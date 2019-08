Es gibt sie noch, jene Bergkameraden, denen weit jenseits der 3000-Meter-Marke der Schalk im Nacken sitzt. „Die Männer am Berg, die Frauen im Tal, hier oben die Freiheit, dort unten die Qual“, pinselten Sebi und Didi am 20. Juli 1999 ins Gipfelbuch des Patteriol im Verwall am Arlberg.

Holprig wie der Aufstieg zu dem Parade-Berg ist auch jener Spruch, den Sonja, Ludwig und Walter am 2. August 1995 am Gipfel hinterließen: „Wir saßen hier und aßen, aber Papa musste schaßen“, radebrachen die Kindsköpfe aus dem Flachland.

„Die Notizen sind oft banal“

Gipfelbücher sind so etwas wie das Gedächtnis der Berge. Seit rund 150 Jahren dienen sie ihren Besteigern mal als purer Notizblock, mal als Leistungsbeweis, mal als Ausdruck von Individualität. Besonders Erhellendes steht meist allerdings nicht in den oft durch Regen, Sonne und Schnee stark in Mitleidenschaft gezogenen Bänden.

Datum, Name, Route, Wetter – so lässt sich in Kürze der literarische Charakter des klassischen Gipfelbucheintrags beschreiben. „Die Notizen sind oft banal“, sagt Ottokar Groten, der sich bei der Konstanzer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) mit den Bergsteigeraufzeichnungen befasst.

„Dokumentarischer Charakter“

Einen eher „dokumentarischen Charakter“ weist der 76-Jährige dem montanen Geschreibsel zu. „Über den Südgrad aufgestiegen und über die Südwand ab. Mein Kamerad blieb beim Einstieg.“ Mehr war es beispielsweise nicht, was ein Heilbronner Bergfreund Anfang der 90er-Jahre von seiner stundenlangen und anspruchsvollen Besteigung des „Matterhorns des Verwalls“, wie der 3056 Meter hohe Patteriol auch genannt wird, zu berichten hatte.

Selbst Fachleute finden es bemerkenswert, dass sich solche blutleeren Einträge zuhauf in den Gipfelbüchern der Alpen finden. Denn immerhin gilt Bergsport als gleichermaßen schweißtreibend, anspruchsvoll und gefährlich wie auch als wunderschön. Kurz: Berge zu besteigen, ist eigentlich eine hochemotionale Angelegenheit. Das Problem ist nur: Bis in die Gipfelbücher wallen die Hochgefühle nach dem Gipfelsieg nur selten.

Rationalität ist lebenswichtig

Warum aber scheint jenseits der Waldgrenze das Motto zu gelten: Je höher der Gipfel, desto flacher der Spruch? Alpinist Groten erklärt sich den Widerspruch mit einer gewissen Grundrationalität, die fürs erfolgreiche Bergsteigen nötig ist. Wenn man im Seil hängt oder einen scharfen Grat klettert, sind spontane Gefühlsausbrüche hinderlich.

Und auch beim Einhaken des Karabiners sollte man sich tunlichst nicht von der Anmut des Alpenveilchens in der Felswand ablenken lassen. Dass Überschwang fatal enden kann, schlage sich vielleicht auf die Buch-Einträge nieder, mutmaßt Groten daher.

Klamme Finger, eisige Temperaturen

Dazu kommt, dass die körperliche Anstrengung just am Gipfel ihren Höhepunkt erreicht. Die Muße, dann noch etwas Sinn- und Stilvolles zu Papier zu bringen, haben die Wenigsten. Außerdem gibt Groten, den ein Wettersturz am Zinalrothorn einmal fast das Leben gekostet hätte, zu bedenken, dass die Bedingungen ganz oben am Berg mehr als kurze Einträge oft nicht zulassen – insbesondere im Winter, wenn Eis und Schnee die Finger klamm werden lassen und wenn wegen der Kälte der Kuli im Gipfelbuch bockt. Die Autorin Sarah Jane Schmitt sieht in Gipfelbüchern denn auch nicht mehr als schlichte Dokumente „alpiner Alltagskultur“.

