In der Nacht vom 30. zum 31. August ereignet sich ein seltenes Naturschauspiel: der Super Blue Moon. Mit 357.181 Kilometern befindet er sich am frühen Abend des 30. Augusts am erdnächsten Punkt – und ist damit gut zu beobachten.

Super Blue Moon 2023: Woher kommt der Name?

Ein einzigartiges Naturschauspiel: der Blue Moon. | Bild: Jens Büttner, dpa

Der Name des Supermondes ist etwas irreführend, denn der Mond leuchtet während dieses Spektakels nicht etwa blau. „Blue Moon“ bezeichnet den zweiten Vollmond in einem Kalendermonat. Doch warum wurde der Mond in den USA Blue Moon getauft, obwohl er nicht blau leuchtet? Das liegt vermutlich an der Redewendung, auf die der Name zurückzuführen ist: „Once in a blue moon“, was auf deutsch soviel bedeutet wie „alle Jubeljahre einmal“.

Der nächste Blue Moon ist 2026

Die Redewendung „Once in a blue moon“ macht es schon sehr deutlich: der Supermond ist ein äußerst seltenes Phänomen. Tatsächlich kommt er durchschnittlich alle zwei Jahre vor. Den letzten Blue Moon gab es am 31. Oktober 2020. Und der nächste? Der findet erst in drei Jahren wieder statt – nämlich am 31. Mai 2026.

Auch der Saturn wird zu sehen sein

Der Mond wird nicht der einzige Himmelskörper sein, der gut zu beobachten ist, denn zu ihm gesellt sich noch ein weiterer Gast: der Saturn. Am 27. August 2023 erreichte er seine Opposition und wird zusammen mit dem Mond und der Erde auf einer Linie stehen. Bereits ein kleines Fernrohr soll ausreichen, um die Ringe und möglicherweise auch einige der größeren Monde des Saturns erkennen zu können. So gelingen Ihnen die schönsten Fotos vom Vollmond.

Der Supermond wird natürlich weltweit zu sehen sein. Das Bild zeigt einen Supermond am Nachthimmel von Israel. | Bild: Shadati, dpa

Wo sich der Blue Moon am Bodensee beobachten lässt

Bei klarem Himmel ist der Mond von fast überall zu sehen. Wer ihn jedoch von einem besonders schönen Ort aus beobachten möchte, kann sich die folgende Liste genauer anschauen:

Bismarckturm, Konstanz

Haldenbergkapelle, Ailingen

Gehrenbergturm, Markdorf

Sternguckerplatz, Römerstein auf der Schwäbischen Alb

Feldberg, Schwarzwald

Der Blue Moon lässt sich natürlich auch hervorragend vom eigenen Balkon oder Garten aus beobachten.

So schön sah der Supermond in einer der letzten Jahren aus, fotografiert in der Region über dem Fürstenberg Sendeturm bei Donaueschingen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg?

Das Wichtigste bei alldem ist natürlich das Wetter. Denn ohne wolkenfreien Himmel lässt sich der Blue Moon schlecht bestaunen. Zunächst die gute Nachricht: In Süddeutschland soll es weitestgehend trocken bleiben mit einem nahezu wolkenlosen Himmel. Die besten Bedingungen also für alle Hobbyastronomen! Nun jedoch zur schlechten Nachricht: Örtlich kann sich teilweise Nebel bilden, was die Sicht deutlich einschränkt. Regelmäßige Updates und genauere Informationen, auch zu Ihrer Region, finden Sie hier.

