Die Erde ist staubig und trocken nach der Hitzeperiode. Von oben rieseln gelbe Blätter auf den Weg wie im Herbst. Mit Rucksäcken, Sonnenbrillen und Trinkflaschen stapfen die Wanderer durch den Wald von Rügen. Einer will sich eine Zigarette anstecken. Ein Park-Ranger schreitet ein: Waldbrandgefahr!

Bis zu 800.000 Besucher kommen jedes Jahr an den Königsstuhl auf Rügen. | Bild: Steve Przybilla

Bis zu 800 000 Besucher kommen jedes Jahr zum Königsstuhl im Nationalpark Jasmund. Sobald die Felsformation in Sichtweite kommt, zücken die meisten ihre Smartphones. Nur die Holztreppe in der Nähe von Lohme, die vom berühmten Kreidefelsen hinunter zum Strand führt, betritt niemand mehr. Holzgitter und Warnschilder sollen Wagemutige abhalten: Betreten verboten! – Gefahr von Kliff-abbrüchen – Gefahr von herabfallenden Ästen – Vorsicht Steinschlag. Von der Debatte, die auf der Insel seit Jahren um die maroden Holzplanken geführt wird, bekommen die Urlauber wenig mit.

Der Aufenthalt am Kreidefelsen ist nicht ganz ungefährlich, wie Warnschilder verdeutlichen. | Bild: Steve Przybilla

Ein paar Kilometer weiter nördlich sitzt Jörg Burwitz auf der Terrasse seines Lokals, dem Restaurant Daheim. Eigentlich könnte der 62-jährige Gastwirt aus Lohme sich zurücklehnen. Strandkörbe und frisch gestrichene Holzstühle stehen bereit, es duftet nach überbackener Dorade. „Noch sind genügend Urlauber da“, sagt Burwitz. „Aber wie lange noch? Wir erleben hier einen konstanten Rückgang an touristischen Angeboten.“

Jörg Burwitz von der Bürgerinitiative "Bewahrt Lohme" setzt sich dafür ein, dass die Holztreppe saniert wird. | Bild: Steve Przybilla

Burwitz war bis 2009 Bürgermeister von Lohme, dem 450-Einwohner-Ort im Norden von Rügen. Politisch engagiert ist er noch, jetzt allerdings in einer Bürgerinitiative. „Bewahrt Lohme“ heißt sie, wenngleich ihre Mitglieder nicht nur für den Ort, sondern für die ganze Insel kämpfen wollen. Im Fokus: jene Treppe, auf die im Mai 2016 ein Baum fiel und die seitdem gesperrt ist.

Kein Durchgang. Der beliebte Abstieg ist gesperrt, seit 2016 ein Baum die Holztreppe beschädigte. | Bild: Steve Przybilla

Anwohner gründen Bürgerinitiative

Viele Rügener wollen das nicht hinnehmen. „Der Wunsch ist einfach da, nach unten zu kommen“, sagt Marion Prager-Wiehn, die in Lohme eine Weberei betreibt. „Die Leute wollen den imposanten Anblick vom Strand aus genießen – und zwar nicht nur die Touristen, sondern auch wir Einwohner.“ Burkhard Rahn, 59, Fliesenleger, Gemeinderat und Mitglied der Bürgerinitiative, vermutet kommerzielle Interessen: Die Wanderer sollten ins Nationalparkzentrum gelockt werden. „Man kommt nicht mal mehr auf Toilette, ohne 9,50 Euro Eintritt zu bezahlen.“

Burkhard Rahn kämpft für einen Erhalt der Holztreppe. Sie werde hauptsächlich aus kommerziellen Gründen nicht repariert. | Bild: Steve Przybilla

Für weiteren Zoff auf Rügen sorgt eine sieben Millionen Euro teure Aussichtsplattform, die auf dem Königsstuhl entstehen soll. Seit Wochen ziehen Befürworter und Gegner in Leserbriefen in den lokalen Medien übereinander her. Die einen reden von „kalkuliertem Dummfang“, die anderen von „ewig gestrigen Provinzlern.“

Aktuell führt ein Steg zum Aussichtspunkt. Doch der Übergang auf den Felsen wird wegen der Erosion immer schmaler, weshalb eine neue Aussichtsplattform gebaut werden soll. | Bild: Steve Przybilla

Vor dem Nationalparkzentrum steht Mark Ehlers und betrachtet einen DIN-A3-Zettel mit Fotos. Die Aufnahmen zeigen den Königsstuhl von oben mit hineinmontierter Plattform. Wie ein Ring liegt das neue Bauwerk auf der Klippe und scheint zu schweben, gehalten nur von einem stählernen Abspannmast, der tief im Boden verankert ist. Genau dieser Mast sorgt für Aufruhr unter den Rügenern: 40 Meter hoch wird er sein und damit die Baumkronen um etwa zehn Meter überragen. Den einen gefällt der Eingriff in die Natur nicht. Sie befürchten einen Schandfleck. Die anderen nehmen ihn als filigrane Konstruktion wahr, die den Tourismus fördert.

