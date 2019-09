Es passt halt zu schön ins Klischeebild, das sich mancher von den Fridays-for-Future-Demonstranten zurechtgelegt hat: Am Freitag schwänzen die Kids fürs Klima, aber wenn‘s drauf ankommt, ist ihnen dann doch das eigene Vergnügen näher als das Wohlergehen der Welt. Da kommt das Beispiel der geplanten Kreuzfahrt der Abschlussklasse der Carl-Schurz-Schule in Frankfurt wie gerufen: Es liefert praktisch den Beweis für alle Vorurteile, die die älteren Generationen über „die Jugend von heute“ je hatten.

Dabei haben die Jugendlichen sich eigentlich wie ganz normale, vernunftbegabte Erwachsene verhalten und das Angebot mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ausgewählt – noch dazu deutlich unterhalb des üblichen finanziellen Rahmens: Viel zu sehen und zu erleben für wenig Geld – was will der deutsche Urlauber mehr? Genauso funktioniert Familie Müller auf Reisen – nicht nur die Teenager der Familie, sondern auch ihre Eltern und Großeltern. Nur wird von den letzteren beiden Generationen nicht erwartet, dass sie beim Urlaubmachen das Klima schonen.

Letztlich zeigt die Sache mit der Schulkreuzfahrt doch vor allem eins: Kreuzfahrten sind viel zu billig. Wenn man wirklich erreichen will, dass Menschen sich klimaschonend verhalten, muss der CO2-Ausstoß endlich eingepreist werden. Mit anderen Worten: Das was die Schiffe der Allgemeinheit in Zukunft für Kosten hinterlassen, gehört heute an Steuern eingetrieben. Dann wird das Klassenfahrt-Ziel ganz von selbst wieder mit Bus oder Bahn angesteuert, statt per Kreuzfahrt oder Flieger. Können ja rechnen, die Kids.