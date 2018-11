Immer mehr Firmen bieten ihren Kunden an, sie über WhatsApp zu erreichen und dort auch direkt Vertragsinhalte zu besprechen oder Leistungen zu erhalten. Ein Medienbericht nennt unter anderem Versandhändler Otto, Mobilfunkanbieter Vodafone und die niederländische Fluglinie KLM als drei der ersten Anbieter, die auf den neu gestarteten Dienst WhatsApp Business setzen.

Firmen können sich dabei einen verifizierten Account anlegen und mit Kunden schreiben. Diese können den Chat genau so benutzen wie jeden anderen mit ihren persönlichen Kontakten. Und das machen viele: KLM gibt laut des Medienberichts etwa an, jeden Monat 90 000 Anfragen über WhatsApp zu erhalten und 10 000 Bordkarten auf diesem Weg zu verschicken. Auch aktuelle Hinweise zum Flug verschickt KLM auf diesem Weg.

Mit einem echten Menschen hat man es bei dem Chat aber nicht immer zu tun. Vodafone gibt etwa an, dass automatisierte Chatbots die Nachrichten beantworten – erst wenn der Bot nicht mehr weiterweiß, kümmert sich ein echter Mensch. Otto gibt dem Bericht zufolge dagegen an, dass Mitarbeiter die Chats bearbeiten, KLM setzt auf beide Varianten.

Derzeit hat der Chat allerdings auch noch Grenzen. So ist es bei Otto, einem der ersten großen deutschen Unternehmen, die WhatsApp Business nutzen, etwa nicht möglich, neue Bestellungen allein über den Chat vorzunehmen. Stornieren kann man seine Aufträge auf diesem Weg allerdings schon.

Alle drei Firmen stellen in dem Medienbericht klar, auf diesem Weg keine Werbung ausspielen zu wollen, sondern es tatsächlich nur als Weg des Kundenservice nutzen zu wollen.

Noch ein Top-Manager geht

Während das Business-Modell von WhatsApp offenbar gut angenommen wird, scheint es in der Firmenführung dagegen weiter zu rumoren. Nachdem schon die Gründer Brian Acton und Jan Koum aus Protest gegen die Anfang kommenden Jahres startende Werbung in WhatsApp das Unternehmen verlassen haben, geht nun ein weiterer Top-Manager. Neeraj Arora verantwortete die Finanzen des Unternehmens und gab seinen Abschied via Facebook bekannt. Gründe nannte er nicht.

Aus auf Altgeräten Derzeit läuft WhatsApp noch auf nahezu allen Apple- und Android-Geräten. Doch die Nutzer einiger Smartphones müssen sich langsam von dem Dienst verabschieden. Betroffen sind bei Apple Nutzer des iPhones 4 und älter: Weil sie das Betriebssystem iOS 8 nicht installieren können, haben sie auch kein Zugang mehr zu neuen WhatsApp-Versionen. WhatsApp könnte bei ihnen bald nur noch eingeschränkt funktionieren und ab Anfang 2020 gar nicht mehr. Da iOS 7 erst vier Jahre alt ist, dürften einige Nutzer betroffen sein. Bei Android haben Anwender der Gingerbread-Variante des Betriebsystem bald kein WhatsApp mehr – da Gingerbread aber acht Jahre alt ist, dürfte das nur wenige betreffen. (dod)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein