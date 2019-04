Paris vor 5 Stunden

Wissenschaftler implantieren Schweinen einen batterielosen Herzschrittmacher

Wissenschaftler haben erstmals Schweinen einen batterielosen Herzschrittmacher eingesetzt. Das Gerät beziehe seine Energie allein aus dem Herzschlag und könnte damit ein „Implantat fürs Leben“ sein, heißt es in der Studie, die am Dienstag in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht wurde.