ihres dreitägigen Staatsbesuchs in Großbritannien ein. | Bild: Yui Mok/AFP

Der MBE – „Member of the Order of the British Empire“ – ist einer der unteren Ränge im System der britischen Verdienstorden. Charles hatte bereits am Dienstagabend die südkoreanische Popkultur bei einem Staatsbankett für Präsident Yoon Suk Yeol gewürdigt, der zu einem Staatsbesuch in Großbritannien ist.