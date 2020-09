Trotz niedriger Covid-19-Zahlen schottet sich Australien ab. Was macht das mit den Menschen, die dort leben und sonst die Freiheit in dem Land genießen?

Ein braungebrannter, athletischer junger Mann lächelt verschmitzt in die Kamera. Er liegt auf einem Surfbrett, umspült von türkisblauem Wasser, im Hintergrund sind Wellen zu sehen. No worries. Welcome to Australia! (Null Probleme. Willkommen in