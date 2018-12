Herr Tremp, „In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen“, heißt es im Lukas-Evangelium, das im Mittelpunkt des Gottesdienstes an Weihnachten steht. Hörten jene Menschen, die im Frühmittelalter zum Fest eine Kirche aufsuchten, diesen bekannten Text auch?

Das Lukasevangelium wurde schon damals als das Evangelium des Weihnachtstages verkündet. In späterer Zeit konnte dies statt durch den Diakon sogar durch den Herrscher selbst geschehen, etwa als Sigismund 1414 in KonstanzWeihnachten feierte. In der Karolingerzeit stand bereits fest, welche Lesungen an welchen Festtagen vorgetragen wurden.

Ernst Tremp, 70, leitete früher die weltbekannte Bibliothek des Stifts von St. Gallen. Der Schweizer berät als Wissenschaftler und Mittelalter-Experte auch das Langzeit-Projekt Campus Galli bei Meßkirch. Dort entsteht nach einem uralten Plan eine frühmittelalterliche Klosterstadt. | Bild: Stiftsbibliothek St. Gallen

Aber sie wurden nicht im damals gesprochenen Althochdeutsch, sondern auf Latein verlesen?

Die liturgische Sprache war das Latein, das die Laien nicht verstanden, aber dafür gab es danach die Predigt. Diese wurde schon zur Zeit Karls des Großen in der Volkssprache gehalten. Gerade Karl – und ebenso sein Sohn und Nachfolger Ludwig der Fromme – legten Wert darauf, dass die Priester das Wort Gottes in der Volkssprache auslegen. Die Förderung der Volkssprache war auch ein wichtiger Bestandteil der karolingischen Renaissance, der großen Bildungsreform dieser Zeit.

Karl der Große (748-814), war der mächtigste Herrscher unter den Karolingern. Sein Reich dehnte sich vom Atlantik bis in die ungarische Tiefebene und von Friesland bis Rom. Man weiß nicht, wo er geboren wurde, aber er starb in Aaachen. Dort, im Dom, ist sein Grab. | Bild: dpa

Welche Rolle spielte das Weihnachtsfest damals in der Reihe der kirchlichen Hochfeste?

Das Weihnachtsfest gehörte seit dem vierten Jahrhundert neben Ostern und Pfingsten zu den Hochfesten des Kirchenjahrs. Ursprünglich war das Fest der Erscheinung des Herrn, der Epiphanie, am 6. Januar wichtiger, aber Weihnachten hat sich sozusagen nach vorne geschoben und war seit dem frühen Mittelalter das christliche Hauptfest im Winter.

Seht euch diese wunderbaren Fresken aus dem Frühmittelalter an: Besucher in der 1200 Jahre alten Kirche St. Georg in Oberzell auf der Reichenau. | Bild: Oliver Hanser

War es ein Fest, das sich – so wie wir es heute kennen – aus dem kirchlichen Raum in die private häusliche Sphäre erstreckt, wo dann Geschenke überreicht werden?

Die Entwicklung des Weihnachtsfests zu einem Familienfest setzt viel später ein. Die Gestaltung und Verehrung einer lebendigen Krippe etwa kommt erst mit Franz von Assisi im frühen 13. Jahrhundert auf. Die Elemente der Krippe – die Heilige Familie, Ochs und Esel – gibt es zwar schon früher, aber nur als Bilder in wertvollen Handschriften.

Das bekannteste Bild des Mönchs und Tierfreunds Franz von Assisi (1181/82-1226), der der Legende nach den Vögeln gepredigt haben soll. Es stammt vom Maler Cimabue, der um 1240 geboren wurde. | Bild: dpa

Standen die Klosterkirchen an Weihnachten den Menschen offen?

Wenn diese in der Nähe eines Klosters wohnten, gingen sie an Weihnachten wie an anderen Festen wohl dorthin. Weihnachten wurde dort feierlich begangen. So hat Notker der Stammler in St. Gallen für die Messe einen schönen Hymnus gedichtet und komponiert. (hier finden Sie eine Hörpobe) Im Kloster war Weihnachten also ein wichtiges Fest, nicht nur für die Mönche. Auch die Klosterschüler wirkten als Sängerknaben oder Kerzenträger an der nächtlichen Vigil mit. Dadurch strahlte das Fest über die Klostermauern hinaus, denn nicht alle Klosterschüler wurden später Mönche oder Priester.

