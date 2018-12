The Christmas Chronicles

Für wen? Die ganze Familie!

Was? Ohne Absicht sorgen zwei Geschwister dafür, dass der Schlitten des Weihnachtsmanns abstürzt. Der sitzt nun in der Klemme, weshalb die Kinder beschließen, ihm zu helfen.

Wo? Netflix

Das meint die Redaktion: Ein moderner Weihnachtsfilm aus dem Jahr 2018 mit Kurt Russell als Santa in Top-Form.

Kevin allein zu Haus und Kevin allein in New York

Für wen? Groß und Klein, die Lust am Lachen haben.

Was? Kevin hat aber auch kein Glück: Nachdem seine Eltern ihn im ersten Teil daheim vergessen haben, geht der Junge im zweiten Film in New York verloren. Die tollpatschigen Banditen Harry und Marvin dürfen dabei nicht fehlen.

Wo? Netflix

Das meint die Redaktion: Darf an keinem Weihnachtsfest fehlen.

Es ist schon wieder passiert: Kevin (Macaulay Culkin) ist auf sich allein gestellt. | Bild: Twentieth Century Fox

Tatsächlich ... Liebe

Für wen? Filmfans jeder Altersgruppe.

Was? In mehreren Episoden erzählt der Film kleine Liebesgeschichten. Der Zuschauer muss manchmal jedoch genau hinsehen, um die Liebe zu erkennen.

Wo? Netflix, Amazon Video

Das meint die Redaktion: Kluge Handlung, Starbesetzung und etwas fürs Herz. Ein echter Evergreen.

Der englische Premierminister (Hugh Grant) küsst in dem Film "Tatsächlich Liebe" seine "Tee-Dame" Natalie (Martine McCutcheon). | Bild: Peter Mountain/dpa

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Für wen? Prinzen und Prinzessinen.

Was? Trotz der tyrannischen Stiefmutter und der fiesen Stiefschwester schafft es das Aschenbrödel auf den Hofball des Prinzen. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von der Eule Rosalie.

Wo? Netflix, Amazon Video, Maxdome

Das meint die Redaktion: Gehört zu Weihnachten einfach dazu.

Der Prinz (Pavel Travnicek) passt Aschenbrödel (Libuse Safrankova) im Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" den verlorenen Schuh an (undatierte Filmszene). | Bild: WDR

Deadpool

Für wen? Actionfans, die es auch mal derbe mögen.

Was? Durch ein Experiment bekommt der Söldner Wade Wilson unglaubliche Selbstheilungskräfte, wird dabei aber fürchterlich entstellt. Als Deadpool begibt er sich auf einen Rachefeldzug, um sein altes Aussehen zurück zu bekommen.

Wo? Netflix

Das meint die Redaktion: Von wegen stille Nacht, Deadpool lässt es ordentlich krachen.

Deadpool (Ryan Reynolds) ist auf einem Rachefeldzug. | Bild: 20th Century Fox

Bridge of Spies – Der Unterhändler

Für wen? Filmfans mit Nerven aus Drahtseilen.

Was? Während des Kalten Krieges nimmt Anwalt James Donovan am ersten Austausch von Spionen zwischen der UdSSR und den USA teil.

Wo? Netflix

Das meint die Redaktion: Spannung vom Feinsten – typisch Spielberg!

Der Anwalt James Donovan (Tom Hanks) vertritt in "Bridge of Spies" vor Gericht den wegen Spionage angeklagten Rudolf Abel (Mark Rylance). | Bild: 20th Century Fox

Liebe braucht keine Ferien

Für wen? Freunde des Herzschmerzes.

Was? Zwei Frauen haben genug von der Männerwelt und wollen zur Weihnachtszeit einen Fassadenwechsel: Über eine Haustausch-Plattform lernen sie sich kennen und beschließen spontan einen Urlaub.

Wo? Netflix, Sky Go

Das meint die Redaktion: Zum Film passen hervorragend eine Kuscheldecke und eine Tasse Tee.

Der charmante Miles (Jude Law) und Amanda (Cameron Diaz) sitzen in dem Film "Liebe braucht keine Ferien" in einem Auto und kommen sich näher. | Bild: dpa

Willkommen bei den Hartmanns

Für wen? Zuschauer, die auch mal über sich selber lachen können.

Was? Bei Familie Hartmann zieht der nigerianische Flüchtling Diallo ein. Während der versucht, sich einzuleben, kriselt es bei dem Ehepaar Hartmann und den beiden erwachsenen Kindern.

Wo? Netflix

Das meint die Redaktion: Satire, die unterhält und zum Nachdenken anregt. Oben drauf gibt es Publikumsliebling Elyas M’Barek.

In "Willkommen bei den Hartmanns spielt Florian David Fitz (links) den gestressten Sohn und Geschäftsmann Philipp Hartmann. Elyas M'Barek übernimmt die Rolle von Dr. Tarek Berger. | Bild: Britta Pedersen/dpa

Monuments Men – Ungewöhnliche Helden

Für wen? Geschichtsfans, die Lust auf den etwas anderen Kriegsfilm haben.

Was? 1943 stellen die Alliierten eine Truppe zusammen, die sich auf Kunstgegenstände spezialisiert hat. Nach einer kurzen militärischen Ausbildung geht es für die Monuments Men nach Frankreich.

Wo? Netflix, Maxdome

Das meint die Redaktion: Star-Besetzung und eine ungewöhnliche Geschichte – tolle Mischung!

Sie ziehen in den Krieg, um Kunstgegenstände zu retten: Die Monuments Men. | Bild: Twentieth Century Fox

Pettersson und Findus: Morgen, Findus, wird's was geben!

Für wen? Kleine Weihnachtselfen.

Was? Pettersson möchte seinem Kater Findus beweisen, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Dafür lässt er sich einiges einfallen.

Wo? Amazon Video

Das meint die Redaktion: Liebenswerte Geschichte des beliebten Duos.