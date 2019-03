von Jakob Boxler

Herr Rippe, kürzlich wurden aus dem Stuttgarter Lindenmuseum eine Bibel und eine Peitsche des einstigen afrikanischen Nationalhelden Hendrik Witbooi an Namibia zurückgegeben. Warum ist Witbooi in der früheren deutschen Kolonie heute noch wichtig?

Man muss sich Hendrik Witbooi als Ikone der Antikolonialismus-Bewegung vorstellen. Diesen Status hatte er schon zu seiner Zeit inne. Seit den 1890er-Jahren war er auch in den deutschen Medien präsent. Es gab Karikaturen von Witbooi, die in Zeitschriften abgedruckt waren und Berichte über die Aktivitäten in Afrika. Jemand, der in Deutschland Zeitungen gelesen hat oder sich für die Kolonien interessierte, kannte den Namen Hendrik Witbooi. Heutzutage findet man sein Konterfei auch auf den namibischen Dollarnoten.

Wie groß ist der Bestand an Gegenständen und Materialien, mit dem Sie im Linden-Museum arbeiten?

Wir haben in der Namibia-Sammlung einen historischen Bestand von rund 2200 Objekten. Für andere Regionen geht es weit über 10 000 hinaus. Kriegsverluste und Schäden, die im Zweiten Weltkrieg verursacht wurden, müssen ebenfalls in Betracht gezogen werden. Es kam im Krieg zu einem Verlust von etwa einem Drittel des Fundus.

Bild: Linden Museum Stuttgart

Über welche Art von Gegenständen sprechen Sie hier? Es werden ja nicht nur Peitschen und Bibeln im Bestand des Museums sein.

Das Linden-Museum hat eine große Sammlung von Fotografien, welche sich sowohl aus privaten als auch aus wissenschaftlichen Abzügen zusammensetzt. So konnte man unter anderem herausfinden, wie die Objekte von den Einwohnern in der Kolonie im Alltag benutzt worden sind. Damals waren die Fotos eine Möglichkeit, um Kulturgegenstände besser einordnen zu können. Es war nicht selbstverständlich, Fotos aus Afrika nutzen zu können. Die Chemikalien und die schweren Glasplattennegative der damaligen Kameras waren nicht für die Tropen gemacht.

Eine „Machtfigur“ aus dem Kongo-Becken, im Linden-Museum. | Bild: Linden-Museum Stuttgart, Foto: Anatol Dreyer

Sie sprechen von 2200 Objekten allein in der Namibia-Sammlung. Sollten solche Zahlen nicht für eine Rückgabe sprechen?

Ich glaube, das ist nicht die Frage. Das klingt wie: wir haben zu viel, wir könnten ja ein bisschen was zurückgeben. Das ist der falsche Ansatz. Es geht darum, den Dialog mit den Nachkommen der damaligen Einwohner der Kolonien zu führen, um dann zusammen eine Lösung zu finden, was der beste Ansatz ist, mit diesen Objekten umzugehen. Ist es sinnvoll, die Gegenstände zurückzugeben? Gibt es in Afrika gleichwertige Aufbewahrungsorte, etwa Museen? Wollen die Ursprungsländer die Sachen überhaupt präsentieren? Ich meine, es gibt ja auch Gebrauchsobjekte, die nicht zur Aufbewahrung geschaffen worden sind, sondern die vergänglich waren. Solche Umstände muss man auch akzeptieren. Man muss im Dialog klären, wie die sinnvollste und wünschenswerteste Zukunft für diese Kulturgüter aussieht.

Bildunterschrift | Bild: Linden Museum Stuttgart

Sie wollen eine Online-Datenbank aufbauen, sobald Ihr Projekt beendet ist. Haben Sie nicht Angst vor einer Unmenge an Rückgabeforderungen, sobald Sie den Inhalt Ihrer Schatzkammer zeigen?

