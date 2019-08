von Annette Reuther und Steffen Trumpf, dpa

Die Füße in brodelnden Vulkangewässern, gewagte Ausflüge auf Gletscherzungen, die böse enden können oder von Balkon zu Balkon springen? Manche Touristen benehmen sich im Urlaub daneben, nehmen Regeln nicht ernst oder lassen ihre Vernunft gleich ganz Zu Hause.

Natürlich nimmt man es im Jahresurlaub gerne einmal etwas lockerer, schaut nicht auf jede Regel und geht auch das ein oder andere Risiko ein, das man sich Zu Hause nicht getraut hätte. Doch zunehmend nimmt der Eindruck zu, dass manche Touristen, ganz egal woher sie kommen, ihren gesunden Menschenverstand auf Reisen ausgeschaltet haben. In manchen Urlaubsländern bekommt man zumindest immer öfter diesen Eindruck. Einheimische schütteln den Kopf über leichtsinnige Touristen, die sich selbst in Gefahr bringen und dann aufwendig gerettet werden müssen. In einigen Orten hat man sich daher besondere Sachen einfallen lassen, um die Touristen vor Dummheiten zu bewahren. Denn vielerorts helfen gut gemeinte Ermahnungen nicht mehr aus. Strafen müssen erlassen werden, um die Touristen vor sich selbst zu retten. Denn diese haben im Urlaub offenbar den Sinn für gefährliche Aktionen verloren.

Wandern in Badeschlappen: In den Orten an der italienischen Riviera bei Genua gilt seit Frühjahr ein Badeschlappen-Verbot auf Wanderwegen. Einige Touristen meinten, weil die Wege am Meer liegen, seien sie nicht anspruchsvoll. Nun kontrollieren Carabinieri das Schuhwerk der Besucher. Mit Erfolg, meint Luca Natale, Sprecher des Nationalparks in Cinque Terre. Die Zahl der Verletzten sei drastisch gesunken.

Nicht erlaubt: Wandern mit Badeschlappen. | Bild: Jens Kalaene/dpa

Rettung per Hubschrauber: Übermut oder der Trieb nach perfekten Selfies verleiten Touristen in Skandinavien zu Dummheiten. In Norwegen gingen Touristen letztens an Absperrungen vorbei zu einem Gletscher, auf den Färöer-Inseln berichten Einwohner oft von Touristen, die sich per Kajak auf den Atlantik wagen – und dann per Hubschrauber gerettet werden müssen.

Ein Wanderer auf den Färöer-Inseln. | Bild: Per Morten Abrahamsen

Fliegende Sonnenschirme am Strand: Schlecht befestigte Sonnenschirme. Bei Wind können sich diese zu gefährlichen Geschossen verwandeln. Mehrmals wurden Menschen dadurch verletzt. Bei Wind müssen italienische Strandbetreiber diese schließen. „Das Gleiche erwartet man natürlich von einem vernünftigen Menschen auch“, sagt ein Sprecher der italienischen Gewerkschaft der Badeanstaltenbetreiber.

Sonnenschirme an der italienischen Riviera. | Bild: Annette Reuther/dpa

Isländer lachen über Touristen: Auf Island müssen Touristen mit ihren Mietwagen manchmal wahlweise aus Flüssen oder Schlamm befreit werden. Das hat unter anderem dazu geführt, dass sich auf Facebook eine Gruppe formiert hat („Stupid things tourists do in Iceland“), in der sich Nutzer über dusselige Urlauber auslassen, die die Gefahren von Naturspektakeln unterschätzen.

Diese Fluss-Querung auf Island war erfolglos. | Bild: Bäuerle, David

Balconing auf Mallorca: Mehr Vorsicht wäre auch in Mallorca geboten. Dort heißt ein Trend „Balconing“. Auf der spanischen Insel sind seit Jahren Sprünge und Stürze leichtsinniger Touristen, oft unter Alkohol- und Drogeneinfluss, von Balkonen oder Fassaden bekannt. Und das oft mit katastrophalen Folgen. Den ersten tödlichen Sturz der diesjährigen Hochsaison gab es auf der Insel schon Anfang Juni.

Balkon-Klettereien auf Mallorca. | Bild: zixia / Alamy Stock Photo