von Sira Huwiler-Flamm

Es duftet nach Heu und Blüten. Der Regen an diesem nassen Sommertag hat gerade aufgehört, die Sonne brennt heiß vom Himmel. Michaela Berthold-Sieber begrüßt mich mit einem strahlenden Lächeln auf dem Hügel bei der Bergkirche in Küssaberg-Kadelburg und klatscht in die Hände: „Schauen wir mal, was wir heute finden – jede Wanderung hält neue spannende Entdeckungen bereit“, sagt sie.

Die Natur schenkt uns viel: Michaela Berthold-Sieber kennt sich aus, was essbar und heilsam ist. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Die 55-Jährige ist Wildkräuter- und Heilpflanzenpädagogin. Während einer Ausbildung bei der Naturschule Deutschland in Freiburg hat sie in Theorie und Praxis gelernt, wie man Wildpflanzen eindeutig identifiziert, umweltfreundlich erntet und worauf es ankommt, wenn man absolute Neulinge in die Welt der Naturkräuter entführt.

Seit 2013 streift sie mit Vereinen, Schulkassen und im Auftrag der regionalen Volkshochschulen mit interessierten Menschen durch Wald und Wiesen am Hochrhein und im Südschwarzwald und bietet zudem Kochkurse an. Heute will sie die SÜDKURIER-Leser an ihrer Faszination für Blüten, Blätter und Wurzeln teilhaben lassen.

Noch sind die Beeren des Weißdorns grün. Sie reifen zwischen August und Oktober zu roten, säuerlich-süßen Früchten heran, die zu Likören und Marmeladen verarbeitet werden können. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

„Ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Denn ich war schon immer eine kleine Kräuterhexe“, erzählt Berthold-Sieber, während wir den Hügel hinauf wandern, „schon als Kind habe ich gerne gesammelt und alles mögliche zusammengerührt.“ Heute mache sie das einfach professioneller. Als Mama und Oma bekocht sie ihre Familie mit Giersch-Gemüse, Brennnessel-Salat und allerlei wilden Süßspeisen.

Der Blutweiderich ist mit seinen rosaroten Blüten nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch ein natürliches Färbemittel für Süßspeisen wie Pudding. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Von jedem Spaziergang bringt sie Wildpflanzenteile mit, die im Kochtopf landen. „Sehen Sie diese wunderschönen rosaroten Blüten da?“, fragt sie und zeigt mir eine fast ein Meter hohe Blutweiderich-Staude, „damit kann man wunderbar Pudding rosa färben – das liebt meine Enkelin.“ Zwei Meter weiter entdeckt sie in einer üppigen Hecke am Wegesrand halbreife, dunkelblaue Schlehen, Wildäpfel, Hagebutten sowie noch grüne Brom- und Weißdorn-Beeren.

Wer genau hinsieht, entdeckt auf zahlreichen Wiesen der Region den violett blühenden Feldthymian. Der Duft erinnert unverwechselbar an Pizza und Pastagerichte. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

„Wer genau hinschaut und sich auskennt, entdeckt auf Schritt und Tritt Leckereien in unserer heimischen Natur“, sagt Berthold-Sieber, „das ist auch das, was eigentlich jeden Wander-Teilnehmer so fasziniert: Fast alles ist essbar!“

Ein verblühter Stängel Mädesüß. Die Wildpflanze wirkt wie natürliches Aspirin gegen Kopfschmerzen. Aus den weißen Blüten im Frühsommer macht die Expertin am liebsten Sirup oder Gelee. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Und die Geschmäcker seien so vielseitig wie unsere Natur selbst. Mitten auf der Wiese kann man in bittere Löwenzahnblätter, süß-saure Wildbeeren, aromatische Kräuter oder blumig-duftende Blüten beißen – und so die Natur, mit allem, was sie uns gibt, mit allen Sinnen genießen.