Mark Ehlers, Geschäftsführer des Nationalpark-Zentrums Königsstuhl, hält die neue Aussichtsplattform für unbedingt erforderlich: "Wenn der Stein zunehmend abbricht, gibt es sonst irgendwann keinen Zugang mehr." | Bild: Steve Przybilla

Ehlers, 46, ist Geschäftsführer des Nationalparkzentrums. Und Befürworter. Er zeigt auf den Aussichtsweg, der auf den hervorstehenden Felsen führt. „Wegen der Küstenerosion wird der Übergang immer schmaler“, sagt er. „Wenn der Stein immer mehr abbricht, gibt es irgendwann keinen Zugang mehr.“ Genau deshalb brauche man die neue Plattform. Die Gegner konnten aber einen Bürgerentscheid durchsetzen, ob der Ausguck kommt. Bis 21. Oktober stimmen die Einwohner von Sassnitz per Briefwahl ab.

Ingolf Stodian (rechts) leiten den Nationalpark Jasmund. Er bedauert die Sperrung des Abstiegs. | Bild: Steve Przybilla

Unten, im Wald, verteilt Matthias Ogilvie Werbeflyer. Der Gastwirt ist Bürgermeister von Lohme. Die Holztreppe? „Muss bleiben.“ Der neue Ausguck? „Eine fantastische Attraktion.“ In diesem Moment kommt Burkhard Rahn vorbei, der Aktivist aus Lohme. Während Ogilvie von der Aussichtsplattform schwärmt, fällt ihm Rahn ins Wort: „So ein Blödsinn. Was wollen wir mit dem Ding? Dann wird der Eintritt noch teurer. Das frustriert die Leute.“

Matthias Ogilvie, Bürgermeister von Lohme, möchte den Abstieg zum Königsstuhl erhalten. Die geplante Aussichtsplattform hält er für ebenso wichtig: "Man braucht beides." | Bild: Steve Przybilla

Ein paar Minuten lang diskutieren die Männer über öffentliche Toiletten, Investitionen und Besucherströme. Niemand brüllt, und als Abschiedsgruß heben beide die Hand. Trotz aller Unterschiede vereint sie ein Ziel: den eigenen Ort attraktiv zu halten. Und die ganze Insel.

Frank Kracht, Bürgermeister von Sassnitz, gehört zu den Befürwortern der neuen Aussichtsplattform: "Wir machen hier kein Schickimicki." | Bild: Steve Przybilla

Weitere gefährdete Naturschönheiten Auch in der Region gibt es bedrohte

natürliche Sehenswürdigkeiten. Marienschlucht: Die Schlucht am Bodensee zwischen Bodman und Wallhausen ist seit Mai 2015 gesperrt, nachdem eine Frau bei einem Hangrutsch starb. Davor wanderten jährlich Zehntausende Menschen durch das enge Tal. Auch in den Jahrzehnten zuvor gab es Erdrutsche und tödliche Unglücke. Eine Wiedereröffnung ist erst ab 2020 denkbar.

Die Schlucht am Bodensee zwischen Bodman und Wallhausen ist seit Mai 2015 gesperrt, nachdem eine Frau bei einem Hangrutsch starb. Davor wanderten jährlich Zehntausende Menschen durch das enge Tal. Auch in den Jahrzehnten zuvor gab es Erdrutsche und tödliche Unglücke. Eine Wiedereröffnung ist erst ab 2020 denkbar. Wutachschlucht: Äußert stark touristisch frequentiert ist die Wutachschlucht im Südschwarzwald. Im Gegensatz zur Marienschlucht ist sie derzeit weitgehend ohne Einschränkungen begehbar. Doch auch hier sorgen Erdrutsche immer wieder für Wegsperrungen oder Unglücke.

Äußert stark touristisch frequentiert ist die Wutachschlucht im Südschwarzwald. Im Gegensatz zur Marienschlucht ist sie derzeit weitgehend ohne Einschränkungen begehbar. Doch auch hier sorgen Erdrutsche immer wieder für Wegsperrungen oder Unglücke. Triberger Wasserfälle: Zwar halten die Wasserfälle den Zustrom von jährlich rund 500 000 Besuchern recht problemlos aus. Streit gibt es im Schwarzwald um die touristische Verwertung. Äußerst umstritten war der Bau eines Greifvogelparks in unmittelbarer Nähe. Zuletzt lehnte der Gemeinderat der Stadt den Bau einer riesigen Seilrutsche an den Wasserfällen ab. (dod)

