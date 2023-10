Jahrzehntelang ging es um Filmklassiker oder private Liebesgeschichten, wenn die französische Presse über Alain Delon schrieb. Später brachte der Schauspieler in Interviews manchmal seine ziemlich weit rechts gelagerten politischen Ansichten zum Ausdruck oder eine gewisse Abscheu vor dem Leben. Inzwischen wäre es um die Ikone des französischen Kinos längst sehr ruhig geworden, gäbe es nicht den Streit zwischen seinen drei Kindern und Hiromi Rollin, von der nicht klar ist, was sie für den heute 87-Jährigen ist oder war: Seine Lebenspartnerin, seine Gesellschafterin und Haushälterin – oder eine Frau, die versucht hat, von seiner Schwäche und seinem Reichtum zu profitieren?

Letzteres vermuten Anthony, Anouchka und Alain-Fabien Delon. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2019 ist ihr Vater körperlich eingeschränkt und auf Hilfe in seinem Alltagsleben angewiesen. Hiromi Rollin stand bis 2014 in einem Angestelltenverhältnis mit ihm, bis ihr gekündigt wurde. Sie blieb jedoch weiter bei Delon in seinem Anwesen in Douchy-Montcorbon im Département Loiret, rund 120 Kilometer südlich von Paris.

Vor und hinter der Kamera 2019 nahm Alain Delon beim Filmfestival in Cannes die Goldene Palme für sein Lebenswerk entgegen. Berühmt wurde der französische Schauspieler durch seine Rollen in Filmklassikern wie „Der Leopard“, „Der eiskalte Engel“, „Nur die Sonne war Zeuge“ oder „Der Swimmingpool“, wo er an der Seite seiner ehemaligen Partnerin Romy Schneider auftrat. Sie verließ er für Nathalie Delon, die Mutter von Anthony Delon. Mit dem ehemaligen niederländischen Mannequin Rosalie van Breemen hat Delon die Kinder Anouchka und Alain-Fabien. Einen weiteren Sohn, Ari Boulogne, soll er mit der deutschen Sängerin Nico gehabt haben, ihn erkannte Delon aber nie offiziell an. Ari Boulogne starb im Mai 2023 an einer Überdosis Drogen.

Zwei Klagen haben Delons Kinder eingereicht, unter anderem wegen seelischer Grausamkeit und Missbrauch der Schwäche einer schutzbedürftigen Person, vorsätzlicher Gewalt und Freiheitsberaubung. Die 66-jährige Rollin habe sich aggressiv und beleidigend Alain Delon gegenüber verhalten, ihn von der Außenwelt und seiner Familie abgeschirmt, SMS-Nachrichten in seinem Namen geschrieben.

Inzwischen hat Rollin ihrerseits Anzeige gegen die drei Kinder erstattet. Die gebürtige Japanerin gibt ihnen die Verantwortung für die Gewalt, die Sicherheitsleute ihrer Aussage nach ausübten, als sie sie Anfang Juli aus Delons Haus warfen.

Anthony Delon (von links), Hiromi Rollin und Alain Delon 2021 bei der Beerdigung von Schauspieler Jean-Paul Belmondo in Paris. | Bild: Thomas Coex/AFP

Eine neue Erkenntnis verhärtet nun die Vorwürfe gegen sie. Anthony Delon, der wie sein Vater Schauspieler ist, ging in einem Interview mit dem Fernseh-Sender BFMTV umfassend darauf ein. Demnach fanden Ermittler bei der Durchsuchung von Rollins Wohnung in einem Vorort von Paris 110.000 Euro in bar in einem Badezimmerschrank.

Die Herkunft des Geldes müsse sie nun rechtfertigen, forderte Delons Sohn. In den vergangenen Monaten seien jede Woche 900 bis 950 Euro vom Konto seines Vaters abgehoben worden, angeblich um ihn zu versorgen. „Doch als wir in dem Haus ankamen, gab es so gut wie nichts. Das Essen war verdorben und mein Vater isst ohnehin wie ein Spatz.“

Alain Delon 2019 beim Filmfestival in Cannes. Später in dem Jahr hatte er einen Schlaganfall. | Bild: Christophe Simon/AFP

Inzwischen, so sagte der Anwalt der Kinder, habe sich Alain Delon deren Klage angeschlossen. Er habe gesagt, dass er hoffe, Rollin komme nie mehr wieder. Sie selbst hingegen schrieb in einem 39 Seiten langen Brief an den zuständigen Staatsanwalt von einer Paarbeziehung, die sie miteinander führten, seit sie sich 1989 bei Dreharbeiten kennenlernten.

Der ehemalige Kino- und TV-Star Delon sprach vor zwei Jahren in einem Interview mit der Illustrierten „Paris Match“ von „meiner japanischen Lebensgefährtin Hiromi“, die „sehr präsent an meiner Seite war“, als es ihm gesundheitlich schlecht ging. Auf die Frage seines Sohnes, warum er das so formuliert habe, soll er geantwortet haben: „Damit sie mich in Frieden lässt.“ Davon, so Anthony Delon, gebe es eine Sprachaufnahme. Inzwischen kümmern sich die drei Kinder um ihren Vater, der seit Jahren kaum mehr vor der Kamera stand.