Man beklagt heute den Priestermangel. Wo konnte man damals, in den dünn besiedelten Gebieten, weltliche Kleriker antreffen?

Die Mittelpunkte der Kirche waren die Bischofssitze mit ihren Kathedralen, der König mit seinem Hof feierte Weihnachten auch zumeist an einer Bischofskirche oder in einer großen Königspfalz. Hier konnte sich das Weihnachtsfest prächtig entfalten, mit mehreren Messen, auch der Vigil in der Nacht. Die Bischöfe waren verantwortlich für die Seelsorge in ihrem Sprengel, so etwa im Bistum Konstanz, dem bis zum 15. Jahrhundert flächenmäßig größten Bistum Germaniens. In den dünn besiedelten Landschaften gab es nur wenige Kirchen, Taufkirchen und von den Eigenkirchenherren, zumeist Adligen oder Klöstern, errichtete Eigenkirchen. Das System der Pfarrkirchen mit festen Sprengeln begann sich erst allmählich auszubilden.

Die frühere Benediktinerabtei Mittelzell auf der Insel Reichenau. 724 hat sie der Münch Pirmin gegründet. Nur 24 Jahre später (das genaue Jahr ist unbekannt) wurde der Karolinger Karl geboren, den man später "den Großen" nannte und der 1165 unter den Staufern sogar heiliggesprochen wurde. | Bild: dudlajzov - stock.adobe.com

Die Priester entsandte der Bischof . . .?

Die Priester waren von den Grundherren angestellt, aber in der Seelsorge dem Bischof unterstellt. Dieser war für ihre Ausbildung zuständig. Gesetze schrieben vor, dass man das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis in Deutsch und Latein beherrschen musste und wie man die Sakramente zu spenden hatte. In der Fastensynode kurz vor Ostern wurden die Geistlichen am Bischofssitz versammelt, dabei wurden auch ihr Wissen und ihr Lebenswandel geprüft. Wie die Seelsorge in den Kirchen auf dem Land konkret ausgeübt wurde, lässt sich mangels Quellen kaum erkennen.

Uralt: Das Kloster in Bad Säckingen geht sogar auf das 6. Jahrhundert zurück. In dieser Zeit – es herrschten noch die Merowinger-Könige – wurde mit der Christianisierung des allemannischen Raums begonnen. Mönche aus Irland spielten dabei eine wichtige Rolle. | Bild: imago

Und die Pflichten der Gläubigen?

Ja, sie hatten zwar nur ein rudimentäres Wissen vom Christentum, waren aber verpflichtet zu beten, am Gottesdienst teilnehmen und die Sakramente zu empfangen.

Als der irische Mönch Gallus 612 an der Steinach seine Einsiedlerzelle gründete und als Pirmin etwa 100 Jahre danach an den Bodensee kam – welche Volksreligiosität könnten sie in der Region angetroffen haben?

Bei Gallus ist man gut im Bilde, denn sein Lehrer Columban der Jüngere ist mit seiner Gruppe von Mönchen durch das Land gezogen, etwa nach Bregenz. Dort stießen sie auf einen heidnischen Tempel und warfen dessen Gottheiten in den Bodensee. Aber in der Karolingerzeit um 800, als der St. Galler Klosterplan entstand, war das Land bereits christlich durchdrungen. Da gab es nur noch im Volksbrauchtum heidnische Relikte.

Die heutige Klosterkirche von St. Gallen präsentiert sich als relativ junge Barockkirche. Doch das trügt. Alles hat hier vor 1400 Jahren begonnen, als der später heilig gesprochene Mönche Gallus eine Einsiedelei südlich des Bodensees errichtete, aus der sich dann ein Kloster mit der späteren weltberühmen Bibliothek entwickelte. | Bild: dpa

Heute haben wir für die Vermittlung des christlichen Glaubens Bibeln oder den Katechismus leicht zur Hand. Welche Hilfsmittel standen den Klerikern und Mönchen angesichts der Seltenheit von Büchern damals zur Verfügung?

