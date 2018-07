In Griechenland sind bei den verheerenden Waldbränden mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos am Dienstag mit. Die griechische Küstenwache und die Kriegsmarine suchten im Meer und entlang der Küsten nach Menschen, die im Wasser Rettung vor den Flammen gesucht hatten, sagte der Regierungssprecher.

Das rät das Auswärtige Amt Griechenland-Reisenden

Deutsche sind wohl nicht unter den Opfern. Die Ferienregionen, in denen Deutsche ihren Urlaub verbringen, seien verschont geblieben, sagte eine DRV-Sprecherin. Die touristische Infrastruktur der deutschen Veranstalter, also etwa Hotels, sei vollkommen intakt.

Das Auswärtige Amt (AA) rät Griechenland-Reisenden, die betroffenen Gebiete östlich der Hauptstadt Athen nahe der Hafenstadt Rafina zu meiden und sich über lokale Medien zu informieren. Aktuelle Informationen zu Waldbrandgefahren finden sich auf der Webseite des griechischen Zivilschutzes ( http://civilprotection.gr/en ). Grillen und das Entfachen von offenem Feuer seien verboten. Den Anweisungen von Behörden vor Ort sollte man unbedingt folgen.

Der Griechenland-Spezialist Attika Reisen hat nach eigenen Angaben derzeit nur einige wenige Gäste in Athen und keine in der umliegenden Region - fast alle Urlauber sind auf den griechischen Inseln. Der Flugbetrieb in Athen sei wieder uneingeschränkt möglich. Der Autoclub ADAC rät Urlaubern, im Zweifel vor Beginn der Reise mit ihrer Unterkunft oder dem Reiseveranstalter Kontakt aufzunehmen und sich über die Situation vor Ort zu erkundigen.

Die Zahl der Verletzten stieg weiter an

Die Zahl der Verletzten bezifferte der Regierungssprecher auf 172, darunter 16 Kinder. 11 Menschen schwebten in Lebensgefahr, teilte er mit. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach telefonisch mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras und sicherte ihm Hilfe für sein Land zu, hieß es.

In dem Ort Kineta nahe Athen brennt ein Haus bis auf die Grundmauern nieder. | Bild: VALERIE GACHE (AFP)

Zuvor hatte der staatliche griechische Rundfunk berichtet, das bisher 24 Menschen ums Leben gekommen seien. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. Viele schweben in Lebensgefahr, wie das griechische Staatsradio (ERT) unter Berufung auf Rettungskräfte und Krankenhäuser der Hauptstadtregion am Dienstagmorgen berichtete.

Ganze Straßenzüge niedergebrannt

Fischer, die Küstenwache und Urlauber mit Schlauchbooten brachten mehr als 700 Menschen in Sicherheit, die an Stränden und felsigen Küstenabschnitten Zuflucht vor den Flammen gesucht hatten. Die meisten Brände wurden in der Nacht unter Kontrolle gebracht, nachdem der Wind nachgelassen hatten. Tausende Menschen übernachteten im Freien, in Autos und Sporthallen, wie das Staatsfernsehen berichtete.

In der Nähe von Mati bringen die Küstenwache, Fischer und Urlauber mit Schlauchbooten mehrere Hundert Menschen in Sicherheit. | Bild: ANGELOS TZORTZINIS (AFP)

Die schwersten Schäden entstanden anscheinend im Osten Athens in der Region der Hafenstadt Rafina. Deren Stadtteil Mati wurde fast vollständig zerstört. Das Fernsehen zeigte Bilder von ganzen Straßenzügen mit völlig niedergebrannten Häusern. Mit dem ersten Tageslicht wurden viele Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die letzten Brandherde zu löschen. „Wir hoffen, heute die Brände zu löschen“, sagte ein Feuerwehrmann im Staatsfernsehen.

Die wegen der Rauchschwaden vorübergehend gesperrte Autobahn zwischen Athen und Korinth wurde am Dienstagmorgen wieder geöffnet.

Menschen fliehen aus der Region

Die zwei großen Waldbrände waren am Montag nahe Athen außer Kontrolle geraten. Die Feuer waren so groß, dass Rauchwolken die griechische Hauptstadt erreichten und die Sonne verdunkelten. In der Region haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen. Auch in der Hafenstadt Rafina stiegen am Montagabend riesige Rauchwolken in den Himmel. Die Flammen erreichten die Häuser. Tausende Menschen flohen aus der Region. Sämtliche Straßen waren verstopft:

Die Autobahn zwischen Athen und Korinth ist am Montag geschlossen worden. Der Verkehr kam zum erliegen. Am Dienstagmorgen wurde sie für den Verkehr wieder freigegeben. | Bild: VALERIE GACHE (AFP)

„Ich habe einen verbrannten Menschen gesehen“, sagte der Bürgermeister von Rafina, Evangelos Bournous, im griechischen Nachrichtensender Skai. Die Feuerwehr teilte mit, acht Menschen seien verletzt worden. Griechenland habe zudem andere Länder der EU um Hilfe gebeten, sagte eine Feuerwehrsprecherin am Montagabend weiter.

Feuerwehr und Militär kämpfen gegen die Flammen

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras ordnete an, dass Feuerwehren anderer Regionen sowie das Militär nach Athen zur Hilfe eilen, berichtete das Staatsradio. Bürgermeister der betroffenen Regionen sagten Reportern vor Ort, es seien mehr als 200 Häuser und Hunderte Autos allein im Osten Athens zerstört oder beschädigt worden. Mehrere Kinder-Zeltlager mussten im Osten Athens evakuiert werden. Die Feuerwehrleute kämpften am Abend in bewohntem Gebiet im Osten Athens gegen die Flammen, wie übereinstimmend TV-Sender zeigten.

Eine Einheit der Feuerwehr spritzt östlich von Athen Wasser auf die Flammen eines Waldbrandes. | Bild: Thanassis Stavrakis (AP)

„Es ist das sogenannte schlimmste Szenario eingetreten“, sagte der Chef des griechischen Zivilschutzes, Giannis Kapakis, im Fernsehen. Der Brand tobe in einem dicht mit Pinien bewaldeten Gebiet, und überall gibt es Ferienhäuser. Viele Einwohner flüchteten in Panik, berichteten Reporter vom Ort des Feuers. Strom, Telefon und Internet fielen in einigen Regionen aus. Fernsehreporter zeigten mehrere abgebrannte Häuser.

Die Feuerwehr, freiwillige Helfer und das Militär müssen nach dem Einbruch der Dunkelheit ohne die Hilfe der Löschflugzeuge und Hubschrauber kämpfen. Zurzeit herrschen in Griechenland Temperaturen um die 40 Grad. Zudem wehen in der betroffenen Region Windböen der Stärke sieben. (tsafos/dpa)

