Nach vier Jahren Pause werden in Grünwald bei München am Donnerstag (20.15 Uhr) wieder die Bambis verliehen. Zu der festlichen Gala zum 75. Geburtstag des Medienpreises werden in den Bavaria-Filmstudios etwa 800 Gäste aus dem Showgeschäft erwartet.

Gastgeber ist der Burda-Verlag. Die bislang letzte Bambi-Verleihung fand im Jahr 2019 und damit vor der Coronapandemie in Baden-Baden statt.

Diese Stars werden geehrt

Der Fernsehsender Sat.1 überträgt die Gala live. Bereits im Vorfeld standen mehrere Preisträger fest. So wird Sänger Peter Maffay als Legende geehrt, Zara Larsson als internationaler Musikstar. Schauspielerin Senta Berger bekommt den Bambi für ihr Lebenswerk.

Der Däne Mads Mikkelsen bekommt den Preis in der Kategorie Schauspiel international. Die deutsche Basketballnationalmannschaft der Männer wird nach ihrem Weltmeistertitel ebenfalls ausgezeichnet. (AFP/SK)