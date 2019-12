Sie wurden als Teenager sexuell missbraucht: Zwei Männer aus Konstanz und Radolfzell sprechen über ihr Leben

Zwei heute 22-Jährige sind als Jugendliche Opfer sexueller Gewalt geworden. Ein deutlich älterer Mann hat beide mehrfach missbraucht, nachdem er sie mit Drogen und Alkohol gefügig gemacht hatte. Besonders perfide: Ihr späterer Peiniger hatte sich ihnen zuvor als Sozialarbeiter vorgestellt und sich so das Vertrauen der Jugendlichen erschlichen. „Er war wie eine Vaterfigur“, erklären die Opfer in einem offenen und bewegenden Gespräch und erzählen, wie es zu dem Missbrauch kam und wie sie heute damit umgehen.

Die beiden Opfer des sexuellen Missbrauchs sitzen in einem Konstanzer Café und trinken Bier. „Alkohol betäubt für eine gewisse Zeit.“ Ihre Unterarme zeigen Narben. Sie haben sich selbst geritzt. | Bild: Andreas Schuler

Er wird beschimpft, angepöbelt und bedroht: Wir haben einen zu Unrecht unbeliebten Singener bei der Arbeit begleitet

Er ist kein umstrittener Politiker, weder kriminell noch prominent – und trotzdem ist Andreas Dilger der wohl unbeliebteste Mann der Stadt, bekommt Drohbriefe und wird in der Öffentlichkeit verbal angegriffen. Dabei macht der Singener nur seine Arbeit. Die besteht unter anderem darin, Autofahrern, die keine ausreichende Parkgebühr entrichtet haben, zu verwarnen. „Wer diesen Job ausübt, muss ein dickes Fell haben“, sagt der Stadt-Mitarbeiter und räumt mit Gerüchten über angebliche Provisionen und Wegelagerei auf.

Bei Wind und Wetter auf der Straße: Seit 19 Jahren ist Andreas Dilger für den Gemeindevollzugsdienst im Einsatz. | Bild: Sabine Tesche

Leben mit dem Down-Syndrom: Wie die kleine Yanti die Ansichten ihrer Eltern veränderte

„Ich bin froh, dass wir den Test nicht gemacht haben“, sagt Fabian Sixtus Körner. Er meint den Bluttest, der werdenden Eltern Gewissheit darüber geben soll, ob ihr Kind mit dem Down-Syndrom zur Welt kommt. Für Körner und seine Frau stand fest, dass sie ihre Tochter auch mit einer möglichen Behinderung bekommen wollen – deshalb verzichteten sie auf die Untersuchung. Als die kleine Yanti dann tatsächlich mit Trisomie 21 zur Welt kam, brach für den Vater zunächst eine Welt zusammen. „Das sagt viel darüber aus, wie auch ich damals über Menschen mit Behinderung gedacht habe“, sagt er. Im Interview erzählt Fabian Sixtus Körner außerdem, wie Yanti sein Leben und seine Sicht auf viele Dinge verändert hat – und was sich in Deutschland ändern muss.

Fabian Sixtus Körner mit seiner kleinen Tochter Yanti. | Bild: Fabian Sixtus Körner

Die Wand von Wallbach: Warum eine 40 Jahre alte Mauer einen ganzen Ort spaltet

Vor fünf Jahren wurde im Zentrum des Bad Säckinger Ortsteils Wallbach ein 200 Jahre altes Bauernhaus abgerissen. Übrig geblieben ist eine Mauer, die erst 40 Jahre alt ist. Einige Wallbacher, darunter auch Ortsvorsteher Fred Thelen, stören sich an dem Bau an der Hauptstraße. Die Eigentümerfamilie hingegen ärgert sich darüber, dass ihr Privatgrundstück zum Diskussionsstoff wird. Sie habe die Mauer stehen lassen, um sie in eine spätere Bebauung zu integrieren. Im Ort ist hinter vorgehaltener Hand auch schon mal von der „Klagemauer“ die Rede. So scheiden sich an der Wand von Wallbach die Geister.

