„Urbi et Orbi“, „der Stadt und dem Erdkreis“: Der päpstliche Segen zu Ostern wird dieses Jahr erstmals seit der Antike ohne direkt anwesende Gläubige gesprochen. Wegen der Corona-Pandemie bleibt der Petersplatz in Rom verwaist. Wer Zeuge dieses historischen Moments werden will, hat dazu ab 11 Uhr die Gelegenheit. Die ARD überträgt den Ostergottesdienst live. Aber auch für alle anderen bietet das Fernsehprogramm an diesem Sonntag einiges: von US-Komödien wie Jumanji über zauberhafte Märchen bis zu rasanten Actionfilmen.

Komödie

Szene aus dem Film „Jumanji: Willkommen im Dschungel“. | Bild: Sony Pictures/dpa

Jumanji: Willkommen im Dschungel 20.15 Uhr, RTL

Vier Teenager entdecken eine alte Videokonsole. Schon bald werden sie in das Spiel namens „Jumanji“ hineingezogen und landen in einem Dschungel, wo sie zu erwachsenen Avataren werden. Um das Spiel zu überleben und in die reale Welt zurückzukehren, müssen sie gefährliche Abenteuer bestehen. (Actionkomödie, USA 2017, 135 Minuten, OT: Jumanji: Welcome to the Jungle) Crocodile Dundee II 20.15 Uhr, Kabel Eins

Crocodile Dundee (Paul Hogan) ist seiner geliebten Sue (Linda Kozlowski) nach New York gefolgt. Dort der Abenteurer langweilt sich gewaltig. Plötzlich wird Sue von Drogenboss Rico (Hechter Ubarry) entführt. Dundee befreit sie, setzt sich nach Australien ab und wartet auf seine Verfolger. (Abenteuerkomödie, Australien, USA 1988, 140 Minuten)

Kinderfilm

Schneewittchen 12 Uhr, KiKa

DDR-Verfilmung des Märchenklassikers um die schöne Königstochter namens Schneewittchen, deren Haut so weiß wie Schnee, deren Wangen so rot wie Blut und deren Haar so schwarz wie Ebenholz waren. (Märchenfilm, DDR 1961, 63 Minuten) Eine zauberhafte Nanny 20.15 Uhr, Super RTL

17 Gouvernanten haben die sieben Kinder des alleinerziehenden Witwers Cedric Brown (Colin Firth) schon vergrault. Jetzt wollen sie auch Hauslehrerin Nummer 18, die hässliche Nanny McPhee (Emma Thompson), loswerden. Doch die setzt ihre magischen Kräfte ein. (Fantasykomödie, USA, Großbritannien, Frankreich 2005, 105 Minuten, OT: Nanny McPhee)

Romantik

Hugh Grant und Renée Zellweger im Film „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“. | Bild: UIP/dpa

Das Traumschiff: Marokko 20.15 Uhr, ZDF

Zu Ostern schippern Kapitän Max Prager und seine Crew nach Marokko. An Bord geht es für Prager stürmisch zu: Erst muss er eine Prügelei zwischen Fitnesstrainer Lennart (Tommy Schlesser) und Bordfotograf Ken (Jaime Ferkic) stoppen, dann kriminalistischen Spürsinn beweisen, denn ein Kunstfälscher treibt sein Unwesen. In ganz anderer Mission unterwegs ist Schlagersängerin Rosi (Jutta Speidel). Beim Kamelritt will sie ihren einstigen Partner Rolf (Wolfgang Fierek) überreden, noch einmal ihren gemeinsamen Hit „Herz im Wind“ auf der Bühne zu singen. (Urlaubsserie, Folge 87, Deutschland 2020, 90 Minuten) Bridget Jones: Schokolade zum Frühstück 23.30 Uhr, ZDF neo

Dauer-Singlefrau Bridget Jones (Renée Zellweger) raucht zu viel, trinkt zu viel und kämpft gegen ihr Übergewicht. Da bahnt sich für die Lektorin eine heiße Affäre mit ihrem Chef Daniel Cleaver (Hugh Grant) an. Doch auf dem Weg zum Glück lauern zahlreiche Fettnäpfchen. (Beziehungskomödie, Großbritannien, USA, Frankreich 2001, 90 Minuten, OT: Bridget Jones‚s Diary)

Abenteuer und Action

Ryan Reynolds vor einem Plakat seines Films „Deadpool 2“. | Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Deadpool 2 20.15 Uhr, ProSieben

Ryan Reynolds schlüpft erneut in die Rolle des Wade Wilson, den unzerstörbaren Killer aus dem „X-Men“-Universum. Diesmal ereilt ihn ein Schicksalsschlag, er wird zum Beschützer des Mutantenjungen Firefist (Julian Dennison) und bekommt es unter anderem mit dem Zeitreisenden Cable (Josh Brolin) zu tun. (Superheldenaction, USA 2018, 104 Minuten, Wiederholung am Montag, 13. April) Tomb Raider 22.30 Uhr, RTL

