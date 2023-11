Schon zu Beginn des Gesprächs mit ihr, bei einer Schnellfragerunde, bei der Anna Schudt in Sekundenschnelle zwischen zwei Begriffen auswählen soll (siehe Infokasten), kommt es wie aus der Pistole geschossen: Kleinstadt-Atmosphäre sei ihr lieber als Metropolenluft.

Anna Schudt lebt seit zwölf Jahren in Düsseldorf

Nun lebt die Schauspielerin und gebürtige Konstanzerin freilich seit zwölf Jahren in Düsseldorf, immerhin Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen mit über 600 000 Einwohnern.

Und doch ist der Ex-Tatort-Kommissarin das Flair einer Kleinstadt lieber. Das Überschaubare, das Ruhigere, die Nähe zur Natur. Dort sind ihre Wurzeln, und in schöner Regelmäßigkeit schaut die 49-Jährige zu Hause bei den Eltern vorbei.

Schnellfrage-Runde Die gefetteten Begriffe sind Anna Schudt lieber:

Konstanz oder Friedrichshafen

Obersee oder Untersee (des Bodensees)

Nebelhorn oder Zugspitze

Badisch oder Württembergisch

Großstadt oder Kleinstadt

Cello oder Geige

Klassik oder Pop

Tatort oder Polizeiruf

Winter oder Sommer

Köln oder Düsseldorf (beides gleich)

Film oder Bühne (beides gleich)

Fleisch oder vegetarisch

„Natur“, verrät die Schauspielerin, die unter anderem bei der Sky-Produktion „Das Boot“ mitspielt, „ist für mich ein Allheilmittel. Und Kleinheit empfinde ich als entspannend“. Das Gespräch mit ihr findet im Meeting-Raum eines Hotels in Berlin statt, riesiger Bildschirm an der Wand, zahlreiche Getränke auf dem Tisch, das Fenster einen Spalt geöffnet.

Weit genug, um immer wieder Sirenen von Polizei- und Feuerwehrautos zu hören oder quietschende Reifen vor roten Ampeln. Großstadtatmosphäre am Gendarmenmarkt der Bundeshauptstadt. Schrille und aufdringliche Geräusche.

Sie sind seit 2010 verheiratet: Anna Schudt und ihr Mann Moritz Führmann. | Bild: Henning Kaiser

Welcher Gegensatz zu Anna Schudts Erzählungen just in diesem Moment. Sie scheint einzutauchen in die Welt ihrer Jugend, schwärmt davon, am See entlangzulaufen oder zu joggen und danach ins Wasser zu springen. „Es gibt nichts Schöneres“, beteuert sie und benutzt schließlich den Superlativ: „Der Bodensee ist die schönste Landschaft in Deutschland.“

Anna Schudt: Bei Tatort war Atmosphäre familiärer

Nach 22 Folgen im ARD-Tatort aus Dortmund spielt die Konstanzerin inzwischen in der Serie „Das Boot“ mit, ein Projekt aus der NS-Zeit mit Budget in zweistelliger Millionenhöhe und internationalen Drehorten. Ein großer Unterschied zur Arbeit im Tatort-Team, wie sie sagt: „Dort war die Atmosphäre familiärer.“ 2012 stieg sie beim ARD-Tatort ein.

Und natürlich wurde ihr nach dem Ausstieg oft die Frage nach dem Weshalb gestellt. „Stillstand ist nicht gut“, sagt sie dazu und glaubt, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, sich stets weiterzubilden. Und offen zu sein für viele Dinge. Zum Beispiel für die Musik. Anna Schudt spielt das Instrument Cello (seit der Hauptrolle im Film „Laufen“, wo sie Szenen als Cello-Spielerin hatte, übt sie wieder täglich) und singt. Voraussetzungen für mehr?

„Stillstand ist nicht gut“, sagt Anna Schudt, hier mit Tatort-Kollege Jörg Hartmann. | Bild: Henning Kaiser

Nein, sie verspüre in dieser Richtung keinerlei Ambitionen, beteuert Anna Schudt. Schließlich gibt es genügend andere Aufgaben zu bewältigen: Als Mutter der weiteren beiden Söhne (elf und zwölf) und als Schauspielerin, die sich bezüglich der Filmangebote mit ihrem Mann absprechen und arrangieren muss – Moritz Führmann, 45, ebenfalls Schauspieler.

Da komme es schon mal vor, dass einer von beiden womöglich zähneknirschend eine Anfrage absagen muss. „Aber unsere Herzensprojekte haben wir immer umsetzen können“, sagt die Badenerin, die sich schon auf ihren nächsten Abstecher an den See in der Vorweihnachtszeit freut.

Der Text ist ein Auszug aus einem Porträt in der neuen Ausgabe des Erlebnismagazins „Griaß di‘ Allgäu“.