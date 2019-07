von SK

Es sollte ein fröhlicher Familienausflug werden, doch für Dave Bennett endete er tödlich. Der 66-Jährige hatte an der Küste von Florida im Meer gebadet und sich dabei mit Vibrionen infiziert. Diese Mikroorganismen haben sich in den letzten Jahren den Ruf als „Fleisch fressende Bakterien“ erarbeitet, weil sie binnen Stunden zum Gewebetod in Haut, Unterhaut und Muskeln führen können. Und das taten sie auch bei Bennett: Gerade mal 48 Stunden nach seinem Badetrip starb er in der Intensivstation eines Hospitals, kein Arzt und kein Antibiotikum hatten ihm mehr helfen können.