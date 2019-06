von Rolf Hohl

Nach einem Wochenende mit Freunden in Freiburg waren sie plötzlich da – die ungebetenen Mitfahrer in meinem Auto. Zwei Dutzend von ihnen saßen geordnet auf dem Rücksitz und machten sich höchstens ab und zu durch ein leises Scheppern bemerkbar.

Eine vermeintliche Kleinigkeit

„Schmeckt gut, probier mal“, hatte mein Freiburger Gastgeber gesagt, als er mir eine Flasche Bier einer lokalen Kleinbrauerei in die Hand drückte. Aus irgend einem Grund hatte ich mich dann am Ende eines langen Abends bereit erklärt, den Kasten leerer Flaschen zurückzubringen. Eine Kleinigkeit, die man mal eben beim nächsten Einkauf erledigen kann – dachte ich.

Diese Gelassenheit hielt sich gerade so lange, bis ich versuchte, die Kiste an der Getränkerampe eines Supermarkts in Konstanz an den dortigen Mitarbeiter zu bringen. Nach einem prüfenden Blick auf die bauchige Form der Flaschen und das Relief darauf sagte er nur knapp: „Ne, die nehmen wir nicht.“ Also zurück auf die Rückbank mit den gläsernen Zeitgenossen.

Für kleinere Brauereien kaum eine Option

Mit diesem Problem bin ich nicht allein. Mehrwegflaschen kursieren in Deutschland in mehr als 120 unterschiedlichen Formen. „Für kleinere Brauereien kommen eigene Flaschen aber aus Kostengründen meist nicht in Frage. Auch wir lassen darum nur in die gängigen Formen abfüllen“, erklärt Sigrun Bundschuh, die Geschäftsführerin von Reichenau-Inselbier.

Für Konsumenten des Inselbiers ist es darum ein Leichtes, die Flaschen auch wieder loszuwerden. Bei Supermärkten gilt nämlich die Regel: Sie müssen nur jene Flaschen zum Recycling annehmen, die sie auch selbst im Angebot haben.

Die fünf gängigsten Flaschenformen von links nach rechts: Vichy-Flasche, Euro-Flasche, Langhalsflasche, NRW-Flasche und Steinie-Flasche. | Bild: Rolf Hohl

Großbrauereien wie Veltins im nordrhein-westfälischen Meschede versehen ihre Flaschen mit Reliefs – und machen sie dadurch für andere Abfüller unbrauchbar. | Bild: Rainer Jensen/dpa

Das wird bei exotischeren Formen zum Problem. Einer Umfrage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen zufolge hatte schon jeder Zweite Probleme bei der Rückgabe von Mehrwegflaschen. Mit wachsender Formenvielfalt dürften es in Zukunft noch mehr werden. Vor allem große Brauereien versehen ihre Flaschen immer öfter mit Reliefs – und machen sie damit für andere Bierproduzenten unverwertbar.

Diese zunehmende Individualisierung von Flaschen entspreche nicht mehr dem ursprünglichen Mehrweggedanken, kritisiert auch Karl-Bernhard Ruppaner, Geschäftsführer der Ruppaner-Brauerei in Konstanz. „Eigene Reliefflaschen sind für uns aus klimapolitischen Gründen kein Thema. Außerdem wollen wir unseren auswärtigen Gästen ermöglichen, das Leergut der hier gekauften Bierspezialitäten an ihrem Heimatort wieder dem Mehrwegpool zuzuführen“, erklärt er.

„Ökologisch ist das mehr als bedenklich“

Dabei sei das Problem weniger die Wiederverwertung an sich, sondern die Vermischung von unterschiedlichen Flaschen, wie Nico Albiez sagt, der Leiter Einkauf und Logistik bei der Brauerei Waldhaus. „Die Brauereien bekommen vom Handel zwar ihre eigenen Bierkisten zurück, allerdings gefüllt mit den verschiedensten Flaschen“, erklärt er. Diese würden dann aussortiert und an spezialisierte Firmen verkauft, welche sie dann zur „passenden“ Brauerei zurückbringen würden. Dazu nehmen diese mitunter weite Wege in Kauf. „Ökologisch ist das mehr als bedenklich, aber immer noch das kleinere Übel, als alle fremden Flaschen wegzuschmeißen“, betont Albiez.

So wie bei der baden-württembergischen Brauerei Rothaus sieht es vielerorts aus: Unterschiedliche Pfandflaschen liegen in einem Container und müssen aufwendig sortiert werden. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Nachdem mein Kasten Leergut bereits eine Woche auf dem Rücksitz verbrachte, näherte sich das Geruchserlebnis in meinem Auto zusehends dem einer Bahnhofsunterführung. Auch drei weitere Supermärkte wollten mir nämlich in der Zwischenzeit die Flaschen partout nicht abnehmen.

Die rettende Idee kam schließlich von einer Kollegin, der ich meine missliche Lage geschildert hatte. „Bring die Flaschen zu einem großen Getränkemarkt, die nehmen fast alles“, so der vielversprechende Hinweis.

Und tatsächlich, nach knapp zwei Wochen fand ich endlich einen Abnehmer für die inzwischen ziemlich übelriechende Fracht. Für einen kleinen Aufpreis tauschte ich sie gleich gegen einen neuen Kasten ein. Diesmal sollte es aber ein Gebräu aus dem Ruhrgebiet sein – in ganz normalen Langhalsflaschen.