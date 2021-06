Die Welt ist voller wilder Orte; manche davon liegen direkt vor unserer Haustüre. Thriller-Autor Andreas Winkelmann und Schauspieler Markus Knüfken haben nach den letzten Abenteuern Europas gesucht. An ihre Grenzen kamen sie am Polarkreis; im Harz wurde es gefährlich.

Überfüllte Matratzenlager in den Alpen, unüberwindbare Schneefelder am Gran Paradiso in Italien und völlige Orientierungslosigkeit im Harz – bei Ihrer Suche nach wilden Orten um die Ecke lief einiges schief. Ist es schwer, noch richtige