Das wird wohl nicht der Fall sein. Der Fall Hendrik Witbooi ist wirklich eine Ausnahme. Oft ist es einfach nicht mehr zu rekonstruieren, wo die Objekte genau herkommen. Auch hat man keine Personen oder Nachkommen, an die man sie zurückgeben könnte. Dazu kommt, dass viele Alltagsobjekte sind: Haushaltsgegenstände, Aufbewahrungsbehältnisse, Schmuck und anderes. Man könnte sich hier vorstellen, dass das Interesse daran nicht so groß ist wie an einer Bibel oder einer Peitsche, die großen symbolischen Wert für die Nation haben. Das sind einfach Unterschiede.

Die Rückgabe von Kulturobjekten ist – gerade in Deutschland – eher eine Ausnahme. Woran liegt es, dass hier wenig passiert?

Es passiert schon einiges. Die Rückgabe-Debatte gibt es schon länger. Die Diskussion läuft seit den 1970er-Jahren und es ist auch vereinzelt etwas zurückgegeben worden aus europäischen Sammlungen. Wenn man etwas tiefer gräbt, dann sieht man, dass Gespräche und Forderungen schon länger bestehen. Nicht nur in deutschen Museen, sondern auch in anderen europäischen Ländern.

Auch im völkerkundlichen Linden-Museum in Stuttgart lagert ein schwieriges Erbe aus der Kolonialzeit. Die Afrika-Sammlung wurde jetzt neu gestaltet. | Bild: Sina Schuldt/dpa

Hat Frankreichs Präsident Macron durch das Versprechen, alle aus der Kolonialzeit stammenden Objekte zurückzugeben, einen Trend angestoßen?

Momentan laufen einige Sachen, aber ich denke, das wird sich steigern und zwar dann, wenn die Objekte online einsehbar sind. Die Menschen aus den Herkunftsländern wissen kaum, was sich in den europäischen Museen befindet. Daher ist die grundsätzliche Forderung, dass die Bestände erst gesichtet und analysiert werden. So werden die Informationen und Abbildungen zur Verfügung gestellt, damit man leicht einen Überblick bekommt. Natürlich ist es auch nicht zweckdienlich, wenn man jetzt alle Gegenstände aus den Sammlungen auf einmal zurückgibt.

Ein Neues Testament des namibischen Nationalhelden Hendrik Witbooi und seine Peitsche – hier noch im Stuttgarter Linden-Museum. Inzwischen wurde beides an Namibia zurückgegeben. | Bild: Marijan Murat/dpa

Experten betonen, dass Deutschland keine Kolonialmacht wie Frankreich gewesen sei. Der aufklärerische Geist von Expeditionen würde verkannt werden und außerdem wurden viele Objekte ja gekauft. Wie unterscheiden Sie da?

Die Frage ist, was man als aufklärerischen Geist versteht. Häufig weiß man nicht genau, wie der Kontakt zu den Herstellern der Objekte jeweils ausgesehen hat. Es kann sein, dass ein Objekt gekauft wurde, dass da lange verhandelt wurde, dass die Person, die das Objekt geschaffen oder besessen hat, einen Preis bestimmen konnte. Aber auch hier finden sich Argumente dagegen. So kann man sagen, dass sich eine Person in Namibia immer unter dem Druck einer kolonialen Macht befand, und weil sie vielleicht auch verarmt war, ein Unrechtskontext gegeben war. Es ist schwierig zu pauschalisieren und man muss von Fall zu Fall prüfen.

Im Fall Witbooi war die Sache aber ohne Überprüfung eindeutig?

Betrachtet man die Witbooi-Situation in Namibia, ist das eine absolute Ausnahme. Man weiß, dass die Objekte innerhalb einer militärischen Handlung – während des Herero-Kriegs – erbeutet wurden, und heute sehen wir das als Unrechtskontext. Auch Schriftdokumente Witboois haben die Deutschen an sich genommen. Das bedeutet, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt auch seine schriftliche Perspektive auf die damalige Situation haben. Das ist natürlich außergewöhnlich.