Knapp 15 Jahre nach Lara Crofts letztem Kino-Abenteuer löst Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander Angelina Jolie als Power-Archäologin ab. Der Film zeigt Lara Crofts erste Abenteuerreise. Sie sucht nach ihrem verschollenen Vater (Dominic West) und trifft dabei auf ihren Widersacher Mathias Vogel (Walton Goggins). (Actionfilm, Großbritannien, USA 2018, 120 Minuten) John Wick 22.35 Uhr, ProSieben

Der ehemalige Profikiller John Wick (Keanu Reeves) wird in seiner Luxusvilla von drei russischen Gangstern überfallen, die es auf seinen 1969er-Boss-Mustang abgesehen haben. Dabei schlagen sie nicht nur Wick nieder, sondern töten auch seinen Hund. Daraufhin holt Wick zum erbarmungslosen Gegenschlag aus. (Actionthriller, USA 2014, 115 Minuten)

Oster-Klassiker

Die britische Schauspielerin und Sängerin Julie Andrews in einer Szene des Musical-Films „Mary Poppins“ aus dem Jahr 1964. | Bild: Bert Reisfeld/dpa

Die Zehn Gebote 20.15 Uhr, 3Sat

Findelkind Moses wächst am Hof des Pharaos auf. Jahre später erfahren er und Herrscher Ramses (Yul Brynner) von seiner hebräischen Herkunft. Moses (Charlton Heston) wird daraufhin verbannt und in der Wüste ausgesetzt. Als Hirte gründet er eine Familie. Aber Gott hat in auserwählt, sein Volk aus der ägyptischen Knechtschaft zu führen. (Monumentalfilm, USA 1956, 210 Minuten, OT: The Ten Commandments) Mary Poppins 20.15 Uhr, Disney Channel

Der mit fünf Oscars prämierter Disney-Klassiker spielt im London des Jahres 1910. Das Ehepaar Banks sucht eine Erzieherin für seine beiden Kinder. Die Wahl fällt auf Mary Poppins (Julie Andrews). Sie hat magische Kräfte und reist mit den Kindern in ein Fantasie-Land. (Musikfilm, USA 1964, 155 Minuten)

Dokumentarfilm

Mit Armin unterwegs: Auf der Suche nach der Kindheit (Teil 1) 09.55 Uhr, ARD

Armin Maiwald gehört zu den Vätern von „Die Sendung mit der Maus“. Heute besucht er einen Ort seiner Kindheit, das bayerische Dorf Uffing. Dorthin wurde seine Familie nach dem Krieg evakuiert, weil seine Geburtsstadt Köln zerstört worden war. (Reportagereihe, Deutschland, 30 Minuten, zweiter Teil am Montag, 13. April) Elstners Reisen: Die Retter der Raubkatzen 20.15 Uhr, SWR Fernsehen

Frank Elstner und der Zoodirektor Matthias Reinschmidt fahren zur Auffangstation „Lionsrock“ nach Südafrika. Anschließend besuchen sie ein Projekt für gerettete Geparden. Bis vor Kurzem dachten Forscher, dass Geparden, die in Menschenhand aufgezogen wurden, nicht in der freien Wildbahn überleben könnten, weil sie keinen Jagderfolg haben – das Projekt in Südafrika beweist das Gegenteil. (Doku-Reihe, Deutschland 2020, 90 Minuten)

Religion

Papst Franziskus. | Bild: Andrew Medichini/AP/dpa

Evangelischer Gottesdienst zu Ostern 9.30 Uhr, ZDF

Der ZDF-Gottesdienst aus der Saalkirche Ingelheim will ein Zeichen der Verbundenheit und der Ermutigung in der Krise setzen. Im Kirchenraum werden sich nur die direkt am Gottesdienst Beteiligten befinden. Die Predigt hält Präses Annette Kurschus. Für die Musik sorgen Iris und Carsten Lenz an der Orgel und dem Flügel. (Live-Sendung, 45 Minuten) Ostern in Rom 11 Uhr, ARD

Normalerweise reisen zehntausende Gläubige aus aller Welt nach Rom, um mit Papst Franziskus die Gottesdienste an den Ostertagen zu feiern. In diesem Jahr werden die Feierlichkeiten wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen stattfinden, ohne große öffentliche Teilnahme. Zum ersten Mal seit der Antike feiert der Papst damit das Fest der Auferstehung Jesu Christi ohne die direkte Anwesenheit von Gläubigen. Papst Franziskus bittet die Katholiken weltweit, an diesem Sonntag besonders für die alten Menschen zu beten und sich solidarisch zu zeigen. (Live-Sendung, 80 Minuten)

.