Aber seit wann gibt es die Gipfelbücher überhaupt? Die Tradition, am höchsten Punkt einer Wanderung Nachrichten zu hinterlassen, reicht mindestens drei Jahrhunderte zurück. Ende des 18. Jahrhunderts, so schreibt es der Waiblinger Kulturhistoriker Martin Scharfe, begannen die Bergsteiger Visitenkarten in Flaschen zu stecken und sie am Gipfel im Schnee oder unter Steinen zu deponieren. Die Flasche als Aufbewahrungsmittel bot sich an.

Anfangs gab es noch Schampus

Der Konstanzer Alpinist Groten hat in seinen Quellen Belege gefunden, dass die frühen Bergsteiger ihren Erfolg noch direkt am Gipfel mit Wein oder Champagner begossen. Beides wurde als „sehr belebend“ empfunden und gehörte zu einer Bergtour wie Seil und Haken. Einmal geleert und mit Korken oder Stanniolpapier verplombt, schützte das Glas die Namens-Kärtchen perfekt.

Erst rund hundert Jahre später wurde diese Tradition langsam abgelöst. Es begann der Siegeszug des Gipfelkreuzes und damit der des Gipfelbuches. Dieses wurde – meist in einer Blechschatulle – an seinem Fuß aufbewahrt. Mittlerweile finden sich die Konvolute auf den meisten Gipfeln im deutschen Sprachraum. Nur wo, wie in Italien, Madonnenstatuen die Berge zieren, fehlen sie.

Landnahme gegen Hütten und Wege

Eine Verpflichtung, einen Gipfel mit einem Kreuz oder einem Buch auszustatten, gibt es indes nicht. Als der Deutsche Alpenverein Ende des 19. Jahrhunderts begann, den Alpenraum zu erschließen, erkaufte man sich die Landnahme auf fremdem Territorium mit dem Zugeständnis, Hütten und Wege zu errichten. So wurden insbesondere die österreichischen Alpen aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt.

Gipfelkreuze und Bücher bereitzustellen, sei damals keine Bedingung für die Alpenvereins-Sektionen gewesen, sagt Groten. Vielmehr wurden diese Kreuze und Bücher als „freiwillige Dreingabe“ für Wanderer aufgestellt. „Jede Alpenvereins-Sektion kann das bis heute halten, wie sie will“, sagt der Berg-Experte.

Meist verschwinden die Bücher irgendwann

Daher gibt es auch keine systematische Erfassung oder Lagerung der Bände. Einige werden aus den Blechschatullen am Gipfel gestohlen. Meist aber verschwinden sie, wenn sie nach einigen Jahren vollgeschrieben sind, in irgendeinem Regal einer Alpenvereins-Sektion.

Teils bleiben sie auch auf den Hütten oder werden von besonders interessierten Vereinsmitgliedern verwahrt. Bei der Renovierung alpiner Schutzhäuser seien auch schon Exemplare gefunden worden, die als Dämm-Material in Wänden und Decken steckten, heißt es vom DAV in München.

„Bedauernswerter Zustand“

Ins Zentralarchiv des Alpenclubs haben es im Lauf der Jahrzehnte erst 50 bis 60 Büchlein geschafft. Komplett unsystematisch und „oft in bedauernswertem Zustand“, wie Stefan Ritter vom Münchner DAV-Archiv sagt. Und das, obwohl es sich bei den Blattsammlungen doch um „einzigartige Dokumente des Alpinismus“ handele.

Dass diese auch in Zukunft ihren festen Platz auf dem Dach Europas haben werden, ist unsicher. Die Digitalisierung der Welt macht auch vor den höchsten Gipfeln keinen Halt. Ritter sagt: „Das Selfie mit dem Handy hat den krakeligen Eintrag ins Gipfelbuch teilweise schon ersetzt.“