Ganze Bibeln mit Altem und Neuem Testament besaß man nicht, nur die Gelehrten verfügten über Vollbibeln. Was man für den Gottesdienst und die Spendung der Sakramente brauchte, waren Rechtstexte, Sakramentare, Bücher für die Lesungen – also Lektionare – und Evangeliare, worin die Gebete und die Textabschnitte aus der Bibel für die einzelnen Fest- und Sonntage enthalten waren. Die Bischöfe hatten dafür zu sorgen, dass ihre Priester solche Handschriften besaßen. Aus dem Vollen schöpfen konnte man nur in den Klöstern und an den Domstiften, wo Bibliotheken zur Verfügung standen.

Die Stiftsbibliothek des Klosters St. Gallen. Hier stehen auch Buch- und Handschriften-Schätze aus dem Mittelalter. Heute ist übrigens auch vieles digitalisiert und im Internet lesbar. | Bild: Bodensee Tourismus

Waren die Kirchen auf dem Land im Frühmittelalter aus Holz?

Ja, in der Regel wurden nur Bischofs- und Klosterkirchen und andere wichtigere Kirchen aus Stein erbaut. Die Kirchen auf dem Land waren damals zumeist Holzkirchen. Deshalb findet man heute bei Grabungen nur noch Pfostenlöcher. Meist ließen die Grundherren mit Hilfe ihrer abhängigen Bauern diese Kirchen errichten.

Wie im 8. Jahrhundert: Die Holzkapelle des Campus Galli bei Meßkirch. Sie wurde völlig ohne moderne technische Hilfsmittel gebaut – so wie die Menschen vor 1200 Jahren Gebäude errichtet haben. | Bild: Alexander Hamann - Campus Galli

Heute zahlen wir Kirchensteuer. Gab es im Frühmittelalter ein Finanzierungsmodell, dass der heutigen Steuer entspricht?

Es gab den sogenannten Kirchenzehnten, der im 8. Jahrhundert von Karl dem Großen oder bereits von seinem Vater König Pippin eingeführt worden war. Der Zehnt verpflichtete die Gläubigen, von der Getreideernte den zehnten Teil an den Eigenkirchenherrn oder an den Priester ihrer Kirche abzuliefern. Davon stand ein Viertel dem Bischof und seiner Kurie zu.

Der Zölibat für die Geistlichen wurde erst im 12. Jahrhundert verpflichtend. Wie hielten es die Kleriker im Frühmittelalter mit den Frauen?

Das Ideal des ehelosen Priesters gab es schon damals. So hat Bischof Haito von Basel, der zugleich Abt des Klosters Reichenau war – und wahrscheinlich den St. Galler Klosterplan in Auftrag gegeben hatte -, in den für seine Priester erlassenen Vorschriften festgehalten, dass die Geistlichen keinen Umgang mit Frauen haben sollten. Das war das Ideal, in der Praxis hat man es allerdings toleriert, wenn ein Priester eine Frau hatte. Bischöfe hingegen durften grundsätzlich keine Frauen haben. Das Zölibat ist also keine Erfindung des Hochmittelalters.

Das Leben endet mit dem Tod. Haben die Geistlichen die Gläubigen in den Tod begleitet und später beerdigt?

Die christliche Bestattung hat sich schon früh durchgesetzt. Das lässt ich daran erkennen, dass bereits seit dem 7. Jahrhundert keine Beigaben wie Schwert oder Schmuck mehr ins Grab gelegt wurden. Auch die Krankensalbung hat man praktiziert, nachweislich vor allem in Klöstern. Neben Taufe und Eucharistie war im Frühmittelalter das Sakrament der Buße wichtig, damals noch nicht in der Form der Ohrenbeichte, sondern für schwere Sünden als öffentliche Buße vor der Kirchentür.

Zur Person Ernst Tremp, 70, Professor, stammt aus dem Schweizer Kanton Glarus, ist Historiker und leitete von 2000 bis 2013 die berühmte Stiftsbibliothek in St. Gallen. Er befasst sich mit frühmittelalterlicher Geistes- und Kulturgeschichte sowie dem Mönchtum und Adel im Hochmittelalter. Tremp, der im Schweizer Freiburg lebt, gehört dem wissenschaftlichen Beirat des Projekts "Campus Galli" an, das bei Meßkirch an der baulichen Umsetzung des St. Galler Klosterplans arbeitet und auf Jahrzehnte hin angelegt ist. (mic) Zeitreise in die Lebenswelt vor 1200 Jahren: www.campus-galli.de