Eine Wand mit kleinen Fenstern und Vorhängen, die bis an den Bürgersteig geht und dahinter – Nichts. Dieser Anblick ärgert den Ortsvorsteher, der Grundstückseigentümer möchte sie jedoch erhalten. | Bild: Marion Rank

Die Hilfe fliegt mit 130 Knoten herbei: Unterwegs mit dem Rettungshubschrauber

Mehr als 1000 Mal pro Jahr hebt der Rettungshubschrauber Christoph 11 an der Luftrettungsstation beim Schwarzwald-Baar-Klinikum ab. Für die Besatzung – Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter – gleicht kein Arbeitstag dem anderen. Eines ist jedoch immer gleich: Die Hilfe erreicht die Menschen in Not innerhalb weniger Minuten. Alarm, Flug, Rettung – wir haben den Einsatzkräften bei ihrer Arbeit über die Schultern gesehen.

Ein Arbeitsplatz in luftiger Höhe: Für Pilot Kilian Szulmirski gibt es keinen schöneren Beruf. Seit knapp zehn Jahren sitzt der 32-Jährige im Cockpit. | Bild: Nathalie Göbel

Hungern für mehr Selbstwertgefühl: Eine Betroffene aus dem Bodenseekreis erzählt ihre Geschichte

In der Region Bodensee-Oberschwaben sind laut einer AOK-Studie fast 700 Menschen wegen Essstörungen in Behandlung – einer davon ist Michelle Ubach. Sie wurde in der Schule wegen ihres Übergewichts gemobbt, verweigerte daraufhin die Nahrungsaufnahme, wurde magersüchtig und hat jetzt eine Magensonde. Die 22-Jährige isst kaum etwas und lebt in einer betreuten Wohngruppe für psychisch kranke Erwachsene. Wenn man sie fragt, wie es soweit kommen konnte, nennt sie drei Punkte: Selbsthass. Ekel. Scham. Dem SÜDKURIER hat Michelle Ubach erzählt, warum sie sich mit ihrer Krankheit allein gelassen fühlt und wie schwierig die Situation auch für ihr direktes Umfeld ist.

Michelle Ubach aus dem Bodenseekreis leidet seit Jahren unter Ess­störungen. Unterstützung bekommt sie von ihrer Hausärztin. Seit zwei Jahren wartet sie eigenen Angaben zufolge auf einen Therapieplatz. | Bild: Eva-Maria Bast

Wenn Angeln viel mehr als ein Hobby ist: Mit dem Hecht-König von Konstanz auf Fischfang

Für Carsten Arbeiter ist Angeln mehr als ein Hobby – es ist eine Passion. Wenn er auf die Jagd nach dem größten Hecht geht, können ihn auch Wind und Nässe nicht aufhalten. Schwere Schuhe, eine dicke Jacke und eine Kappe schützen den Hobbyfischer, wenn er mit seinem Motorboot über den Bodensee fegt. „Es geht hier um mehr als um Fische fangen“, sagt der 49-jährige Konstanzer. Wir haben den Hecht-König, wie Carsten Arbeiter von Freunden genannt wird, mit der Kamera bei seiner Jagd nach dem großen Fang begleitet.

Video: Lukas Ondreka

Markus M. wurde zum Opfer häuslicher Gewalt – nun spricht er offen über seine jahrelangen Qualen

„Vielleicht hätte ich schon damals die Reißleine ziehen sollen“, sagt Markus M., als er über den Tag spricht, an dem seine ehemalige Partnerin Corinna S. zum ersten Mal auf ihn eingeschlagen hat. Im Nachhinein wäre es wohl die richtige Entscheidung gewesen. Doch das wusste Markus M. damals noch nicht. Er blieb bei seiner Partnerin und die Gewaltspirale begann, sich zu drehen. Über Jahre wuchs der psychische und physische Druck auf den Mann aus dem Kreis Waldshut – bis die Situation eines Tages eskalierte. In einem offenen Gespräch erzählt Markus M. von seinen Qualen in den eigenen vier Wänden, wie er schließlich den Absprung schaffte und wie er heute mit dem Erlebten umgeht.

