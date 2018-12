Ein britischer Journalist musste es sein, ausgerechnet. Ein Mann, der in einem tief zerrissenen Brexit-Königreich lebt, nur grauen Himmel und Regen kennt und es in Sachen Humor gerade einmal bis Mister Bean bringt. Ausgerechnet ein Brite schrieb im „Economist“ nach einer ausgiebigen Reise durch die Bundesrepublik: „Cheer up, Germany“, „Kopf hoch, Deutschland“. Trost wollte er uns damit spenden, denn an jeder Ecke waren ihm Jammerei und Nörgelei zu Ohren gekommen und er hatte den Eindruck gewonnen, in einem wirklich gebeutelten Land gewesen zu sein. Warum bloß dieses Genörgel, fragte er sich. Ja, warum denn nicht?

Der gesunde Pessimismus ist eine der ganz großen Stärken der Deutschen und im Übrigen so etwas wie angeboren. Denn schon unmittelbar nach der Geburt beginnen wir im Kreißsaal zu schreien und legen das nur sehr mühsam wieder ab. Und in Zeiten, als noch Säbelzahntiger durch die Wälder strichen, überlebten nur diejenigen Menschen, die hinter dem nächsten Strauch eine Katze vermuteten und einen Fluchtplan hatten. Und überhaupt hat uns die Geschichte gelehrt, dem Frieden nicht zu trauen und am Horizont den nächsten Konflikt und die nächste Krise zu erwarten. Die Erfahrung zeigt, dass Harmonie nicht von Dauer ist. Und so sind wir eben einfach nur auf der Hut, wir Deutschen – da kann sich der Brite lustig machen, wie er will.

Aus Pessimismus wird Angst

Der Haken ist nur: Unser gepflegter Pessimismus wächst sich mehr und mehr zu einer Eigenschaft aus, die lähmend wirkt. „Vor allem ein Gefühl bestimmt derzeit die Stimmung in Deutschland: die Angst“, analysiert der Soziologe Heinz Bude unseren Zustand. Dabei fürchten sich die Menschen weniger vor einem persönlichen Rückschlag, denn die eigene Situation wird durchaus positiv bewertet. Aber dass es mit der Gesellschaft bergab geht, davon sind viele überzeugt. Woran liegt es aber, dass die Deutschen nicht glauben, die großen Probleme unserer Zeit in den Griff zu bekommen, obwohl viele Menschen den ganzen Tag nichts anderes tun, als daran zu arbeiten?

Psychologen wissen, dass sich Menschen bei großen Fragestellungen nicht in Archive wühlen und Wahrheiten recherchieren, sondern sich auf ihre jüngsten Erfahrungen stützen und so zu einem schnellen und oberflächlichen Urteil kommen. So sind viele Bürger in Deutschland davon überzeugt, dass bei uns die Bildung vor die Hunde geht und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch nie so schwierig war – schließlich liest und hört man das überall. Objektiv richtig ist aber, dass noch nie so viel Geldmittel pro Schüler investiert worden sind und es noch nie so viele und flexible Kitas und Horte gab wie heute. Dem Zerrbild zwischen Realität und persönlicher Auffassung liegt der Mechanismus zugrunde, dass alles, was wir häufiger wahrnehmen, zu der Überzeugung führt, dass es auch häufiger passiert sein muss. Das Zeitalter der digitalen Überinformation verstärkt diesen Mechanismus noch. Aber nur, weil sich bestimmte Meinungen im Netz blitzschnell vervielfältigen und scheinbar übergroß sind, müssen sie nicht richtig sein.

Ein kleiner Test

Probieren Sie es doch mal aus: Hans Rosling, ein im vergangenen Jahr verstorbener Professor für Gesundheitsforschung, bat sein Publikum bei Vorträgen stets um vier Einschätzungen:

? Wie viel Prozent der Erwachsenen weltweit sind heute alphabetisiert: 40, 60 oder 80 Prozent?

? In den vergangenen 100 Jahren hat sich die Zahl der Todesopfer weltweit durch Naturkatastrophen: mehr als verdoppelt, kaum verändert oder mehr als halbiert?

