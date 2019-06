Die Europameisterschaft um den Titel „Härtester Feuerwehrmann der Welt“ hat am Samstag in Mönchengladbach begonnen. Bei der Kombination aus Leistungswettkampf und Showprogramm müssen knapp 300 Feuerwehrmänner und sechs Frauen aus acht Ländern meist in voller Montur – mit feuerfester Hose, Jacke, Stiefeln, Helm und Atemschutz – Kraft, Koordination und Kondition beweisen. Die EM-Entscheidung fällt am Sonntag.

Harter Wettbewerb: Ein Feuerwehrmann kniet nach seinem Wettkampf erschöpft auf der Straße, nachdem er den Parcours wegen eines Krampfes im Arm abrechen musste. | Bild: Guido Kirchner

Die vier kräftezehrenden Stationen des „TFA“-Wettkampfs („Toughest Firefighter Alive“) entsprechen den beruflichen Aufgaben der Feuerwehrleute: Die Teilnehmer müssen Schläuche ausziehen, Gewichte gebückt durch Betonröhren schleppen, lebensgroße und 80 Kilogramm schwere Puppen wegziehen, über eine drei Meter hohe Wand klettern und vom Keller eines Klinikgebäudes in den 14. Stock rennen.

Zwei Feuerwehrleute starten bei einem Wettbwerb in voller Schutzausrüstung, um später über das Treppenhaus zum Ziel auf der Aussichtsplattform eines Hotels zu gelangen. (Archivbild) | Bild: Robert Schlesinger

„Das ist Hochleistungssport“, sagte der Sprecher der Feuerwehr Mönchengladbach, Frank Niessen. Es gebe Staffel- und Einzelwettbewerbe. Im vorigen Jahr kam der Gewinner aus Polen. Die Teilnehmer des aktuellen Wettbewerbs sind aus Dänemark, Norwegen, Estland, Polen, Tschechien, Großbritannien, Österreich und Deutschland. (dpa)

Im Notfall muss es schnell gehen, daher ist eine Disziplin das „Wettziehen“ von zwei schweren Schläuchen. | Bild: Guido Kirchner