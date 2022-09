14.20 Uhr: Glockenschläge von Big Ben und Kanonendonner begleiten Trauerzug

Der Trauerzug wird von Glockenschlägen des Wahrzeichens Big Ben und Kanonenschüssen begleitet. Hunderttausende säumen die Straßen der britischen Hauptstadt, als die Prozession mit dem Sarg der Queen, wichtigen Mitgliedern der Royal Family sowie unzähligen Uniformierten in Richtung Wellington Arch zog. Militärkapellen spielten Trauermärsche.

Der Trauerzug fährt nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey in Richtung Wellington Arch. | Bild: Stefan Rousseau, dpa

Der Weg führte von der Westminster Abbey über den Parliament Square und die Straße Whitehall sowie den Exerzierplatz Horse Guards Parade auf die Prachtstraße The Mall.

13.40 Uhr: Trauerzug für Queen bewegt sich Richtung Wellington Arch

Der Trauerzug mit dem Sarg hat sich nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey in Richtung Wellington Arch in Bewegung gesetzt. Hunderttausende säumten die Straßen der britischen Hauptstadt, um einen letzten Blick auf den Sarg und die Royal Family zu werfen.

Hinter dem Sarg schritten die vier Kinder der Queen, König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward sowie die Enkel Prinz William und Prinz Harry. Gezogen wurden der als Lafette bezeichnete Kanonenwagen, auf dem der Sarg transportiert wurde, von 98 Marinesoldaten.

13.15 Uhr: Trauerfeier endet mit Schweigeminuten und Nationalhymne

Der Trauergottesdienst ist zu Ende gegangen. Abschluss der rund einstündigen Zeremonie in der Westminster Abbey bildeten neben einem zweiminütigen Schweigen und dem Signal „The Last Post“, die Nationalhymne und das Stück „Sleep, dearie, sleep“, das vom Dudelsackpfeifer der Queen vorgetragen wurde.

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, spricht beim Staatsakt | Bild: Gareth Fuller, dpa

Der Sarg der Königin soll von der Westminster Abbey anschließend in Begleitung wichtiger Royals sowie Hunderter Militärangehöriger in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht werden.

13 Uhr: Erzbischof von Canterbury: Queen hat Vielzahl von Leben berührt

Der Erzbischof von Canterbury sieht den Grund für die große Anteilnahme am Tod der Queen in deren Art, auf Menschen zuzugehen. „Sie war fröhlich, für so viele da und hat eine Vielzahl von Leben berührt“, sagte Justin Welby in seiner Predigt.

Prinz William, Prinz George, Kate und Prinzessin Charlotte | Bild: Dominic Lipinski, dpa

Der Erzbischof erinnerte auch an die viel beachtete Rede der Queen an die Nation während der Corona-Pandemie. Elizabeth II. sprach ihren Untertanen damals Mut zu und sagte: „Wir werden uns wiedersehen.“ Das gelte für gläubige Christen wie die Queen auch für die Zeit nach dem Tod, so der Geistliche.

12.45 Uhr: Dekan von Westminster würdigt „selbstlosen“ Dienst der Queen

Der leitende Geistliche bei der Trauerfeier für Königin Elizabeth II. hat deren „selbstlosen Dienst“ gewürdigt. „Hier, wo Queen Elizabeth heiratete und gekrönt wurde, haben wir uns aus dem ganzen Land und dem Commonwealth und allen Ländern der Welt versammelt, um unseren Verlust zu betrauern und ihrem langen, selbstlosen Leben im Dienst zu gedenken (...)“, sagte der Dekan von Westminster, David Hoyle, zu Beginn des Gottesdienstes in der Westminster Abbey.

12 Uhr: Die Trauerfeier in Westminster Abbey beginnt

Mitglieder der britischen Königsfamilie haben den Sarg zur Trauerfeier in die Westminster Abbey geleitet. Hinter dem von acht Uniformierten getragenen Sarg schritten König Charles III. und Königsgemahlin Camilla. Es folgten weitere Kinder der Queen, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Anne und Edward wurden von ihren Partnern begleitet.

Der Sarg von Königin Elizabeth II. wird in die Westminster Abbey getragen, gefolgt von König Charles III., Königsgemahlin Camilla, Anne, Prinzessin Royal, Vizeadmiral Sir Tim Laurence, Royal, Andrew , Herzog von York , Edward , Graf von Wessex, Sophie, Gräfin von Wessex, Prinz William, Prinz von Wales und Prinz Harry, Herzog von Sussex | Bild: Dominic Lipinski, dpa

Dahinter gingen Prinz William und Prinzessin Kate und deren ältere Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7). Ihnen folgten Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan sowie weitere Mitglieder der Royals und des königlichen Haushalts.