Ein Mann und Opfer häuslicher Gewalt: Markus M. (Name geändert) spricht in Waldshut-Tiengen über seine Erlebnisse. | Bild: Monika Olheide

„Wie im schlechten Film“: Eine Häfler Familie wird in den Flitterwochen von der Thomas-Cook-Pleite getroffen

Matthias und Sarina Liebhardt aus Friedrichshafen sind mit ihrem kleinen Sohn Ben auf Hochzeitsreise in Antalya in der Türkei. Sie haben mit Öger Tours gebucht, einer Tochter der deutschen Thomas Cook. Mitten im Urlaub dann die Nachricht: Thomas Cook ist insolvent. Der Beginn einer Odyssee für die kleine Familie. Sie werden eines Abends einfach aus ihrem Zimmer ausgesperrt und sollen 1200 Euro bezahlen. Dafür brauchen die Liebhardts die Hilfe von Verwandten. Doch auch für den bereits gebuchten Flug nach Hause werden noch einmal 350 Euro fällig. Per WhatsApp-Chat nahm Matthias Liebhardt direkt aus der Türkei Kontakt mit dem SÜDKURIER auf und schilderte unglaubliche Szenen im Hotel, wie die Familie damit umging und wohin der nächste Urlaub geht.

Matthias Liebhardt mit dem 16 Monate alten Ben im Pool – da ahnte er noch nichts von der Pleite des Reiseveranstalters. | Bild: Sarina Liebhardt

Was wäre, wenn der Terror nach Konstanz käme? Tausende Einsatzkräfte proben in der Region den Ernstfall

Dramatische Szenen: Terroristen verüben einen Anschlag in Konstanz. Ein Sprengsatz explodiert, Schüsse fallen, Menschen sterben und Dutzende Schwerverletzte werden in die Krankenhäuser der Region gebracht. Dieses Horror-Szenario entstand auf dem Truppenübungsplatz Heuberg bei Stetten am kalten Markt. Auch die Kliniken Friedrichshafen und Konstanz waren beteiligt, als zum ersten Mal Tausende Einsatzkräfte bei einer groß angelegten Terrorübung im Südwesten den Ernstfall probten. Wir waren an den Schauplätzen der Probe vor Ort und haben das Geschehen mit Foto- und Videokameras dokumentiert.

Video: Sandro Kipar, Alexander Michel

Eine junge Frau aus Villingen wurde aus der Not heraus Tagesmutter – jetzt hat sie 36 Angestellte

„Eigentlich wollte ich Mikrobiologin oder Flugbegleiterin werden“, erinnert sich Marisa Faißt-Neininger. Und eigene Kinder habe sie sich früher auch nicht vorstellen können. Heute ist die 36-Jährige dreifache Mutter und betreibt eine private Kinderbetreuung mit fast 80 Kindern und 36 Angestellten. Wie es dazu kam, wie anstrengend der Weg dorthin war und warum es schwierig ist, die nötigen Genehmigungen für eine Kita zu bekommen, hat Marisa Faißt-Neininger dem SÜDKURIER erzählt.

Marisa Faißt-Neininger im Garten der Kikripp. Was 2011 als Tagespflege mit fünf Kindern begann, ist heute eine große Kita mit bald sechs Gruppen und 80 Kindern. | Bild: Nathalie Göbel

Die Spieße sind zum Stich bereit: Wie 300 Landsknechte eine mittelalterliche Schlacht nachstellen

Bei Mittelaltermärkten in der Region demonstrieren die Darsteller das Leben vor mehreren Hundert Jahren. Dazu gehören auch Schlachten. Damit beim Auftritt nichts schiefgeht, wird der Kampf vorher geprobt – wie beim Landsknecht-Treffen im Ühlingen-Birkendorfer Ortsteil Brenden. Wir haben die Darsteller mit der Kamera begleitet und zeigen, wie sie ihre Waffen vorbereiten, ihre Rüstungen anlegen, die Kanonen krachen lassen und sich im Gefecht gegenüberstehen.