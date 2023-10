Nach dem Busunglück von Venedig geht auch das Auswärtige Amt in Berlin von drei deutschen Staatsangehörigen unter den insgesamt 21 Todesopfern aus. „Weitere fünf deutsche Staatsangehörige wurden verletzt und befinden sich in medizinischer Behandlung“, hieß es am späten Donnerstagnachmittag aus dem Auswärtigen Amt. „Das Deutsche Generalkonsulat in Mailand und die Deutsche Botschaft in Rom stehen in engem Kontakt mit den Angehörigen und den örtlichen Behörden.“

Shuttlebus stürzt von Brücke und fängt Feuer

Zuvor hatten bereits italienische Behörden drei tote Deutsche gemeldet. Eine offizielle Bestätigung aus Deutschland hatte es dafür zunächst nicht gegeben.

Zu dem Unglück in der bei Touristen sehr beliebten Stadt Venedig war es am Dienstagabend gekommen, als der Shuttlebus eines Campingplatzes von einer Brücke stürzte und Feuer fing. Die Ursache steht noch nicht fest – vermutet wird ein Schwächeanfall des italienischen Busfahrers. (dpa)