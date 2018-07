von Leonie Möhrle

Dirk Reichle ist Biologe und forscht bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) zu ökologisch verträglichen Bekämpfungsmethoden.

Herr Reichle, wie steht es derzeit mit der Mückenpopulation?

Im Moment gibt es so gut wie keine Mücken. Mitte Juni hatte der Rhein einen Wasserstand-Hochpunkt erreicht, seitdem herrscht mehr oder weniger Dürre. Die Brutstätten am Oberrhein sind sozusagen knochentrocken, die Prognose einer mückenreichen Saison wird sehr wahrscheinlich nicht eintreffen. Im Gegenteil, dieses Jahr bleibt voraussichtlich eher mückenarm.

Wieso ist die anfängliche Prognose einer starken Mückensaison nicht eingetreten?

Zu Beginn des Jahres, Januar bis Anfang Februar, gab es viele Niederschläge. Daher gab es einige Hochwasserspitzen, auch der Grundwasserspiegel ist deutlich angestiegen. Aus diesem Grund wurde anfänglich eine mückenstarke Saison prognostiziert. Durch den sehr heißen und trockenen April sind die Wasserspiegel aber wieder sehr stark gesunken. Da Stechmücken aber Wasser brauchen um zu schlüpfen, ist ihre Population dieses Jahr sehr gering.

Wie wird sich der Klimawandel langfristig auf die Mückenpopulation in Deutschland auswirken?

Das ist schwer zu sagen. Was wir allerdings wissen ist, dass sich die Hochwassersituation in den letzten 10 bis 15 Jahren verändert hat. An Stelle von Hochwasser durch Schneeschmelze im Frühling, haben wir vermehrt Hochwasser durch extreme Starkregenereignisse, oft erst in den Sommermonaten. Teilweise fallen dann bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter.

Welche Mückenarten sind im Südwesten Deutschlands besonders verbreitet?

Die meist verbreitete Mückenart ist die Hausmücke (lat. Culex pipiens). Mittlerweile ist auch der Tigermoskito (Asiatische Tigermücke) in Deutschland an einigen sogenannten Hotspots angekommen. Die Tigermücke ist in Italien weit verbreitet und wird im Zuge der Globalisierung durch die Transportwege auch bis nach Deutschland gebracht. Einer dieser Hotspots ist, neben Heidelberg und Karlsruhe, Freiburg. Durch die Nähe einer Schrebergartenkolonie zu den Lkw-Raststätten, konnten sich die Mücken dort besonders gut entwickeln, denn hier gibt es viele geeignete Brutplätze wie etwa Blumentopfuntersetzer oder Gießkannen. Wir sind aber bereits dabei, die Mücken massiv zu bekämpfen. Derzeit haben wir entlang den Raststätten Monitoring-Stationen aufgestellt, um die Verbreitung der Tigermücke im Blick zu behalten.

Muss man sich wegen der tropischen Mücke Sorgen machen?

Es besteht kein Grund zur Panik. Auch der japanische Buschmoskito ist bereits in Baden-Württemberg flächendeckend vorhanden. Die Frage ist jedoch, ob sich diese Arten tatsächlich in Deutschland langfristig etablieren können und auch einen langen Winter oder einen kalten Sommer überstehen werden.