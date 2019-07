Verbrechen vor 2 Stunden

Wer Opfer wird, ist nicht allein: Wie der Weiße Ring Menschen in Not unterstützt

Gerade in Extremsituationen benötigen Menschen schnelle Hilfe. Wer Opfer von einer Straftat wird, kann sich in diesem Fall an den Weißen Ring wenden. Martha Dauth leitet die Außenstelle in Friedrichshafen und weiß, wie der Verein vor Ort unterstützt