Fragen: Jakob Boxler

Unter dem Titel „Wo ist Afrika?“ zeigt das Linden-Museum Stuttgart ab 16. März 2019 die Neupräsentation seiner Afrika-Sammlungen.

Der Ethnologe Christoph Rippe. | Bild: Linden Museum Stuttgart Zur Person Christoph Rippe ist Ethnologe mit historischer Ausrichtung. Er untersucht im Stuttgarter Linden-Museum (ein Museum für Völkerkunde) Sammlungsobjekte und alte Fotografien aus der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika (dem heutigen Namibia), um deren Herkunft zu klären. (jbo) Wie viel liegt in deutschen Völkerkundemuseen? Den größten Umfang hat die Sammlung in Berlin mit 500 000 Werken außereuropäischer Kultur. Viele davon sollen künftig im Humboldt-Forum (neues Stadtschloss) gezeigt werden. Das Hamburger Museum am Rothenbaum besaß vor dem Krieg 265 000 Stücke. Es wird gezählt, wie viel noch vorhanden ist. Im Leipziger Grassimuseum liegen 200 000 Objekte, 160 000 im Linden-Museum. Genauso viele Stücke hat das Münchner Museum Fünf Kontinente, 90 000 Stücke liegen in Dresden, 84 000 in Bremen, 67 000 im Frankfurter Weltkulturen-Museum und 65 000 in Köln. (mic)

Die Kolonien des deutschen Kaiserreichs Die Zone, in denen das deutsche Kaiserreich Kolonien besaß, erstreckte sich von Westafrika bis in den Südpazifik. Aus allen diesen Ländern wurden Kunst- und Gebrauchsgegenstände nach Deutschland gebracht, wo sie in Völkerkundemuseen gezeigt wurden und bis heute zu sehen sind. Spätkolonialismus: Zwischen 1870 und 1914 verleibten sich die europäischen Mächte immer mehr Gebiete in Übersee ein. Betrug, Gewalt und Ausbeutung kennzeichneten Landnahme und Herrschaft. In dieser Phase des Imperialismus kam auch das Deutsche Reich zu Kolonien, die es im Verlauf des Ersten Weltkriegs de factoe und mit dem Vertrag von Versailles 1919 de jure verlor.

Zwischen 1870 und 1914 verleibten sich die europäischen Mächte immer mehr Gebiete in Übersee ein. Betrug, Gewalt und Ausbeutung kennzeichneten Landnahme und Herrschaft. In dieser Phase des Imperialismus kam auch das Deutsche Reich zu Kolonien, die es im Verlauf des Ersten Weltkriegs de factoe und mit dem Vertrag von Versailles 1919 de jure verlor. Deutsch-Südwestafrika (1884-1915): Ältestes „Schutzgebiet“ und einzige Kolonie mit einer nennenswerten Anzahl deutscher Siedler. Die Kämpfe gegen Herero und Nama (1904-1908), bei denen unter der Führung des Generalleutnants Lothar von Trotha zehntausende Menschen in der Omaheke-Wüste ums Leben kamen, werten viele Experten heute als Völkermord. Im Juli 1915 musste sich die deutsche Schutztruppe den überlegenen Verbänden der Südafrikanischen Union ergeben. Das Gebiet der Kolonie ist deckungsgleich mit dem heutigen Namibia.

