Trotz Pleiteserie und wieder einmal letztem Platz beim Eurovision Song Contest hält die ARD an Deutschlands Teilnahme bei der größten Musikshow der Welt fest.

„Wir sind in jedem Jahr mit großer Freude dabei. Und das bleibt auch so“, teilte eine Sprecherin des bei der ARD zuständigen Norddeutschen Rundfunks am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.

„Deutschland ist ein so vielfältiger, spannender und auch innovativer Musikmarkt, es gibt deshalb überhaupt keinen Grund, nicht wieder anzutreten.“ Außerdem, betonte der NDR, werde auch 2024 das Finale – live aus dem Land des diesjährigen Siegers Schweden – im Ersten übertragen.

Guildo Horn: Deutschland sollte bei ESC „einfach mal pausieren“

Zuvor hatte unter anderem Sänger Guildo Horn für eine deutsche Pause beim ESC plädiert. „Das Licht am Ende des Tunnels scheint leider aus“, schrieb der 60-Jährige in der Nacht zum Montag in einem Facebook-Post. „Mein Tipp: Einfach mal pausieren und das gesparte Geld (Deutschland ist ja einer der großen Geldgeber des ESC) vernünftig investieren.“

Ihm fielen eine Menge nützlicher Dinge ein, etwa der Bau von Kitas oder die Unterstützung der Tafel. „Vielleicht dann in ein paar Jahren mit einem neuen verantwortlichen Kreativteam nochmal mit einer gewissen Leichtigkeit des Seins einsteigen. Das hilft beim Musizieren nämlich ungemein!“

Meinung Deutschland Letzter beim ESC: Einfach mal locker machen! von Dominik Dose

Horn trat vor 25 Jahren beim ESC 1998 in Birmingham an. Der Trierer kam damals mit dem Lied „Guildo hat Euch lieb!“ auf Platz sieben.

Deutschland landete auch in diesem Jahr mit der Hamburger Dark-Rock-Band Lord Of The Lost ganz hinten, wie dies schon 2022, 2016 und 2015 der Fall war. Die deutsche Pleiteserie der vergangenen Jahre mit letzten oder (2021, 2019, 2017) vorletzten Plätzen unterbrach 2018 lediglich Michael Schulte mit einem vierten Platz. (dpa)