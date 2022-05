von Christina Heller-Beschnitt

Herr Schweizer, wenn es ein Schlagwort gibt, das man mit Ihnen verbindet, ist es Adrenalin. Sie sind im Kajak halsbrecherische Wasserfälle hinabgefahren und Bungee aus einem Hubschrauber gesprungen. Jetzt haben Sie einen Roman geschrieben. Wie passt das denn zusammen?

Man erwartet das nicht von mir, weil man mit der Marke Jochen Schweizer Action und Abenteuer verbindet. Aber die Person Jochen Schweizer hat auch eine andere Seite. Und diese andere Seite entfaltet sich an meinem spirituellen Ort, auf meinem heiligen Felsen in Norwegen. Dort besitze ich eine alte Hütte. In die ziehe ich mich zurück, um mich zu zentrieren, zu sortieren. Denn erst in der Stille merkt man, wie laut es im eigenen Kopf ist.

Stille ist auch so eine Sache, die wahrscheinlich wenige Menschen auf Anhieb mit Ihnen verbinden würden.

Aber auch Stille ist ein Erlebnis.

Das heißt, nach dem Adrenalinrausch suchen Sie jetzt die Ruhe?

Ich liebe den Kontrast. Ich habe immer wieder Phasen gehabt, die sehr intensiv waren, und Phasen, die still waren. Die Dinge wechseln sich ab. Wie die vier Jahreszeiten. Wäre es immer Sommer, wäre er nichts Besonderes mehr. Ich könnte diese Leistung nicht erbringen, wenn ich mich nicht immer auch wieder zurückziehen würde.

Wie kam es zu dem Roman?

Das Buch ist während des Lockdowns entstanden. Wir waren extrem betroffen vom Lockdown. Was deprimierend ist. Deshalb bin ich nach Norwegen geflogen, habe mich in meine Hütte zurückgezogen. Dann kam einer der brachialen Nordweststürme. Die können einem einen Vorgeschmack auf das Ende der Welt bieten. Es regnet nicht, es prasselt Wasser aus Wolkenmassen. Ein graues Inferno. Deshalb konnte ich nicht schlafen.

Also habe ich mich an meinen Tisch gesetzt und mir die Frage gestellt: Wenn jetzt der 15-jährige Jochen, dieser breite, langhaarige, aufmüpfige Revoluzzer, durch die Tür käme, was hätte ich ihm zu sagen? 50 Jahre später. Ich habe angefangen, die Sachen in Stichworten aufzuschreiben.

Als ich fertig war, kam mir die Idee, das in Form eines Romans zu veröffentlichen. Es ist vordergründig ein Abenteuerroman, in dem sich ein junger und ein alter Mann treffen und über ihre Leben sprechen. Darum habe ich mehrere Charaktere konstruiert, um meine zentralen Botschaften zu vermitteln.

Was ist eine dieser Botschaften, die Sie vermitteln wollen?

Am Ende nimmt der Alte dem Jungen ein Versprechen ab. Er fragt: Kannst du radikal verzeihen? Radikales Verzeihen bedeutet nicht, dass es in Ordnung war, was dir angetan wurde. Radikales Verzeihen ist dein Weg aus einem emotionalen Gefängnis in die Freiheit.

Die Bedeutung des Verzeihens ist eine der Kernbotschaften des Romans. Denn noch schwieriger, als anderen zu verzeihen, ist es, sich selbst zu verzeihen. Aber auch das ist notwendig, um emotionale Freiheit zu erlangen. Die eine Voraussetzung für physische Freiheit ist.

Wann haben Sie das selbst gelernt?

Das war ein weiter Weg.

Zur Person Jochen Schweizer, Jahrgang 1957, stammt aus Ettlingen bei Karlsruhe. Er wuchs in Heidelberg auf und machte nach der Schule eine Ausbildung als Logistiker. Schweizer ist Extremsportler, wirkte als Stuntman in Kino- und Werbefilmen mit und stellte mehrere Weltrekorde auf. Er gilt als Wegbereiter des Bungee-Springens in Deutschland, ist aber auch Geschäftsmann und Motivationsredner. Der 64-Jährige begründete die Idee, mit Gutscheinen individuelle abenteuerliche Erlebnisse zu verschenken. Über drei Staffeln war der dreifache Vater einer der Investoren in der erfolgreichen Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. (sk)

Sind Sie noch unterwegs oder schon am Ziel?

Da, wo ich mich jeweils befinde, ist immer nur mein Ausgangspunkt. Ich bin immer unterwegs und werde nie im Ziel sein.

Die Ausgangsfrage Ihres Romans war: Was Sie Ihrem 15-jährigen Ich mitgeben würden. Was hätte der junge Jochen aus den Ratschlägen gemacht?

Er hätte diese Botschaften genutzt. Ich hatte in meinem Leben das Glück, auf Mentoren gestoßen zu sein, die bestimmte Eigenschaften in mir entdeckt haben und mir die Chance gegeben haben, diese zu entfalten.

Eine der Botschaften in dem Buch bezieht sich auf den Kreis der helfenden Hände, an den ich fest glaube. Wenn Ihnen jemand hilft, ohne dass diese Person sich irgendeinen Vorteil davon verspricht. Dann dürfen Sie diese Hilfe annehmen, ohne sich verpflichtet zu fühlen, der Person etwas zurückzugeben. Aber Sie sind moralisch verpflichtet, eines Tages einem anderen Menschen das weiterzugeben, was Ihnen gewährt wurde. Das ist meine Lebensphilosophie.

Bei „Die Höhle der Löwen“ haben Sie Gründer unterstützt. Ihr Roman kann als Ratgeber gelesen werden. Sind Sie in einer Phase, in der es Ihnen darum geht, das Gelernte weiterzugeben?

