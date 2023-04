Die Sonne scheint und auch die Blumen recken ihre Köpfchen den wärmenden Sonnenstrahlen entgegen. Bei bestem Wetter waren die Leserreporter wieder unterwegs. Hier finden Sie die tollsten Leserbilder der Woche.

Bild: Annette Meyerhoff

Blick auf die Häuser an der Konstanzer Seestraße bei schönstem Frühlingswetter. In umittelbarer Ufernähe erfreut sich ein Schwan im kühlen Nass an der warmen Sonne.

Bild: Nicole Eckert

Eine Hummel bestäubt hier die Blüte eines Löwenzahns. Diese tolle Nahaufnahme wurde aufgenommen in Kuchelbach.

Bild: Ursula von Roth

Nahaufnahme einer wunderschön rosafarbenen Magnolienblüte, fotografiert in Küssaberg-Kadelburg.

Bild: PGall

Der tolle Blick vom Höchsten auf die beinahe wolkenverhangenen Schweizer Alpen.

Bild: Sabine Kempe-Steidle

Auch in Immenstaad ist der Frühling eingezogen und Tulpen und Narzissen blühen farbenfroh in Ufernähe.

Bild: Karl-Heinz Armbruster

Die beginnende Apfelblüte vor dem schneebedecktem Säntismassiv in der warmen Abendsonne.

Bild: Petra Galluhn

Ein einzelnes Gänseblümchen reckt sich der Frühlingssonne entgegen.

Bild: Peter Wetzel

Ein strahlender und bunter Frühlingstag an der Promenade in Friedrichshafen.

Bild: Sabine Kempe-Steidle

Rote Tulpen und andere Blumen blühen im Garten.