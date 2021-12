Wochenende vor 19 Stunden

Am liebsten würde sie sich nach ihrem Tod kompostieren lassen: Eine Bestatterin spricht über neue Beerdigungsriten

Christine Pernlochner-Kügler ist Bestatterin in Tirol. Über ihre Arbeit hat sie ein Buch geschrieben. Ein bisweilen skurriles Gespräch über neue Riten am Ende des Lebens, über Angst und Humor angesichts des Todes und was es bei ihrer Beerdigung zu trinken gibt.