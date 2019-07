Einsnull, zweinull, zweieins und so weiter – Tischtennis, Badminton, Volleyball, die Zählweise ist immer gleich, Unterschiede gibt es nur in der Länge eines Durchgangs. Im Tennis gilt das nicht, hier heißt es fünfzehnnull, dreißignull, dreißigfünfzehn – und anders weiter. Denn nach dreißig kommt nicht etwa 45, sondern 40, und der vierte Punkt wird gar nicht mehr angesagt. Da ist dann entweder ein Spiel gewonnen im Satz oder es gibt „Einstand“. So weit, so klar? Ja, aber nur für Fachkundige.

Dass im Tennis anders gezählt wird, reicht weit zurück, es gibt zwei Auslegungen. Erklärung eins: Beim Tennisvorläufer „Jeu de Paume“ (französisch: Spiel mit Handinnenfläche) wurde der Ball über ein Netz gegen die Wand geschlagen, bei jedem Punkt ging es um eine Silbermünze im Wert von 15 Deniers (später Sous). Und warum 40 statt 45? Kürzere Ansage, reine Bequemlichkeit. Erklärung zwei bezieht sich auf Linien auf dem Spielfeld. Für jeden Punkt durfte der Spieler von der Null-Zoll-Linie aus 15 Zoll Richtung Netz vorrücken. Weil die 45-Zoll-Linie zu nahe am Netz war, zog man sie fünf Zoll zurück.

Schwierig? Gewiss, auch wenn die heutige Fünfzehnnull-und-so-weiter-Logik jeder (irgendwann) entschlüsseln kann. Im Englischen freilich kommt noch eine Besonderheit dazu. Null heißt im Tennis nicht zero, sondern love. Und love meint nicht Liebe, sondern bezieht sich auf „to do something for love“ (etwas umsonst tun). Love ist also nicht all you need, wie die Beatles singen, sondern nichts, nada, null.