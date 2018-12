Weihnachtsfeiern mit riesigen Tannenbäumen und mehrere Gänge an festlich gedeckten Tafeln? Ungefähr so – und sehr traditionell stellen sich wohl viele die Festtage in den europäischen Königshäusern vor. Allzu viel wird in der Regel nicht verraten – aber ein paar Einblicke geben die Paläste vorab. Ob das die alljährlichen Weihnachtsrituale sind oder das Grübeln über eine Rede für das Volk, was etwa der spanische König Felipe VI. vor sich hat. Viele verbringen Heiligabend auch außerhalb ihres Königspalasts, wie etwa die britischen Royals. Die Fans der englischen Royals bekamen sogar vorab ein kleines Geschenk: Prinz Harry und Meghan veröffentlichten ein bislang unbekanntes Foto ihrer Hochzeit auf einer Weihnachtskarte. Und auch von William und Kate gab es eine Weihnachtskarte mit Bild. Darauf sind – zur Begeisterung vieler Fans – auch die Kinder George, Charlotte und Mini-Prinz Louis zu sehen. (dpa)

Schweden: Die schwedische Königsfamilie verbringt die Weihnachtstage ohne offizielle Termine. Das ist auch kein Wunder: Denn einen Tag vor Heiligabend hat Königin Silvia Geburtstag und zu ihrem 75. werden viele Gäste erwartet. Zur Freude der Königin wird auch ihre jüngste Tochter Madeleine aus den USA anreisen. | Bild: dpa

Belgien: Das belgische Königspaar besucht jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ein soziales Projekt – diesmal das Haus Biloba, ein Ort, an dem sich ältere Menschen austauschen können. Heute besuchen König Philippe und Königin Mathilde ein Weihnachtskonzert. Den Heiligabend wird die Familie ganz privat verbringen. | Bild: dpa

Großbritannien: Die Weihnachtszeit verbringen Königin Elizabeth (92) und Prinz Philip (97) auf ihrem Landsitz in Sandringham. Dorthin laden sie auch die engere Familie ein. Zu Details wollte sich der Buckingham-Palast aber nicht äußern. 2017 war sogar schon Meghan dabei, obwohl sie da noch nicht mit Harry verheiratet war. | Bild: dpa

Monaco: Fürstin Charlène (40) von Monaco veröffentlichte auf Instagram ein weihnachtliches Foto ihrer Zwillinge: Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques stehen vor einem festlichen Weihnachtsbaum. Fürst Albert II. (60) und Charlène haben erst vor Kurzem den vierten Geburtstag ihrer Zwillinge gefeiert. | Bild: Instagram/hshprincesscharlene

Spanien: König Felipe VI. ist in der Vorweihnachtszeit mit der Vorbereitung seiner Ansprache beschäftigt, die an Heiligabend im Fernsehen ausgestrahlt wird. Im vergangenen Jahr hatte er sich dabei im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien an die Menschen in der Krisenregion gewandt und um Aussöhnung gebeten. | Bild: dpa