Angeführt wurde die feierliche Prozession von den Mitgliedern des Chors sowie verschiedenen Geistlichen, unter anderen dem Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, und dem Dekan von Westminster, David Hoyle.

Als der Sarg in die Kirche getragen wurde, erhoben sich die etwa 2000 Trauergäste in der Kirche.

11.48 Uhr: Sarg der Queen auf dem Weg zur Westminster Abbey

Der Sarg der Queen ist auf dem Weg zur Trauerfeier in der Londoner Westminster Abbey. Rot uniformierte Träger hoben den Sarg von seinem Katafalk in der Westminster Hall, wo er zuvor mehr als vier Tage lang aufgebahrt war, und brachten ihn zu einer Kanonenlafette vor dem Nordtor des Gebäudes.

Prinz William, König Charles III., Prinzessin Anne und Prinz Harry kommen zum Staatsakt | Bild: Peter Byrne, dpa

Die zwei Tonnen schwere historische Lafette wird von 142 jungen Marinen-Soldaten mit Tauen bis zur Westminster Abbey gezogen.

11.45 Uhr: Queen-Urenkel zum Staatsbegräbnis eingetroffen

Zwei Urenkel von Queen Elizabeth II., Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7), sind zum Staatsbegräbnis der Königin eingetroffen. Die Kinder von Thronfolger Prinz William betraten gemeinsam mit ihrer Mutter Prinzessin Kate die Westminster Abbey in London.

Kate, Prinzessin von Wales (2.v.r.), Prinzessin Charlotte (r verdeckt) und Prinz George (l) kommen zum Staatsakt vor der Beisetzung von Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey. | Bild: James Manning

Dort werden George und Charlotte gemeinsam mit ihrem Vater und Großvater König Charles III. hinter dem Sarg der Queen herschreiten. Ihr jüngerer Bruder Prinz Louis (4) war nicht zu sehen.

11.35 Uhr: Britische Regierungschefin und Vorgänger zu Trauerfeier eingetroffen

Knapp eine halbe Stunde vor dem Beginn der Trauerfeier für die gestorbene Queen Elizabeth II. sind die britische Premierministerin Liz Truss und ihre Vorgänger in der Westminster Abbey eingetroffen.

Tony Blair, ehemaliger Premierministerin von Großbritannien, kommt zum Staatsakt | Bild: Andrew Milligan, dpa

Zunächst betraten die Ex-Premiers John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May und Boris Johnson die Kirche, bevor Truss eintraf.

11.15 Uhr: Westminster Abbey füllt sich

Schon über eine Stunde vor Beginn des Trauergottesdiensts hat sich die Kirche nach und nach gefüllt. US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill sind eingetroffen. Anders als die meisten Trauergäste reiste das US-Präsidentenpaar im eigenen Wagen an. Hand in Hand betraten sie die Kirche.

US-Präsident Joe Biden (M) und First Lady Jill Biden | Bild: DOMINIC LIPINSKI

Die meisten Gäste wurden mit Bussen zu der Kirche im Zentrum Londons gebracht, um ein Verkehrschaos zu vermeiden. Der Bereich um das Parlament, die Westminster Abbey und die Prozessionsroute war schon am Morgen weiträumig abgesperrt.

Biden und seine Frau hatten noch am Sonntagabend mit einem Besuch an dem im Parlament aufgebahrten Sarg persönlich Abschied von der Queen genommen. Dank Elizabeth II. sei „die Welt ein besserer Ort“, sagte Biden am Vorabend des Begräbnisses über die am 8. September gestorbene Monarchin. Auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist bereit in der Kirche.

Emmanuel Macron (2.v.l.), Präsident von Frankreich, und seine Frau Brigitte, First Lady von Frankreich, kommen zum Staatsakt | Bild: James Manning, dpa

Unter anderem der Sohn von Königsgemahlin Camilla, Tom Parker Bowles, und die Eltern von Prinzessin Kate, Carole und Michael Middleton, waren früh dort.