Wildpflanzen erkennen und sammeln Die Bestimmung Michaela Berthold-Sieber nutzt neben all ihren Sinnen die Smartphone-App „Flora Incognita“, um Wildkräuter eindeutig zu bestimmen. Außerdem empfiehlt sie das Ratgeber-Buch „Unsere Heilkräuter: bestimmen und anwenden“ (Ursula Stumpf, Kosmos 2016, 256 Seiten, 16 Euro). Das Sammeln Stark befahrene Straßen und Gassirouten sollte man meiden und sich stattdessen etwas tiefer in die unberührtere Natur wagen. „Gesammelt werden darf eine Handvoll für den Eigenbedarf“, sagt Berthold-Sieber, „zudem sollte man sich umweltbewusst verhalten, keinen Müll liegen lassen und keine Wurzeln herausreißen.“ Eine Gartenschere, ein Weidekorb oder Baumwollsäckchen gehören für sie zur Grundausstattung. (sih)

Und worauf sollte man dabei achten? „Man sollte die Pflanze zunächst eindeutig bestimmen“, rät sie, „Blüten erntet man am besten bei Sonnenschein, wenn sie geöffnet sind. Bei Kräutern bevorzugt man die jungen Blätter: Sie haben mehr Geschmack, eine geballte Ladung Nährstoffe und sind zarter.“

Aus dem gelben Johanniskraut macht die Kräuterpädagogin ein wärmendes Öl, das gegen Gelenkbeschwerden und Rheuma hilft. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Eine der häufigsten Fragen während ihrer Wildkräuter-Wanderungen widmet sich stets dem über die Ausscheidungen von Füchsen übertragbaren Parasiten Fuchsbandwurm: „Mit 40 bis 70 Fällen pro Jahr in ganz Deutschland ist das Risiko, sich durch den Verzehr von Wildpflanzen zu infizieren, sehr gering“, erklärt die Kräuterpädagogin, „dennoch muss jeder die Gefahr kennen und selbst entscheiden.“ Im Zweifelsfall könne man die gesammelten Kräuter kochen, denn bei über 70 Grad werden die Eier abgetötet.

Brennnesseln gelten für viele Menschen als lästiges Unkraut. Doch als Tee, Gemüse oder Salat sind sie echtes regionales Superfood. Im Herbst kann man außerdem die braunen Samen ernten: „Die schmecken genau so gut wie die exotischen Chiasamen“, sagt Berthold-Sieber. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Während wir an rosa blühendem Rotklee vorbeischlendern, den Berthold-Sieber gerne in Joghurt genießt und sie mir die gelben Blüten des Johanniskrautes zeigt („hilft als Öl super gegen Rheuma und Gelenkschmerzen“), kommt sie ins Schwärmen für unsere Region.

In Hecken und Gebüschen unserer Region findet man viele Leckereien, wie wilde Brombeeren. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

„Durch die vielen verschiedenen Höhenmeter ist unsere Heimat extrem vielseitig“, sagt sie, „auf 1000 Metern, in den Höhenlagen des Schwarzwaldes, wachsen ganz andere Wildpflanzen als im Rheintal.“ Und habe man zum Beispiel die Holunderblüte unten mal verpasst, könne man einfach ein paar Minuten den Berg hinauf fahren und habe die Uhr zwei Wochen zurückgedreht.

Das gibt es in der nächsten Zeit

Im Frühjahr liebt sie besonders Bärlauchgerichte und junge Blätter von Buchen, im Frühsommer kocht sie Gelees und Sirupe aus allerlei Blüten. „Doch auch der Spätsommer hat noch einige zu bieten, wie Sie hier gerade sehen“, sagt sie uns lässt die Arme in die saftig grüne Umgebung schweifen. „Ob Brennnesseln, Giersch, Schafgarbe, Löwenzahn oder Spitzwegerich – im August wachsen noch Wildkräuter überall auf den Wiesen.“

Der Dost ist die wilde Form des Oregano. Er schmeckt frisch und getrocknet in mediterranen Gerichten. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Berthold-Sieber isst sie am liebsten frisch gepflückt als Beigabe in knackigen Salaten. Auch den wilden Oregano (Dost) sowie Feldthymian und Springkrautblüten kann man in diesem Monat ernten und zu Kräutersalzen, -ölen und Sirup verarbeiten.

Schlehen sollte man erst ab September ernten, wenn sie komplett dunkelblau sind. Die Beeren eigenen sich für das Zubereiten von Saft, Wein und Gelee. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Durch den vielen Regen in diesem Jahr finden Sammler zudem auch bereits Pilze wie Pfifferlinge und Steinpilze seit einigen Wochen. „Im September und Oktober wird das Angebot der Natur dann noch mal richtig üppig“, sagt sie, „Schlehen, Wildäpfel, Brombeeren, Mirabellen, Weißdorn- und Vogelbeeren sind dann reif und können zu Säften, Marmeladen oder Likören verarbietet werden – darauf freue ich mich!“