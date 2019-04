von SK

Frau Gillmeister, Ihr Mann ist am 6. Juli 2018 gestorben, einem Freitag. Lassen Sie immer noch jeden Freitag mit den Kindern Luftballons steigen?

Ja, das machen wir immer noch. Manchmal gehen wir auf ein Feld in der Nähe oder wir lassen sie vom Garten aus steigen.

Schicken Sie auch Wünsche nach oben in den Himmel?

Emma, unsere große Tochter, die jetzt 10 ist, schreibt einen Brief und Leo malt ein Bild. Das hängen die beiden dann an den Luftballon. Sie erzählen darin, was sie unter der Woche gemacht haben, was toll war und was nicht. Emma hat vor einigen Wochen von ihrem Zeugnis geschrieben.

Gesundheit Mit Kindern über Krebs sprechen Das könnte Sie auch interessieren

Kehren Sie nach diesem bewussten Moment des sich Erinnerns dann wieder zurück ins Leben?

Simon ist immer hier. Die Kinder reden auch ganz oft über ihn, mal fröhlich, mal traurig. In dem Moment, wo die Luftballons in den Himmel fliegen, rennen sie lachend hinterher und rufen "Tschüss Papa". Es ist kein trauriger Moment, wenn sie die Luftballons steigen lassen, eher ihre Art der Kommunikation mit ihrem Vater, so wie andere Kinder mit ihren Papas telefonieren, wenn sie nicht da sind.

Besuch am Grab: Ines Gillmeisters Mann ist in einem Friedwald begraben. | Bild: privat

Ihr Mann starb an einem Multiplen Myelom, einer besonders bösartigen Krebserkrankung.

Ja, dabei handelt es sich um eine unheilbare Art von Blutkrebs, die man mit Chemotherapie und einer Stammzellspende zurückdrängen kann – das war auch der ursprüngliche Plan. Befallen sind die Blutplasma-Zellen. In fortgeschrittenem Stadium werden die Knochen angefressen, was zu Knochenbrüchen führt.

Immer wieder musste Simon in die Klinik. Er litt unter großen Schmerzen. | Bild: privat

Zunächst hatte Ihr Mann ja sehr starke Rückenschmerzen. Bis zu dem Moment, wo Sie neben ihm liefen, und es bei ihm fürchterlich knackste.

Ja, das Geräusch werde ich nie vergessen. In dem Moment sind ihm zwei Wirbel der Wirbelsäule gebrochen, die schon angenagt waren. Das wussten wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Die Kinder wünschten sich, noch einmal mit ihrem Vater in Urlaub zu fahren. | Bild: privat

Sie waren damals 27 und Simon 31 Jahre alt. Wie haben Sie die Diagnose aufgenommen, als Sie erfuhren, was es tatsächlich ist?

Das war ganz schrecklich, zumal die Ärzte ja lange dachten, dass es sich um einen Bandscheibenvorfall handelt. Ich war zu dieser Zeit schwanger mit unserem Sohn. Wir haben uns noch Gedanken gemacht, dass ein Bandscheibenvorfall mit einem Baby ganz ungünstig wäre. Ich habe dann den Rettungswagen gerufen, weil Simon nicht mehr laufen konnte vor lauter Schmerzen. Zwei Tage später wollten die Ärzte mit uns beiden sprechen. Da war klar, dass irgendetwas nicht stimmte. Wir erfuhren, dass es sich um ein Multiples Myelom, eine bösartige Krebserkrankung mit eingeschränkter Lebenserwartung handelt. Simon hat es gar nicht begriffen, für mich tat sich ein riesiges Loch auf: Mein Mann war doch nie krank gewesen zuvor, außer einem Schnupfen hatte er nie etwas. Ich dachte zuerst, die haben die Patienten vertauscht. Das konnte doch alles gar nicht wahr sein!

Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch, dass Sie manchmal sogar vergessen haben, dass Sie schwanger sind, weil die Krankheit sie so sehr in Beschlag genommen hat.

Ja. Ich bin nur gependelt zwischen unserer Tochter, die damals erst vier war, der Kita, dem Spielplatz, zu Hause und der Klinik. Da hatte das Schwangersein keinen Platz. Ich hab's manchmal regelrecht vergessen, und bin dann erschrocken, wenn ich morgens im Spiegel meinen dicken Bauch gesehen habe.

Leonhard, der heute sechs ist, kam zur Welt, als sein Vater schon krank war. | Bild: privat

Ihr Sohn ist ja mit der Krankheit seines Vaters aufgewachsen. Er kannte gar nichts anderes. Gab es Unterschiede, wie er mit Situationen umgegangen ist, im Gegensatz zu seiner älteren Schwester?

Emma kann sich erinnern, wie ihr Vater war, als er gesund war. Das führte aber dazu, dass sie Panik bekam, wenn Simon wieder in die Klinik musste. Leo kannte es nicht anders, als dass wir Berge von Medikamenten zu Hause hatten, dass Simon mal Haare hatte und mal nicht. Dass er oft müder war als andere Väter. In schweren Phasen, wenn es Simon sehr schlecht ging, hat Leo auch geweint. Trotzdem ist er damit leichter umgegangen als Emma.

Emma und Leonhard liebten es, mit ihrem Vater Eis essen zu gehen. | Bild: privat

Kinder sprechen den Tod viel unbefangener an als Erwachsene das tun. So hat Ihre Tochter eines Tages auch gesagt: "Ich habe Angst, dass Papa sterben muss". Dieses Wort hatten sie selbst bis dahin nicht ausgesprochen.