Tom Parker Bowles (r) kommt zum Staatsakt | Bild: Peter Byrne, dpa

10.30 Uhr: Einlass der Trauergäste in Westminster Abbey

In der Westminster Abbey hat der Einlass für die rund 2000 Gäste der Trauerfeier begonnen. Zahlreiche meist schwarz gekleidete Menschen strömen in das gotische Gotteshaus im Zentrum der britischen Hauptstadt. Zu den Trauergästen in der Westminster Abbey zählen neben den Mitgliedern der britischen Königsfamilie zahlreiche andere gekrönte Häupter und Staats- und Regierungschefs. Deutschland wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten.

Gäste nehmen ihre Plätze vor der Trauerfeier in der Westminster Abbey ein | Bild: Frank Augstein, dpa

Eine Einladung für die Trauerfeier erhielten auch ausgewählte Bürger, die sich für die Allgemeinheit engagiert haben. So ist etwa der 34-jährige Anwalt Pranav Bhanot mit dabei, weil er während der Corona-Pandemie Gratis-Rechtsberatungen angeboten und Essen verteilt hatte.

9.45 Uhr: Der Ablauf ist detailliert geplant

Um 11.44 Uhr (MESZ) wird der Sarg in einer Prozession auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette – einem für Kanonen bestimmen Wagen – in die Westminster Abbey gebracht. König Charles III., seine drei Geschwister, sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry sollen zu Fuß das letzte Geleit geben. Später wird der Sarg zur Beerdigung nach Schloss Windsor gebracht. Nach der Trauerfeier wird der Sarg um 13.15 Uhr auf der Lafette von der Westminster Abbey zum Triumphbogen Wellington Arch nahe des Buckingham-Palasts gezogen. Von London wird der Sarg der Queen mit einem Leichenwagen nach Windsor gebracht und trifft dort laut Plan um 16.06 Uhr ein.

Polizeibeamte gehen vor der Staatsakt zur Beisetzung von Königin Elizabeth II. über die Prachtstraße The Mall. | Bild: Vadim Ghirda, dpa

Für die, die nicht anreisen konnten, wird die Trauerfeier in landesweit 125 Kinos und vielen Kirchen übertragen. Auch wurden an öffentlichen Orten Leinwände aufgebaut. Etwa in Nordirland soll das Event in Parks und öffentlichen Gebäuden gezeigt werden.

9 Uhr: Ausnahmezustand in Großbritannien

Vor dem Staatsbegräbnis herrscht in Großbritannien der Ausnahmezustand. Fast überall bleiben Schulen und Universitäten sowie Geschäfte und Pubs geschlossen. Auf den Straßen Londons werden Hunderttausende Menschen erwartet, die einen Blick auf den Leichenzug erhaschen wollen.

Polizei, Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten koordinieren die wohl größte Sicherheitsoperation, die London je erlebt hat. Mehr als 10.000 Polizisten sollen für Ordnung sorgen. Auf den Dächern werden Scharfschützen positioniert.

Mitglieder der Streitkräfte gehen die Horseferry Road hinunter, um sich vor dem Staatsakt in Position zu bringen. | Bild: Danny Lawson, dpa

In Vorbereitung auf den Leichenzug war am frühen Morgen die Westminster Hall mit dem Sarg der Monarchin für die Öffentlichkeit geschlossen worden.

Noch in der Nacht und bis zum frühen Montagmorgen waren viele Menschen in das älteste Gebäude des britischen Parlaments geströmt, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Die Warteschlange war allerdings schon am Sonntagabend für neu Ankommende geschlossen worden.

Die letzten Trauernden erweisen dem Sarg von Königin Elizabeth II., der mit der königlichen Standarte, der Reichskrone, dem Reichsapfel und Zepter des Herrschers geschmückt ist, und auf dem Katafalk in der Westminster Hall im Palace of Westminster aufgebahrt ist, die letzte Ehre. | Bild: Lorena Sopêna, dpa

8 Uhr: Wer bei der Trauerfeier dabei ist – und wer nicht

Die verstorbene Elizabeth II. war 70 Jahre lang britische Königin. Ihr Begräbnis ist ein Jahrhundertereignis, an dem sehr viele bedeutende Persönlichkeiten teilnehmen möchten – doch in der Westminster Abbey haben nur etwa 2000 Menschen Platz.

Bei der Trauerfeier heute um 12 Uhr sind Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger aus aller Welt geladen. Haus Baden ist durch die Markgräfin und das Erbprinzen-Paar Bernhard Prinz von Baden und Stephanie Prinzessin von Baden vertreten. Wer außerdem dabei ist – und wer nicht.

