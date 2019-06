von Tobias Käufer

Plötzlich geht nichts mehr: Züge stehen still, die Heizungen fallen aus, die Internetverbindung bricht zusammen. Innerhalb von Sekunden ist das Leben ein anderes, eines ohne Verbindung zur realen Außenwelt und zur digitalen Parallelgesellschaft. Eines, das daran erinnert, wie es einmal war ohne Strom und Netz. Und eines das fast stillsteht, wenn Metro und Züge nicht mehr fahren.

Ein Händler in Buenos Aires steht im Dunkeln in seinem Laden. In Teilen Südamerikas ist es zu einem massiven Stromausfall gekommen. Ganz Argentinien und Uruguay seien nach einer schweren Störung im Verbundsystem ohne Elektrizität, teilte der argentinische Energieversorger Edesur auf Twitter mit. | Bild: dpa

Fast 48 Millionen Menschen sollen in ganz Argentinien und Uruguay von dem Blackout betroffen sein. Unten ganz tief im Süden wo der südamerikanische Winter wirklich bitter kalt ist, hat das Konsequenzen für die Menschen. Hier wird auch Strom geheizt.

Lange Schlangen von Autos stehen an einer Tankstelle an in Bueno Aires an. | Bild: AFP

Verschiedene Angaben über Ausmaß

Ein Problem ist die Informationsbeschaffung. Es gibt widersprüchliche Meldungen über das Ausmaß des Blackouts. Der argentinische Energieversorger Edesur teilt auf Twitter mit: „Aufgrund eines allgemeinen Ausfalls des Verbundsystems sind Argentinien und die angrenzenden Länder ohne Strom. Wir werden so bald wie möglich darüber berichten.“

Manche posten fleißig Scherze im Internet

Doch wer hat überhaupt Zugang zu Twitter, wenn der Strom und damit auch die Router ausfallen. Einige Argentinier haben trotzdem Zugang zum Netz und posten fleißig Scherze. #SinLuz (Ohne Licht) und Apokalypse sind die Hashtags, die trotz allem trenden. Dass die argentinische Nationalmannschaft mit Lionel Messi am Vorabend in Brasilien ihr Auftaktspiel bei der Südamerikameisterschaft mit 0:2 gegen Kolumbien verloren hat, passt zur trüben Stimmung am frühen Sonntagmorgen.

Ein Mann steht mit seinem Fahrrad und Kanister an einer geschlossenen Tankstelle in Buenos Aires. | Bild: AFP

Einige Zeitungen können ihre Website aktualisieren, andere bleiben auf dem Stand von Samstagabend. Der Blackout beweist: Im Katastrophenfall funktioniert die Informationsverbreitung nicht.

Manche Nachrichten-Webseiten sind auf dem Stand von Samstagabend

In Paraguay ist die Zeitung ABC teilweise nicht erreichbar. Zum Glück trifft die Region der Stromausfall an einem Sonntagmorgen. Das gleiche Ereignis mitten in der Rush Hour unter der Woche oder an einem Mittwochabend hätte wohl zu einem riesigen Verkehrschaos und der Gefahr von Plünderungen geführt. Die guten alten Transistorradios mit Batteriebetrieb gibt es kaum noch und jene Notebooks, die auf Akku laufen, haben meist keine Verbindung zum Internet. Eine Welt ohne Strom ist eine Welt ohne Nachrichten.

Touristen in Montevideo, Uruguays Hauptstadt, während des Stromausfalls in ihrem Pensionszimmer. | Bild: AFP

Auslöser war wohl Fehler im argentinischen Stromnetz

In Uruguay meldet der Energieversorger UTE, ein Fehler im argentinischen Netz habe um 07.06 Uhr Ortszeit für den Blackout gesorgt. Auch in einigen Teilen Paraguays, das ebenfalls mit am argentinischen Netz hängt, geht nichts mehr. Asuncion und Montevideo schauen nach Buenos Aires, die Nachbarländer sind auf eine schnelle Reaktion Argentiniens angewiesen.

Ein paar Autos trauen sich auf eine Kreuzung in Buneso Aires. Durch den Stromausfall funktionieren auch sämtliche Ampeln nicht. | Bild: AFP

In der argentinischen Hauptstadt arbeitet das Energieministerium mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Und bittet um Geduld: Bis alles wieder funktioniert, werde es noch Stunden dauern.

Menschen stehen an einer Bushaltestelle in Bueno Aires, die aufgrund des massiven Stromausfalls außer Betrieb ist. | Bild: AFP

Der Zwischenfall wird Konsequenzen haben. In Argentinien ist gerade Wahlkampf. Ausgerechnet der konservative Präsident Mauricio Macri hatte zuletzt mit dem Finger auf Venezuela gezeigt, wo massive Stromausfälle immer wieder vorkommen.

Stromausfall wird nachhallen

Sicher ist, dass dieser Stromausfall nachhallen wird. Weit über diesen Sonntag hinaus. Wenn eine Gesellschaft so schnell so schnell handlungsunfähig wird, wirft das Fragen auf. Nicht nur für den Verteidigungsfall. Auch für die in Südamerika immer stärker zunehmenden Extrem-Wetterereignisse.