In der Mythologie der Heldenreise, wie sie der Mythenforscher Ludwig Campbell beschreibt, geht es darum, am Ende des Lebens etwas zurückzugeben. Es geht bei diesen Geschichten immer darum, den Heiligen Gral – oder etwas Vergleichbares – zu erlangen. Wer ihn aber erringt, ist verpflichtet, etwas weiterzugeben. Erst wenn er das getan hat, ist sein Weg vollständig und er darf nach einem erfüllten Leben sterben.

Heutzutage ist das natürlich nicht mehr der Gral der mittelalterlichen Artus-Sage. Es sind Wissen, Einfluss, Macht, finanzielles Potenzial. Wenn man das verantwortungsvoll einsetzt, dann kann man diese Welt ein Stück besser zurücklassen, als man sie angetroffen hat.

Was ist denn Ihr Heiliger Gral?

Ich habe ein sehr einfaches Modell. Mein Vater hat immer zu mir gesagt: Jochen, versuche, ein anständiger Mensch zu sein. Wenn du alt bist, kannst du auf dein Leben zurückblicken und es ein zweites Mal genießen. Natürlich macht man in seinem Leben Fehler. Man ist manchmal zu wild, zu ungestüm oder zu hart. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich bin am Ende des Tages dann doch nur ein einfacher Kajakfahrer. Dass mir alle diese Dinge gelungen sind, das lag auf dem Weg.

Und das versuchen Sie jetzt weiterzugeben durch Ihre Auftritte als Redner?

Ich empfinde wirklich Freude daran, den Menschen zu vermitteln, was ich glaube, im Leben verstanden zu haben. Es macht mir wahnsinnig Spaß, als Redner aufzutreten. Ich bekomme überragendes Feedback für meine Auftritte. Dafür mache ich das.

Das heißt, obwohl Sie schon so viel erreicht haben, sind Sie noch empfänglich für Lob?

Nein, aber für Anerkennung. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen Lob und Anerkennung ist? Lob ist immer von oben nach unten, Anerkennung findet auf Augenhöhe statt. Loben Sie nie ein Kind, erkennen Sie an, wenn es etwas geleistet hat. Loben Sie nie einen Mitarbeiter, erkennen Sie an, wenn er etwas geleistet hat. Ich würde es als despektierlich empfinden, wenn mich jemand loben würde. Ich bedarf keines Lobes. Aber Anerkennung für eine Leistung tut gut.

Der Lockdown hat Ihr Unternehmen hart getroffen. Wie hart?

Hart. Wir haben drei Mal ins Schwarze getroffen: Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft und Tourismus waren die Branchen, die am stärksten von Corona betroffen waren. Das ist ja genau das, was wir hier in der Jochen-Schweizer-Arena machen. Wir waren neun Monate mit 120 Mitarbeitern im Lockdown.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen, und haben viele Eventformate digitalisiert. Das heißt, wir haben digitale und hybride Events entwickelt, bei denen eine Anzahl Menschen vor Ort anwesend sind und der Rest aus der ganzen Welt zugeschaltet ist. Das hat uns sehr geholfen. Ich glaube auch, dass dieses Format Bestand haben wird. Zwar kommt das Geschäft mit Live-Veranstaltungen jetzt zurück. Aber es gibt ein erweitertes Geschäft mit den hybriden Events. Das nehmen wir aus der Corona-Krise mit, nämlich die Fähigkeit, international zu streamen.

Das heißt: Auch aus dieser Krise konnten Sie etwas Positives ziehen?

Krise kommt aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als Chance. Krise bedeutet Unsicherheit. Chancen und Unsicherheit bedingen sich aber gegenseitig. Das eine kommt nie ohne das andere. Da, wo große Unsicherheit herrscht, gibt es auch immer große Chancen.

Noch mal zum Abenteurer Jochen Schweizer. Was war denn das letzte Abenteuer, das Sie erlebt haben?

Was für einen Menschen ein Abenteuer ist, ist eine individuelle Frage. Wenn mich mein Sohn mit dem Helikopter über die Jochen-Schweizer-Arena fliegt und ich mit zwei Freunden in 4000 Metern Höhe rausspringe, dann ist das für mich kein Abenteuer mehr, sondern ein schönes, aber vorhersehbares Erlebnis. Weil ich das schon tausend Mal gemacht habe. Für viele andere ist es ein Abenteuer.

Immer das Neue, das Überraschende, das Außergewöhnliche empfinde ich als Abenteuer. So ein Erlebnis hatte ich letztes Jahr im Herbst. Wir wollten eigentlich in Norwegen ein Video zu meinem Roman drehen, zusammen mit meinem Freund Børge Ousland. Er ist ein Abenteurer und vielleicht der bekannteste Polarheld Norwegens. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Video-Team nicht einreisen. Aber ich war schon da. Also saß ich da mit meinem Freund und wir hatten eine Woche Zeit. Wir haben eine endlose Kajaktour durchs Nordmeer gemacht. Das war nicht geplant, es war überraschend, aber es war wunderschön, hat die Freundschaft vertieft.

Abschließende Frage: Sie werden dieses Jahr 65. Da fällt einem gleich ein Wort ein, das auch nicht zu Ihnen passt: Ruhestand. Haben Sie vor, in den Ruhestand zu gehen?

Die Ruhe ist was für die Pyramiden. Aber für einen Meteor, der abgestürzt ist und in die Atmosphäre eintritt und verglüht, für den gibt es nur diesen einen Augenblick. Denn zwischen Vergangenheit und Zukunft gibt es nur den Augenblick. Und der ist das Leben.