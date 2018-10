von Christian Rupp und Isabell Scheuplein, dpa

Nach monatelanger Trockenheit zieht sich das Wasser des Rheins in eine immer schmaler werdende Fahrrinne zurück, verschiedene Pegel melden inzwischen historische Tiefstände. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach könnte 2018 eines der fünf trockensten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 130 Jahren werden.

Die Wetteraussichten

Regen und Wind trüben in den kommenden Tagen das spätsommerliche goldene Oktoberwetter. Die Woche startet jedoch zunächst mit einem sonnigen und milden Montag bei Temperaturen zwischen 11 Grad im Bergland und 16 Grad am Rhein, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Am Dienstag zeigen sich vermehrt Wolken am Himmel und können für leichten Niederschlag im östlichen Baden-Württemberg sorgen. In der Nacht zum Dienstag und vor allem am Mittwoch regnet es im ganzen Südwesten. Doch bereits am Donnerstag ziehen die Wolken wieder ab. (dpa)