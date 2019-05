New York Umstrittene Luxuswohnungen in 400 Metern Höhe: New York debattiert über neuartige Wolkenkratzer

In New York sprießen neue Wolkenkratzer in die Höhe. Einige nutzen Schlupflöcher, um kaufkräftigen Kunden einen fantastischen Ausblick bieten zu können. Doch es regt sich Widerstand.