? 30-jährige Männer haben im weltweiten Durchschnitt zehn Jahre lang die Schule besucht. Wie viele Jahre sind das bei 30-jährigen Frauen: 3, 6 oder 9?

? Wie hoch ist heute weltweit die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt, reiche und arme Länder zusammengenommen: 50, 60 oder 70 Jahre?

Egal, vor wem Hans Rosling seine Vorträge hielt, vor Wissenschaftlern, Journalisten, Studierenden oder Managern, nur ein Drittel tippte auf die jeweils richtige Lösung, zwei Drittel lagen daneben.

Und zu welchen Antworten sind Sie gekommen? Richtig sind die jeweils letzten Möglichkeiten.

Sicher Geglaubtes gilt nicht mehr

Hinzu kommt ein Realitätsschock, der verunsichert. Der Schock nämlich, dass sicher geglaubte Gewissheiten von einst nicht mehr gelten. Dass das deutsche Parteiensystem zum Beispiel stabil ist, der US-Präsident ein enger Freund Europas ist und sich die europäische Staatengemeinschaft trotz aller Konflikte stets wieder zusammenrauft. Jahrzehntelang konnten wir uns auf diese Gewissheiten verlassen, jetzt plötzlich nicht mehr, von heute auf morgen. Diese Unsicherheiten, die im Kern Folge einer global vernetzten und höchst komplexen Welt sind, überfordern die Menschen und unsere Institutionen wie Behörden und Parlamente gleichermaßen. Die Präsidentin des Europäischen Forschungsrats formulierte es unlängst in einem Interview so: „Unsere Institutionen wurden für die Probleme einer anderen Zeit geschaffen.“ Sie halten mit dem Tempo, in der sich die Welt verändert, nicht Schritt. Sie sind zu träge, zu unflexibel und nicht weitsichtig genug. „So stecken wir in einem Wettrennen zwischen der Komplexität, die wir selber steigern, und dem Versuch, sie wieder in den Griff zu bekommen“, so Helga Nowotny. Hase und Igel eben, Henne und Ei. Ein Wettrennen so alt wie die Menschheit selbst. Aber müssen wir deshalb die Köpfe in den Sand stecken?

Es hilft, es einmal deutlich auszusprechen: Wir leben in der besten Welt, die es jemals gegeben hat. Sie ist so sicher wie noch nie, ihre Bewohner leben so gesund wie noch nie, sie sind so gebildet wie noch nie und sie werden älter als zu jedem anderen Zeitpunkt der Menschheit. Diejenigen, die behaupten, früher war alles besser, haben einen Knick in der Optik. Es fehlt uns in Deutschland nicht an materiellen Dingen oder technischen Möglichkeiten, die Kriminalitätsraten gehen zurück, die Schulen und Universitäten sind voll mit klugen, jungen Köpfen und der Arbeitsmarkt brummt. Wenn man wirklich will, kann man das richtig gut finden, ohne sich gleich illusionären Idealbildern hinzugeben – einfach nur mit einem klaren Blick auf die Dinge.

Die Zukunft einfach schöntrinken

Dass es derzeit an Zuversicht und der Fähigkeit mangelt, ein halb gefülltes Glas als halb volles Glas zu betrachten, dafür tragen wir alle gemeinsam Verantwortung. Dafür können wir nicht Dritte in Haftung nehmen. Wir versündigen uns, wenn wir bei höchstem Wohlstand den nachwachsenden Generationen die Ohren volljammern. Unser Zukunftsoptimismus mag vielleicht zurückgegangen sein, verschwunden ist er aber nicht. Und es liegt an uns, gemeinsam daraus auch wieder eine Vision der gemeinsamen Zuversicht zu machen, mit Schaffenskraft, Mut und Fleiß. Und einem wohldosierten Schluck Optimismus.

Für uns Deutsche ist das mit der richtigen Dosis aber so eine Sache. Denn mit dem selbst verordneten Optimismus ist es so wie mit Rotwein. Jeden Tag ein Glas tut gut, jeden Tag eine Flasche geht nach hinten los. Merke: Die Zukunft kann man sich nicht schön trinken. Aber man kann ihr beschwingt begegnen.