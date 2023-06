In dieser Woche waren unsere Leserreporterinnen und Leserreporter wieder fleißig mit ihren Kameras in der Region unterwegs. Die schönsten Schnappschüsse haben wir hier zusammengestellt.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

In der Nähe des Affenbergs in Salem hat Leserreporter Reinhold Köfer ein blühendes Mohnfeld fotografiert.

Bild: Leserreporter Hans Koch

Die Bank an der Schlosskirche lädt zum Verweilen mit Blick auf den Bodensee ein.

Bild: Leserreporter Karl Albrecht

Hinter den Segelbooten kommt die Imperia zum Vorschein.

Bild: Leserreporter Josef Buser

Leserreporter Josef Buser hat ein Storchenquartett entdeckt.

Bild: Leserreporter Mathias Götz

Der Vollmond beleuchtet den Hafen in Meersburg.

Bild: Birgitt Scherbach

In den frühen Morgenstunden hat Leserreporterin Birgitt Scherbach ein Spinnennetz im Ried bei Bodman fotografiert.

Bild: Leserreporter Rony Elimelech

Bei traumhaftem Wetter tummeln sich viele Menschen am Konstanzer Hafen.

Bild: Leserreporter Peter Köstlinger

Leserreporter Peter Köstlinger hat ein Mohnfeld bei Salem fotografiert.

Bild: Leserreporterin Angelika Blattert

Über Schwaningen erstreckt sich ein Regenbogen.

Bild: Leserreporterin Tonja Reisch

Leserreporterin Tonja Reisch hat eine tierische Begegnung bei Radolfzell dokumentiert.

Bild: Leserreporterin Sabine Kabus

Tierische Sichtung am See: Eine Schwanenfamilie aus Allensbach entspannt sich am Ufer.

Bild: Leserreporterin Elke Geldon

Leserreporterin Elke Geldon hat die Akelei in ihrem Garten fotografiert.

Bild: Leserreporterin Edeltraud Dombek

Ein Pfau im Tierpark in Bad Zurzach zeigt sein prächtiges Gefieder.

Bild: Heidrun Kneer

Hummelanflug im Garten von Leserreporterin Heidrun Kneer in Rengetsweiler.

Bild: Leserreporter Manfred Schreiber

Während der Wanderung durch das Orchideenparadies im Rehletal entstand dieser Schnappschuss der Frauenschuh-Orchidee von Leserreporter Manfred Schreiber.

Bild: Leserreporter Andreas Wagenbrenner

Eine Prachtlibelle in Bohlingen an der Aach, aufgenommen von Leserreporter Andreas Wagenbrenner.

Bild: Leserreporter Lukas Braun

Ein Grünfinkenpärchen sitzt auf Ästen im Garten von Leserreporter Lukas Braun in Bermatingen.

Bild: Leserreporter Eckhard Kowalski

Wunderschönes Panorama entstanden zwischen Bohlingen und Hittisheim. Aufgenommen von Leserreporter Eckhard Kowalski.

Bild: Leserreporterin Lidwina Willert

Schön rot leuchtend ist das Mohnfeld am Affenberg. Aufgenommen von unserer Leserreporterin Lidwina Willert.

Sie wollen auch Leserreporterin oder Leserreporter sein? Schicken Sie uns Ihr Foto an leserreporter@suedkurier.de.

Mit der Einsendung erklären Sie sich einverstanden mit der Veröffentlichung im SÜDKURIER, auf SÜDKURIER Online und in allen Kanälen des SÜDKURIER.