(1884-1915): Ältestes „Schutzgebiet“ und einzige Kolonie mit einer nennenswerten Anzahl deutscher Siedler. Die Kämpfe gegen Herero und Nama (1904-1908), bei denen unter der Führung des Generalleutnants Lothar von Trotha zehntausende Menschen in der Omaheke-Wüste ums Leben kamen, werten viele Experten heute als Völkermord. Im Juli 1915 musste sich die deutsche Schutztruppe den überlegenen Verbänden der Südafrikanischen Union ergeben. Das Gebiet der Kolonie ist deckungsgleich mit dem heutigen Namibia. Deutsch-Ostafrika (1885-1918): Mit fast einer Million Quadratkilometern und 7,75 Millionen Einwohnern war es die größte deutsche Kolonie. Auch hier gab es blutige Konflikte mit Einheimischen. Der Maji-Maji-Krieg (1905-1908) gilt als einer der größten Kolonialkriege. Deutsch-Ostafrika umfasste große Teile des heutigen Tansania sowie Burundi, Ruanda und kleine Teile von Mosambik. Die Kämpfe der deutschen Truppen gegen die Briten begannen im August 1914 und dauerten bis 1918 an.

(1885-1918): Mit fast einer Million Quadratkilometern und 7,75 Millionen Einwohnern war es die größte deutsche Kolonie. Auch hier gab es blutige Konflikte mit Einheimischen. Der Maji-Maji-Krieg (1905-1908) gilt als einer der größten Kolonialkriege. Deutsch-Ostafrika umfasste große Teile des heutigen Tansania sowie Burundi, Ruanda und kleine Teile von Mosambik. Die Kämpfe der deutschen Truppen gegen die Briten begannen im August 1914 und dauerten bis 1918 an. Kamerun (1884-1916): Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet war es die bedeutendste Kolonie, und zwar durch ihren großflächigen Kakao-Plantagenanbau.

(1884-1916): Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet war es die bedeutendste Kolonie, und zwar durch ihren großflächigen Kakao-Plantagenanbau. Togo (1884-1914): Handelskolonie mit geringer europäischer Bevölkerung (nie mehr als 350 Personen). Togo wurde neben Samoa als einzige Kolonie ohne Zuschüsse aus dem Reich verwaltet.

(1884-1914): Handelskolonie mit geringer europäischer Bevölkerung (nie mehr als 350 Personen). Togo wurde neben Samoa als einzige Kolonie ohne Zuschüsse aus dem Reich verwaltet. Deutsch-Neuguinea (1885/1899-1919): Die Kolonie im Südpazifik umfasste unter anderem Nauru und die Palau-Inseln sowie Teile von Papua-Neuguinea, Mikronesien und den Salomonen. Sie war wirtschaftlich unbedeutend, aber offenbar schon damals Ziel von Aussteigern, die sich hauptsächlich von Kokosnüssen ernährten.

(1885/1899-1919): Die Kolonie im Südpazifik umfasste unter anderem Nauru und die Palau-Inseln sowie Teile von Papua-Neuguinea, Mikronesien und den Salomonen. Sie war wirtschaftlich unbedeutend, aber offenbar schon damals Ziel von Aussteigern, die sich hauptsächlich von Kokosnüssen ernährten. Deutsche Samoa-Inseln (1900-1914): Deutschlands „Perle in der Südsee“ blieb ebenso wie Deutsch-Neuguinea wirtschaftlich unbedeutend, kam aber wie Togo ohne Reichszuschüsse aus.

(1900-1914): Deutschlands „Perle in der Südsee“ blieb ebenso wie Deutsch-Neuguinea wirtschaftlich unbedeutend, kam aber wie Togo ohne Reichszuschüsse aus. Kiautschou (1898-1914): Die Ermordung zweier Missionare lieferte den Deutschen den Vorwand, 1897 die Bucht von Kiautschou an der chinesischen Küste zu besetzen. Ähnlich wie die Briten bei Hongkong pachteten sie 1898 das Gebiet um die Stadt Tsingtau (Quingdao) für 99 Jahre. Gedacht als Flotten- und Handelsstützpunkt, erfüllten sich die Erwartungen nicht. Kiautschou wurde im Ersten Weltkrieg nach dreimonatiger Belagerung von den Japanern erobert. (KNA/mic)