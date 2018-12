von Jörg Zittlau

Sie erinnern im Namen an das niedliche Stacheltier, doch über die Individuellen Gesundheitsleistungen (Igel) wird heftig gestritten. Während Befürworter darin ein zusätzliches Angebot zum Leistungskatalog der Krankenkassen sehen, werden sie von Kritikern eher als medizinisch wirkungslose Geldquelle gebrandmarkt, die den Ärzten jährlich mehr als eine Milliarde Euro in die Kassen spült. Ein näherer Blick auf die diversen angebotenen Igel-Leistungen offenbart: Vieles davon ist überflüssig, einiges aber durchaus sinnvoll.

Messung des Augeninnendrucks Unzuverlässig. Die Vorstellung vom Erblinden macht uns Angst. Augenärzte müssen daher nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, um bei ihren Patienten präventiv und Igel-mäßig den Augeninnendruck messen zu dürfen. Denn sollte der erhöht sein, gilt das als Hinweis auf ein sich entwickelndes oder bereits bestehendes Glaukom („grüner Star“), das den Sehnerv schädigt und schließlich zur Erblindung führen kann. Keine andere Igel wird den Patienten öfter angeboten als die Augeninnendruckmessung. Doch zuverlässig ist sie nicht. Die Hälfte der Glaukome wird durch eine alleinige Augeninnendruckmessung übersehen, weswegen sie Ludger Wollring vom Berufsverband der Augenärzte (BVA) sogar als „Kunstfehler“ geißelt. In Kombination mit einer visuellen Untersuchung des Sehnervs jedoch taugt sie durchaus zur Früherkennung. Und das sei, wie Wollring betont, in Augenarzt-Praxen die Regel.

Akupunkturbei Migräne Positiv bewertet. Die Experten des Igel-Monitors sind sehr streng: Von den bisher 50 bewerteten Leistungen wurden 25 negativ bewertet und bei 20 lautete das Urteil „Unklar“, weil man keine oder nicht ausreichend wissenschaftliche Daten dazu finden konnte. Gerade mal drei erhielten eine tendenziell positive Note: die Lichttherapie gegen Depressionen, die Stoßwellentherapie beim Fersenschmerz – und als drittes die Akupunktur bei Migräne. Letzteres erstaunt, weil Wissenschaftler dem systematischen Nadeln in der Regel skeptisch gegenüberstehen. Doch im Igel-Monitor heißt es: „Studien ergeben, dass Akupunktur Migräneschmerzen ebenso gut lindert wie Medikamente, deren Nutzen nachgewiesen ist.“ Das Kuriose: Dabei spiele es gar keine Rolle, wo die Nadeln gesetzt werden. Das bedeutet letztendlich: Eigentlich muss der Akupunkteur gar nicht wissen, wo er nadelt – Hauptsache, er nadelt. Das klingt nicht gerade so, als müsse er eine besondere Kompetenz besitzen. Doch am Ende zählt ja nur, dass er dem Patienten nachgewiesenermaßen geholfen hat.

Infusionen gegen Hörsturz und Tinnitus Belege fehlen. Hartnäckig hält sich in der HNO-Medizin die Vorstellung, wonach Hörsturz und Tinnitus durch Durchblutungsstörungen im Innenohr ausgelöst würden. Der Patient bekommt deswegen IGeL-mäßig mehrere Tage lang Infusionen mit Arzneimitteln verabreicht, die den Blutfluss verbessern sollen. Eindeutige Belege für deren Wirksamkeit fehlen jedoch, dafür werden Nebenwirkungen wie Schwindel, Kopfschmerzen und sogar zunehmende Ohrgeräusche berichtet. Der Grund: Die Infusionen können den Blutdruck so weit in den Keller sacken lassen, dass am Ende die Versorgung im Innenohr noch schlechter wird. Bild: santypan - stock.adobe.com

Dermatoskopie beim Hautarzt Wertvolles Werkzeug. Bei der Dermatoskopie wird die Haut mit einer speziell beleuchteten Lupe untersucht, um frühzeitig bösartige Veränderungen entdecken zu können. Und tatsächlich: In einer internationalen Studie gaben 86 Prozent der Dermatologen an, dadurch mehr Melanome gefunden zu haben, und 71 Prozent sagten, dadurch weniger überflüssige Schnitte an gutartigen Läsionen durchgeführt zu haben. „Unsere Studie bestätigt die Dermatoskopie als wertvolles Werkzeug der Melanomdiagnostik“, resümiert Studienleiterin Ana-Maria Forsea vom Elias University Hospital in Bukarest. Die rumänische Forscherin bemängelt allerdings, dass die diagnostischen Möglichkeiten der Dermatoskopie – mittlerweile lässt sie sich auch mit einer hochauflösenden Digitalkamera durchführen – sogar noch besser ausgeschöpft werden könnten.

Prostataeiweiß-Test Vorsicht bei den Schlüssen. Die krebskranke Prostata des Mannes schüttet mehr PSA-Eiweiß aus, und das lässt sich im Blut nachweisen. Doch der PSA-Wert steigt auch bei einer harmlosen Entzündung oder Vergrößerung der Vorsteherdrüse, oder auch nur, wenn der Patient vorher auf dem Fahrrad gesessen hat. Hier liegt es am Arzt, nicht für Unruhe zu sorgen. „Die Probleme liegen weniger im Wert als in den Schlüssen, die man aus ihm zieht“, erläutert Markus Graefen vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Erst bei Werten über 4 ng/l sollte schnell ein weiterer Test erfolgen. Professionelle Zahnreinigung Gute Pflege reicht meist. Viele Zahnärzte empfehlen den Patienten, sich vierteljährlich bis jährlich die Zähne und Zahnzwischenräume säubern, von Belägen befreien, polieren und fluoridieren zu lassen. Denn dies soll angeblich vor Karies und Parodontose schützen. Doch die wissenschaftliche Datenlage dazu ist lückenhaft. In einer schwedischen Studie zeigte sich, dass schon eine jährliche Anleitung zur richtigen Zahnpflege – ohne professionelle Reinigung – kaum noch Zahnfleischentzündungen aufkommen lässt. Denn wenn der Patient sein Gebiss zuhause besser pflegt, wirkt sich das täglich aus, während die professionelle Zahnreinigung nur alle paar Monate stattfindet. Bild: Igor Kardasov - stock.adobe.com

Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs Sinnvoll ab 30. Humane Papillomviren (HPV) gelten als Hauptauslöser für den Gebärmutterhalskrebs, an dem jährlich rund 1500 Frauen sterben. Es gibt zwar schon für die Früherkennung den Pap-Test, bei dem Schleimhautzellen an Gebärmutterhals und Muttermund abgestrichen und unter dem Mikroskop begutachtet werden. Der HPV-Test im Schleimhautabstrich sucht ganz gezielt nach dem Hauptverursacher des Tumors. Das Deutsche Krebsforschungszentrum hält ihn daher für sinnvoll, „allerdings nicht für jüngere Frauen unter 30 Jahren“. Der Grund: Jüngere Frauen sind zwar häufiger HPV-infiziert, doch bei ihnen heilt das auch relativ häufig folgenlos wieder ab.