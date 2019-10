In Halle in Sachsen-Anhalt sind am Mittwochmittag zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Die Hintergründe waren nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst unklar.

Nach den mutmaßlichen Tätern, die mit einem Auto flüchteten, wurde mit Hochdruck gefahndet. Eine Person wurde festgenommen. „Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam“, twitterte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen fielen im Paulusviertel in Halle mehrere Schüsse. Das Viertel liegt nördlich der Innenstadt. Die Polizei wurde kurz nach 12.00 Uhr alarmiert.

Stadt Halle spricht von Amoklage

Die Menschen in Halle wurden von der Polizei aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen.

Halle: Polizisten mit Schutzhelmen übersteigen eine Mauer. | Bild: Sebastian Willnow (dpa-Zentralbild)

Die Stadt Halle spricht von einer Amoklage. „Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen“, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.

Ein Zeuge berichtete im Fernsehsender n-tv, dass ein mit Sturmmaske und Helm bekleideter Mann mit einem Sturmgewehr in ein Dönerrestaurant geschossen habe. Zuvor habe der Angreifer eine Art Sprengsatz geworfen, der aber an der Fassade abgeprallt und explodiert sei. In dem Dönerimbiss hätten sich insgesamt fünf bis sechs Gäste aufgehalten, sagte der Zeuge. Er selbst habe sich in der Toilette versteckt.

Schüsse auch in Landsberg

Die Polizei forderte die Menschen in Halle auf, in ihren Wohnungen zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen. Der Hauptbahnhof wurde wegen des Einsatzes gesperrt, wie die Bahn mitteilte.

Auch im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) sind Schüsse gefallen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Halle. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort östlich von Halle wollte sie zunächst nichts sagen. (dpa / AFP)