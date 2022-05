Meinung vor 5 Stunden

Amber Heard, wie sind Sie vom Opfer zur Täterin geworden?

In unserem „Brief zum Wochenende“ schreiben wir an einen Adressaten, der in den Schlagzeilen ist – diesmal an Amber Heard, die Ihrem Ex-Mann Johnny Depp häusliche Gewalt vorwirft. Er allerdings sagt das gleiche über sie.