Ja, das stimmt. Wir haben es lange nicht angesprochen, weil wir ja auch lange nicht wussten, wie es weitergeht. Es gibt Patienten mit Mulitplen Myelomen, die 20 Jahre damit leben. Wir wollten den Kindern auch nicht unnötig Angst machen, dass sie sich fürchten, wenn sie abends ins Bett gehen, dass Simon am anderen Tag vielleicht nicht mehr lebt. Als es schlimmer wurde und uns auch bewusst wurde, in welche Richtung sich alles bewegt, haben wir es schon thematisiert. Aber Emma war die Erste.

Sie haben den Krebs Kunibert genannt. Wie kam es dazu?

Als wir 2012 die Erstdiagnose bekamen, war Emma gerade vier Jahre alt. Sie hat das Wort Krebs mit dem Tier in Verbindung gebracht. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Sie holte ihr Kinderbuch und zeigte mir einen Krebs mit Scheren. Dann habe ich ihr erklärt, dass die Scheren des Krebses Simons Knochen kaputt machen. Später bei der Chemotherapie kamen dann noch die Chemoritter dazu, die mit dem Krebs gekämpft haben. Als die Krankheit 2016 wieder massiver wurde, habe ich Emma gefragt, ob sie noch wüsste, wer Kunibert ist. Sie sagte: Ja. Und dann hat sie ihrem Bruder erklärt, wer Kunibert ist. Dass wir so mit den Kindern gesprochen haben, hat es auch leichter für uns gemacht.

Einmal noch ans Meer – zusammen mit den Kindern, als ganze Familie. | Bild: privat

Durch die Krankheit haben sie ein Leben im Zeitraffer geführt, weil sie auch gespürt haben, dass ihnen nicht mehr viel gemeinsame Zeit bleibt. Wie haben Sie das erlebt?

Wir haben die letzten zwei Jahre mit Simon so intensiv gelebt wie noch nie zuvor und haben Kleinigkeiten ganz anders wahrgenommen als vorher. Es war wunderbar, wenn wir zu viert in die Eisdiele gehen konnten und nicht nur zu dritt. Die Kinder haben sich gewünscht, mit ihrem Papa nochmal in Urlaub zu fahren. Eigentlich wollten wir irgendwann mal mit dem Wohnmobil durch Europa fahren. Doch das ging nicht mehr. So haben wir uns einen Wohnwagen auf einem Campingplatz an der Ostsee gemietet. Einmal Drachen steigen lassen. Und wir haben spontan geheiratet.

Im Glück: Simon am Tag seiner Hochzeit mit Ines, ein Jahr, bevor er starb. | Bild: privat

Wunderbar fand ich Ihre Idee, nach der Hochzeit jeden Monat statt jedes Jahr Hochzeitstag zu feiern, so dass sie nach 25 Monaten Silberhochzeit gefeiert hätten. Wieviele Hochzeitstage haben Sie noch zusammen erlebt, ehe Ihr Mann starb?

Zwölf haben wir geschafft. Wir haben auch besprochen, dass wir die Hochzeitstage weiter feiern, auch wenn Simon nicht mehr da ist und auch die Wünsche von der Liste, die wir uns noch nicht erfüllt haben.

Sie hatten früher die Idee, dass Sie und Ihr Mann sich zwei Schaukelstühle anschaffen, damit sie, wenn Sie alt und grau sind, darin ihren Enkelkindern beim Spielen zusehen können. Ihre Nachbarn haben Sie tatsächlich eines Tages mit den Stühlen überrascht.

Ja, an den Hochzeitstagen sitze ich bis heute abends, wenn die Kinder im Bett sind, in meinem Schaukelstuhl. Das ist dann wie ein Date mit Simon.

Ines Gillmeisters Buch ist bei Eden Books erschienen. Es hat 240 Seiten und kostet 14,95 Euro.

Der Umgang mit Ihrem Umfeld war nicht immer leicht. So wurde Ihnen vorgeworfen, sie würden sich in den Vordergrund spielen, gerade, als sie mit der Typisierungsaktion versucht haben einen Stammzellspender für Ihren Mann zu finden. Wie haben Sie das empfunden?

Das hat sehr an mir genagt. Dieser Vorwurf, dass wir unsere Situation ausnutzen und uns in den Mittelpunkt stellen. Irgendwann war es mir egal, und ich habe mir jedesmal gedacht: Lasst uns doch tauschen. Ich würde mich sofort in die hinterste Ecke des Hintergrunds verziehen und mich der Welt nicht zeigen, wenn mein Mann nur gesund wäre.

Was waren das für Dinge, die Ihnen wirklich geholfen haben?

Toll waren Freunde, die spontan die Kinder mitgenommen haben, wenn sie im Sommer an den See gefahren sind. Am Anfang war das noch so, doch je länger Simon krank war, desto seltener wurde das leider. Freunde meiner Eltern haben uns einen Pool geschenkt. Da haben wir uns den See in den Garten geholt. Am liebsten waren uns die Menschen, die vorbei kamen und uns noch gesehen haben und nicht nur die Erkrankung. Die liebsten Gespräche waren mir, wenn jemand vorbeikam auf eine Tasse Kaffee und wir über die Belanglosigkeiten des Lebens und eine unmögliche Frisur von Person X geredet haben oder was die Kinder wieder angestellt hatten. Ein bisschen Alltag.

Wir haben viel über die Kinder gesprochen. Wie geht es Ihnen? Es sind ja gerade erst wenige Monate her, dass Ihr Mann gestorben ist.

Das ist schwer zu sagen: Es gibt gute Tage und weniger gute. Seit Simon tot ist, merke ich erst, wie viel Kraft mich alles gekostet hat.